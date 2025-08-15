Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) se v pátek ostře vymezila proti názorům svého předchůdce za ODS Pavla Blažka na bitcoinovou kauzu. Na síti X mu napsala, že „je to celé od začátku úplně blbě“ a „tyhle moudra jsou teď ministerstvu fakt platný jak mrtvýmu zimník“. Reagovala tak na Blažkovo vyjádření, kterým komentoval čtvrteční zadržení Tomáše Jiřikovského – dárce bitcoinů resortu. Podle exministra by odsouzení Jiřikovského potvrdilo, že darovací smlouva byla jediným účinným způsobem, jak se dobrat zabavení případného výnosu z trestné činnosti.
Je to celé úplně blbě, pustila se kvůli bitcoinům Decroix do Blažka
„Hele Pavle, nechtěl bys nás, aspoň z nějaké elementární právní či politické kolegiality, ušetřit názorů, jak je to všechno úplně v pohodě?“ vzkázala Decroix Blažkovi. Mluvčí ministerstva Vladimír Řepka potvrdil, že vyjádření psala opravdu ona. „Nepíšu názory, ale fakta. A veřejnou polemiku mezi námi dvěma považuji nyní za nesprávnou. Času bude ještě dost,“ odpověděl Blažek Decroix pod jejím příspěvkem.
Blažek kvůli přijetí daru od v minulosti odsouzeného obchodníka s drogami Jiřikovského rezignoval a pozastavil členství v ODS. Jeho nástupkyně zadala k objasnění postupů ministerstva při přijetí daru externí audit, podle jehož dílčích závěrů resort bitcoiny přijímat neměl – věděl prý totiž o okolnostech, které naznačovaly existenci významného rizika, že dar může pocházet z výnosů trestné činnosti. Decroix také jmenovala koordinátora objasňování kauzy Davida Uhlíře, spolupráci s ním ale ukončila předčasně. Uhlíř poté zveřejnil názor, že ministerstvo dar přijímat nemělo, a to hlavně kvůli možnému ohrožení důvěry veřejnosti v nezávislou justici.
Exministr Blažek komentuje zveřejňovaná zjištění kolem bitcoinové kauzy pravidelně. Trvá na tom, že při přijetí daru postupoval správně. Minulý týden například na síti X uvedl, že vyjádření auditu i koordinátora nezávisle na sobě potvrdila, že uzavřením darovací smlouvy nenastalo porušení žádného právního předpisu. „Ve zbytku obsahují jen etické a spekulativní osobní názory, jež byly a jsou i bez nich dlouho veřejně diskutovány a nic nového, co ještě jako názor nebylo někým řečeno, nepřinesla,“ napsal.
Policie prověřuje okolnosti darování bitcoinů i pro možné zneužití pravomoci.
Opozice kritizuje odklad zveřejnění aktualizované verze časové osy
Ministerstvo k aktuálnímu zadržení dárce bitcoinů Jiřikovského na síti X uvedlo, že vítá aktivní konání policie a že zadržení může být důležité k rozuzlení případu. Decroix rovněž již dříve avizovala zveřejnění aktualizované časové osy k bitcoinové kauze, mluvčí resortu Řepka v pátek nejprve informoval, že časová osa bude zveřejněna až v příštím týdnu a v současnosti se nachází ve stavu finalizace. Decroix momentálně čerpá dovolenou.
Později během dne nicméně úřad na síti X informoval, že aktuálně řeší, zda je vzhledem k aktivnímu vyšetřování celé věci vůbec možné časovou osu nyní publikovat.
Oznámený odklad zveřejnění časové osy se stal terčem kritiky představitelů opozice. Podle prvního místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka postup „dokonale ilustruje celou tragikomedii“. „Česko zde má aféru nebývalých rozměrů, policie honí po střechách baráků bývalého vězně, který s podporou ministra spravedlnosti a ministra financí legalizuje peníze z nelegálních tržišť, a ministryně spravedlnosti, která přišla dělat pořádek, popíjí drink na pláži. V zahraničí vypadáme jak Latinská Amerika osmdesátých let,“ nebral si servítky Havlíček.
Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba je to výsměch veřejnosti. „Aktualizovaná časová osa měla být zveřejněna dávno. Musí ven okamžitě – včetně všech podkladů. Žádné další výmluvy,“ vyzval. ODS podle něj zjevně kryje ministra financí Zbyňka Stanjuru, který je dle něj v kauze spoluodpovědný. „Stanjura musí skončit. Resort spravedlnosti má převzít nestranický odborník,“ míní šéf Pirátů.