Stávka zaměstnanců Lufthansy se dotkla i letů z Prahy


před 30 mminutami|Zdroj: ČTK

Piloti a palubní personál německé letecké společnosti Lufthansa podle očekávání zahájili čtyřiadvacetihodinovou stávku, píše DPA. Podle odhadu letištního svazu ADV ve čtvrtek po celém Německu neodstartuje více než 460 letů, což se dotkne asi 69 tisíc cestujících. Z pražského Letiště Václava Havla byly ve čtvrtek zatím zrušeny čtyři lety Lufthansy do Mnichova a Frankfurtu nad Mohanem.

Z Prahy bylo možné do Frankfurtu odletět pouze spojem v 10:25, další let je naplánován na 18:45. V pátek nebude možné cestovat ranním spojem v 06:15 do Mnichova. Další spoje německé společnosti pražské letiště zatím nezrušilo. Ohledně informací či možností náhradního spojení se mají klienti obrátit přímo na leteckou společnost.

„Stávka probíhá tak, jak jsme očekávali,“ sdělil na frankfurtském letišti Harry Jaeger z odborové centrály UFO, která zastupuje palubní personál. Za piloty stávku organizuje jejich odborový svaz Vereinigung Cockpit. Oba svazy vyjadřují nespokojenost s dosavadním průběhem vyjednávání o nové kolektivní smlouvě.

Stávka zaměstnanců ochromila německá letiště, dotkla se i Prahy
Tabule s desítkami zrušených letů

Na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem, které je největším německým dopravním uzlem, byly ve čtvrtek zrušeny stovky startů a přistání Lufthansy. Přesná čísla společnost ráno neuvedla. U přepážek Lufthansy se tvořily dlouhé fronty na změnu rezervace.

Podle provozovatele frankfurtského letiště Fraport byl zejména terminál A výrazně prázdnější než obvykle. Tento úsek využívá výhradně společnost Lufthansa – protože ale ostatní letecké společnosti nestávkují, panoval v ostatních sekcích čilý ruch.

Generální stávka v Belgii ochromila leteckou i veřejnou dopravu
Stávka na belgickém letišti Zaventem

Výběr redakce

Revize emisních povolenek je klíčem k záchraně průmyslu v Evropě, řekl Babiš

Revize emisních povolenek je klíčem k záchraně průmyslu v Evropě, řekl Babiš

před 6 mminutami
Skeletonista kvůli helmě se zabitými Ukrajinci nesmí závodit na OH

Skeletonista kvůli helmě se zabitými Ukrajinci nesmí závodit na OH

11:06Aktualizovánopřed 17 mminutami
Při požáru výškového domu v Berlíně zemřelo dítě

Při požáru výškového domu v Berlíně zemřelo dítě

včeraAktualizovánopřed 48 mminutami
Chceme vyváženější „NATO 3.0“, řekl zástupce USA v Bruselu

Chceme vyváženější „NATO 3.0“, řekl zástupce USA v Bruselu

08:55Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Vláda snahy o zrušení „protišpionského“ trestného činu nevzdává, řekl Tejc

Vláda snahy o zrušení „protišpionského“ trestného činu nevzdává, řekl Tejc

před 3 hhodinami
Na severu Evropy sílí úvahy o atomové bombě

Na severu Evropy sílí úvahy o atomové bombě

před 5 hhodinami
Sněmovna reprezentantů USA odhlasovala zrušení cel vůči Kanadě, na řadě je Senát

Sněmovna reprezentantů USA odhlasovala zrušení cel vůči Kanadě, na řadě je Senát

před 9 hhodinami
Sněmovna podpořila základní parametry rozpočtu se schodkem 310 miliard korun

Sněmovna podpořila základní parametry rozpočtu se schodkem 310 miliard korun

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Revize emisních povolenek je klíčem k záchraně průmyslu v Evropě, řekl Babiš

Jedinou věcí, která může okamžitě zachránit evropský průmysl, je revize systému emisních povolenek EU ETS, uvedl před zahájením jednodenního neformálního summitu EU na belgickém zámečku Alden Biesen český premiér Andrej Babiš (ANO). V současnosti jsou podle něj vidět jen slova, nikoli činy a evropský i český průmysl tak ztrácí.
před 6 mminutami

