Stávka zaměstnanců Lufthansy se dotkla i letů z Prahy

Piloti a palubní personál německé letecké společnosti Lufthansa podle očekávání zahájili čtyřiadvacetihodinovou stávku, píše DPA. Podle odhadu letištního svazu ADV ve čtvrtek po celém Německu neodstartuje více než 460 letů, což se dotkne asi 69 tisíc cestujících. Z pražského Letiště Václava Havla byly ve čtvrtek zatím zrušeny čtyři lety Lufthansy do Mnichova a Frankfurtu nad Mohanem.
Z Prahy bylo možné do Frankfurtu odletět pouze spojem v 10:25, další let je naplánován na 18:45. V pátek nebude možné cestovat ranním spojem v 06:15 do Mnichova. Další spoje německé společnosti pražské letiště zatím nezrušilo. Ohledně informací či možností náhradního spojení se mají klienti obrátit přímo na leteckou společnost.
„Stávka probíhá tak, jak jsme očekávali,“ sdělil na frankfurtském letišti Harry Jaeger z odborové centrály UFO, která zastupuje palubní personál. Za piloty stávku organizuje jejich odborový svaz Vereinigung Cockpit. Oba svazy vyjadřují nespokojenost s dosavadním průběhem vyjednávání o nové kolektivní smlouvě.
Na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem, které je největším německým dopravním uzlem, byly ve čtvrtek zrušeny stovky startů a přistání Lufthansy. Přesná čísla společnost ráno neuvedla. U přepážek Lufthansy se tvořily dlouhé fronty na změnu rezervace.
Podle provozovatele frankfurtského letiště Fraport byl zejména terminál A výrazně prázdnější než obvykle. Tento úsek využívá výhradně společnost Lufthansa – protože ale ostatní letecké společnosti nestávkují, panoval v ostatních sekcích čilý ruch.