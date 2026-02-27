Německo zasáhla stávka městských dopravních podniků


před 29 mminutami

Po celém Německu v pátek stávkují zaměstnanci městských dopravních podniků. Tramvaje, autobusy i vlakové soupravy metra zůstaly letos už podruhé stát v garážích a depech. Za lepší pracovní podmínky a někde i za vyšší platy stávkují řidiči a další zaměstnanci hromadné dopravy v Berlíně, Mnichově, Hamburku či Kolíně nad Rýnem a řadě dalších větších i menších měst.

„Stávka začala,“ řekl agentuře DPA krátce po třetí hodině ranní zástupce odborového svazu Verdi v dopravním podniku hlavního města Berlína Serat Canyurt. Verdi chce zvýšit tlak na zaměstnavatele při každoročních jednáních o pracovních podmínkách. 

Tamní společnost Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) je největším regionálním dopravním podnikem v Německu s 16 500 zaměstnanci. V Berlíně stávka skončí se začátkem nedělního provozu ve tři ráno. Například v Brémách ale nebudou autobusy a tramvaje jezdit až do noci na pondělí.

Na většině míst Německa bude stávka dvoudenní, hromadná doprava tak nebude fungovat ani v sobotu. Jednodenní stávku Verdi uspořádal už 2. února. Tehdy se dotkla patnácti ze šestnácti spolkových zemí, nyní se týká čtrnácti.

Nestávkují zaměstnanci dopravních podniků z Dolního Saska a Bádenska-Württemberska. Ke stávce se nepřipojili ani zaměstnanci německých drah Deutsche Bahn, vlaky příměstských drah S-Bahn proto jezdí a mnohde jsou kvůli stávce i posílené spoje.

Odboráři požadují mimo jiné zkrácení pracovní doby, delší přestávky a vyšší příplatky za práci o víkendu a v noci. V několika spolkových zemích chtějí zaměstnanci MHD i vyšší platy. Úterní výzva svazu Verdi ke stávce směřovala do více než 150 dopravních podniků se zhruba sto tisíci zaměstnanci.

