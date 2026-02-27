Britští Zelení v doplňovacích volbách zvítězili v „baště labouristů“


před 29 mminutami|Zdroj: Reuters

V doplňovacích volbách v oblasti Velkého Manchesteru zvítězila kandidátka Zelených Hannah Spencerová. Hlasování naopak přineslo porážku Labouristické straně premiéra Keira Starmera, v regionu strana dominovala téměř jedno století. Agentura Reuters hodnotí výsledek jako „rozpad desetiletí trvající britské politiky dvou stran“.

Podle Reuters vyvíjí ztráta jednoho z nejbezpečnějších křesel Labouristické strany na Starmera další tlak. Agentura volby označila za „největší volební zkoušku za téměř rok“.

Spencerová z levicové Strany zelených se ucházela o uvolněné parlamentní křeslo v Gortonu a Dentonu. Na druhém místě skončila protiimigrační Reform UK Nigela Farage, labouristé se posunuli na třetí místo. Podle předsedkyně Labouristické strany Anny Turleyové byl výsledek „zjevně zklamáním“.

Starmer odmítl výzvy k rezignaci, od poslanců se dočkal potlesku
Britský premiér Keir Starmer

Doplňující volby proběhly kvůli rezignaci jednoho ze zákonodárců kvůli zdravotnímu stavu. Strana zelených v hlasování získala 40,7 procenta hlasů ve volbách, Reformisté obsadili druhé místo s 28,7 procenty hlasů. Labouristická strana se propadla na třetí místo s podporou 25,4 procenta voličů.

Tlak na premiéra

Reuters připomněl, že Starmer před volbami „zabránil“ jednomu ze svých rivalů – starostovi Manchesteru Andymu Burnhamovi – kandidovat. Podle agentury britský premiér v týdnu navštívil volební obvod, kterému se britští politici v kampani obvykle vyhýbají, pokud riskují prohru.

Starmera v únoru vyzvali někteří spolustraníci k rezignaci. Upozorňovali například na jmenování veterána labouristů Petera Mandelsona velvyslancem ve Washingtonu, a to navzdory jeho vazbám na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.

Starmer odpovídal v parlamentu. Rezignaci kvůli kauze Mandelsona odmítá
Britský premiér Keir Starmer

Labouristé získali v posledních všeobecných volbách v roce 2024 v Gortonu a Dentonu přes polovinu hlasů. Starmerova neoblíbenost, pomalý ekonomický růst a série skandálů a politických obratů však podle Reuters přispěly k hlubokému poklesu podpory strany. Podle labouristických zákonodárců je však nepravděpodobné, že by Starmer čelil „bezprostřední hrozbě“ ztráty pozice.

Další volby se ve Spojeném království konají v květnu, voliči budou hlasovat v místních a regionálních volbách, a to včetně voleb do parlamentů ve Walesu a Skotsku.

Britští reformisté navzdory řadě kauz hlásí širokou členskou základnu
Nigel Farage

Výběr redakce

Jednání USA a Íránu přinesla podle Ománu pokrok a budou brzy pokračovat

Jednání USA a Íránu přinesla podle Ománu pokrok a budou brzy pokračovat

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Povinně odchytnout a vykastrovat toulavé kočky plánuje norma

VideoPovinně odchytnout a vykastrovat toulavé kočky plánuje norma

před 9 hhodinami
Pacienti volají po volnější regulaci léčebného konopí

Pacienti volají po volnější regulaci léčebného konopí

před 10 hhodinami
Nemám informace o Epsteinových zločinech, ptejte se Trumpa, řekla Clintonová výboru

Nemám informace o Epsteinových zločinech, ptejte se Trumpa, řekla Clintonová výboru

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Parky předloží analýzy toho, jak na ně dopadnou škrty, řekl Červený

Parky předloží analýzy toho, jak na ně dopadnou škrty, řekl Červený

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Povinné zavedení nových vzdělávacích plánů se odloží o rok, řekl Plaga

Povinné zavedení nových vzdělávacích plánů se odloží o rok, řekl Plaga

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Chystáme odpověď Komisi ohledně Babišova střetu zájmů, řekla ministryně

Chystáme odpověď Komisi ohledně Babišova střetu zájmů, řekla ministryně

před 12 hhodinami
Německá kontrarozvědka zatím nesmí vést AfD jako prokazatelně extremistickou