Skeletonista kvůli helmě se zabitými Ukrajinci nesmí závodit na OH

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč byl po sporu o helmu s fotografiemi sportovců zabitých během ruské vojenské agrese diskvalifikován z olympijského závodu. Na start chtěl jít navzdory zákazu Mezinárodního olympijského výboru (MOV). Podle výboru porušil pravidla olympijské charty, jež zakazuje politická vyjádření. Ukrajinský tým se chce odvolat k arbitrážnímu soudu.
11:06Aktualizovánopřed 17 mminutami

Stávka zaměstnanců Lufthansy se dotkla i letů z Prahy

Piloti a palubní personál německé letecké společnosti Lufthansa podle očekávání zahájili čtyřiadvacetihodinovou stávku, píše DPA. Podle odhadu letištního svazu ADV ve čtvrtek po celém Německu neodstartuje více než 460 letů, což se dotkne asi 69 tisíc cestujících. Z pražského Letiště Václava Havla byly ve čtvrtek zatím zrušeny čtyři lety Lufthansy do Mnichova a Frankfurtu nad Mohanem.
před 30 mminutami

Při požáru výškového domu v Berlíně zemřelo dítě

Při středečním požáru výškového domu na východě Berlína zemřelo dítě. Jiné dítě, ženu a jednoho dalšího člověka bylo nutné resuscitovat. Všichni tři byli nalezeni v bezvědomí a vážně zranění ve třetím podlaží, kde začalo hořet. Dohromady bylo do nemocnice převezeno osm lidí, napsala ve čtvrtek ráno agentura DPA. Dvacet z více než sto padesáti bytů obytného komplexu je neobyvatelných, uvedl mluvčí hasičů.
včeraAktualizovánopřed 48 mminutami

Čínské znečištění vzduchu skrylo dvanáct procent globálního oteplování. Teď je pryč

Číně se podařilo snížit své znečištění ovzduší natolik, že to přispělo k oteplování planety. Ukázal to nový model, který popsal, jak se to stalo a jak složitý je to systém.
před 1 hhodinou

Chceme vyváženější „NATO 3.0“, řekl zástupce USA v Bruselu

Evropa i Kanada by měly dál zvyšovat výdaje na obranu. Před jednáním ministrů obrany zemí NATO v Bruselu to uvedl šéf Aliance Mark Rutte. USA chtějí vyváženější NATO 3.0, řekl náměstek amerického ministra obrany Elbridge Colby. Ministři budou jednat i o další vojenské pomoci Ukrajině a posílení role NATO v oblasti Arktidy. Organizace ve středu oznámila zahájení mise Arctic Sentry (Arktická stráž). Česko bude poprvé zastupovat nový ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
08:55Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Velkou část uhlí a plynu může dle analýzy nahradit geotermální energie

Nová zpráva analytické společnosti Ember ukazuje, že technologický pokrok v oblasti hlubinného vrtání má potenciál proměnit geotermální energii z okrajového v jeden z hlavních zdrojů energie. Mohla by poskytnout stabilní, neustále dostupnou alternativu k fosilním palivům za méně než sto eur za megawatthodinu – což je cena elektřiny z uhlí a plynu.
před 2 hhodinami

Japonská premiérka se po volebním triumfu zaměří na diplomacii i obranu

Oživení ekonomiky a pevnější obranu si jako hlavní cíle vytyčila konzervativní japonská premiérka Sanae Takaičiová. Cestu k naplnění těchto ambicí jí otevírá přesvědčivá výhra ve volbách do dolní komory parlamentu. „Železná lady“ z Tokia prosazuje i sebevědomější zahraniční politiku – ovšem k nelibosti Číny, která na její zemi vyvíjí diplomatický i hospodářský nátlak kvůli Tchaj-wanu. Jako jednu z prvních změn chce vláda prosadit vývoz zbraní – japonští výrobci by pak konkurovali Jižní Koreji, která pronikla mezi největší světové exportéry.
před 3 hhodinami
Načítání...