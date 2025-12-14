Britští reformisté navzdory řadě kauz hlásí širokou členskou základnu

Britští reformisté Nigela Farage prohlašují, že jsou „největší britskou politickou stranou“. V počtech členů předstihli vládní labouristy, kterým základna podporovatelů naopak klesá. Pokračující úspěchy pravice zatím nebrzdí ani skandály ohledně výdajů za kampaň a možných rasistických výroků jejího předsedy z dob studií.
Jako historické vítězství označují média triumf Reform UK v doplňovacích volbách na jedné ze skotských radnic. Získali tam vůbec první křeslo na sever od anglické hranice. A také dalšího přeběhlíka z řad místních konzervativců, který je zároveň i jejich prvním členem Sněmovny lordů, i když jen na krátkou dobu.
„Ze zásady se teď musím vzdát svého místa ve Sněmovně lordů. A to mi umožní kandidovat za reformisty do skotského parlamentu,“ prohlásil nový člen Nigelovy strany Malcolm Offord.
Financování volební kampaně
Protiimigračnímu uskupení se daří i finančně. Minulý týden získalo vůbec největší peněžní dar od jediného plátce v dějinách britské politiky – v přepočtu skoro 250 milionů korun. Zároveň se však ukázalo, že musí obhajovat, jak peníze utrácí. Policie reformisty vyšetřuje kvůli podezření, že loni přiznali nižší výdaje za volební kampaň, zatímco ve skutečnosti zákonný limit výrazně překročili.
Samotný šéf strany Farage navíc už týdny čelí množícím se obviněním z rasismu od někdejších spolužáků. „Často za mnou přišel a říkal věci jako ‚Hitler měl pravdu‘ anebo ‚zplynovat je‘,“ tvrdí někdější Farageův spolužák židovského původu Peter Ettedgui v rozhovoru pro ITV.
Podobných vypovědí je víc než 20. Farage je však považuje za „politický útok“. „Byl jsem sotva náctiletý. Můžu si pamatovat všechno, co se stalo ve škole? Ne, nemohu,“ tvrdí. „Byl jsem někdy součástí extremistické organizace nebo se dopustil přímého útoku, skutečného útoku na tomto základě? Ne,“ dodává Farage.
Pozici nejsilnější strany v průzkumech to neohrozilo. Reformisté si naopak o jeden procentní bod polepšili a se 27 procenty jasně vedou. Poslední úspěchy potvrzují i čísla ze Skotska, kde je nyní strana anglického nacionalisty na druhém místě.
Reformisté – 27
Labouristé – 19
Konzervativci – 18
Zdroj: YouGov