Německá kontrarozvědka zatím nesmí vést AfD jako prokazatelně extremistickou

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Pákistán v odvetě bombardoval Kábul a Kandahár

Pákistán v pátek ráno v odvetě za čtvrteční přeshraniční údery bombardoval pozice Talibanu v afghánských městech včetně Kábulu a Kandaháru. Pákistánský ministr obrany Chavádža Ásif na síti X napsal, že jeho zemi došla trpělivost a nachází se už v otevřené válce s afghánským Talibanem. Obě strany hlásí vysoké ztráty, údaje o obětech se ovšem výrazně rozcházejí a není je možné ověřit, píše agentura Reuters. Výbuchy jsou podle agentury AFP hlášeny i z provincií Kandahár a Paktía.
00:21Aktualizovánopřed 19 mminutami

Britští Zelení v doplňovacích volbách zvítězili v „baště labouristů“

V doplňovacích volbách v oblasti Velkého Manchesteru zvítězila kandidátka Zelených Hannah Spencerová. Hlasování naopak přineslo porážku Labouristické straně premiéra Keira Starmera, v regionu strana dominovala téměř jedno století. Agentura Reuters hodnotí výsledek jako „rozpad desetiletí trvající britské politiky dvou stran“.
před 29 mminutami

Neflix ustoupil v bitvě o Warner Bros. Studia může převzít Paramount

Netflix odmítl zvýšit svou nabídku na koupi filmových studií a streamovací divize mediálního konglomerátu Warner Bros. Discovery (WBD). V noci na pátek to uvedly agentury Reuters a AP. Označily to za překvapivý krok, který po několikaměsíční bitvě o převzetí otevírá dveře k akvizici slavného hollywoodského rivala společnosti Paramount Skydance.
03:21Aktualizovánopřed 2 hhodinami

MMF schválil úvěrový program pro Ukrajinu za více než osm miliard dolarů

Výkonná rada Mezinárodního měnového fondu (MMF) v noci na pátek schválila čtyřletý úvěrový program pro Ukrajinu ve výši 8,1 miliardy dolarů (v přepočtu zhruba 167 miliard korun). Celkem 1,5 miliardy dolarů z této částky bude vyplaceno okamžitě. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na oznámení MMF.
před 5 hhodinami

Jednání USA a Íránu přinesla podle Ománu pokrok a budou brzy pokračovat

Čtvrteční nepřímá jednání Íránu a Spojených států o jaderném programu Teheránu v Ženevě přinesla pokrok. Budou po domácích konzultacích brzy pokračovat, oznámilo podle agentury Reuters ománské ministerstvo zahraničí, které schůzku zprostředkovalo. To rovněž podle agentury AFP sdělilo, že se v příštím týdnu uskuteční ve Vídni technické diskuze mezi USA a Íránem.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Kubánská pobřežní stráž zastřelila čtyři lidi na člunu. Prý plánovali teror

Kubánská pobřežní stráž zabila ve středu večer čtyři lidi, kteří z Floridy vpluli do kubánských vod na motorovém člunu. Šest dalších zranila. Později je ministerstvo vnitra v Havaně označilo za „protivládně smýšlející Kubánce“ dříve hledané za plánování útoků v zemi. Na člunu prý měli několik zbraní a výbušnin a chtěli na ostrově rozpoutat teror. Ministr zahraničí USA Marco Rubio uvedl, že se nejednalo o operaci Spojených států. Rusko tvrdí, že incident je provokací USA s cílem vyvolat konflikt.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Nemám informace o Epsteinových zločinech, ptejte se Trumpa, řekla Clintonová výboru

Bývalá americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová výboru americké Sněmovny reprezentantů pro dohled sdělila, že nemá žádné informace o trestné činnosti sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Nevzpomíná si, že by se s ním kdy setkala. Zákonodárce vyzvala, aby se na finančníka zeptali nynějšího republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bílého domu by podle ní měl vypovídat pod přísahou. Clintonová své úvodní prohlášení adresované zákonodárcům sdílela na sociální síti X.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Německá kontrarozvědka zatím nesmí vést AfD jako prokazatelně extremistickou

Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), tedy německá civilní kontrarozvědka, zatím nesmí Alternativu pro Německo (AfD) jako celek označovat za prokazatelně pravicově extremistickou a na základě toho ji sledovat. Rozhodl o tom podle agentury DPA správní soud v Kolíně nad Rýnem.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Načítání...