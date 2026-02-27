Britští Zelení v doplňovacích volbách zvítězili v „baště labouristů“

V doplňovacích volbách v oblasti Velkého Manchesteru zvítězila kandidátka Zelených Hannah Spencerová. Hlasování naopak přineslo porážku Labouristické straně premiéra Keira Starmera, v regionu strana dominovala téměř jedno století. Agentura Reuters hodnotí výsledek jako „rozpad desetiletí trvající britské politiky dvou stran“.
Podle Reuters vyvíjí ztráta jednoho z nejbezpečnějších křesel Labouristické strany na Starmera další tlak. Agentura volby označila za „největší volební zkoušku za téměř rok“.
Spencerová z levicové Strany zelených se ucházela o uvolněné parlamentní křeslo v Gortonu a Dentonu. Na druhém místě skončila protiimigrační Reform UK Nigela Farage, labouristé se posunuli na třetí místo. Podle předsedkyně Labouristické strany Anny Turleyové byl výsledek „zjevně zklamáním“.
Doplňující volby proběhly kvůli rezignaci jednoho ze zákonodárců kvůli zdravotnímu stavu. Strana zelených v hlasování získala 40,7 procenta hlasů ve volbách, Reformisté obsadili druhé místo s 28,7 procenty hlasů. Labouristická strana se propadla na třetí místo s podporou 25,4 procenta voličů.
Tlak na premiéra
Reuters připomněl, že Starmer před volbami „zabránil“ jednomu ze svých rivalů – starostovi Manchesteru Andymu Burnhamovi – kandidovat. Podle agentury britský premiér v týdnu navštívil volební obvod, kterému se britští politici v kampani obvykle vyhýbají, pokud riskují prohru.
Starmera v únoru vyzvali někteří spolustraníci k rezignaci. Upozorňovali například na jmenování veterána labouristů Petera Mandelsona velvyslancem ve Washingtonu, a to navzdory jeho vazbám na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
Labouristé získali v posledních všeobecných volbách v roce 2024 v Gortonu a Dentonu přes polovinu hlasů. Starmerova neoblíbenost, pomalý ekonomický růst a série skandálů a politických obratů však podle Reuters přispěly k hlubokému poklesu podpory strany. Podle labouristických zákonodárců je však nepravděpodobné, že by Starmer čelil „bezprostřední hrozbě“ ztráty pozice.
Další volby se ve Spojeném království konají v květnu, voliči budou hlasovat v místních a regionálních volbách, a to včetně voleb do parlamentů ve Walesu a Skotsku.