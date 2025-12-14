Britští reformisté navzdory řadě kauz hlásí širokou členskou základnu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Události: Úspěch britských reformistů
Zdroj: ČT24

Britští reformisté Nigela Farage prohlašují, že jsou „největší britskou politickou stranou“. V počtech členů předstihli vládní labouristy, kterým základna podporovatelů naopak klesá. Pokračující úspěchy pravice zatím nebrzdí ani skandály ohledně výdajů za kampaň a možných rasistických výroků jejího předsedy z dob studií.

Jako historické vítězství označují média triumf Reform UK v doplňovacích volbách na jedné ze skotských radnic. Získali tam vůbec první křeslo na sever od anglické hranice. A také dalšího přeběhlíka z řad místních konzervativců, který je zároveň i jejich prvním členem Sněmovny lordů, i když jen na krátkou dobu.

„Ze zásady se teď musím vzdát svého místa ve Sněmovně lordů. A to mi umožní kandidovat za reformisty do skotského parlamentu,“ prohlásil nový člen Nigelovy strany Malcolm Offord.

Britští reformisté se připravují na nástup k moci
Nigel Farage

Financování volební kampaně

Protiimigračnímu uskupení se daří i finančně. Minulý týden získalo vůbec největší peněžní dar od jediného plátce v dějinách britské politiky – v přepočtu skoro 250 milionů korun. Zároveň se však ukázalo, že musí obhajovat, jak peníze utrácí. Policie reformisty vyšetřuje kvůli podezření, že loni přiznali nižší výdaje za volební kampaň, zatímco ve skutečnosti zákonný limit výrazně překročili.

Samotný šéf strany Farage navíc už týdny čelí množícím se obviněním z rasismu od někdejších spolužáků. „Často za mnou přišel a říkal věci jako ‚Hitler měl pravdu‘ anebo ‚zplynovat je‘,“ tvrdí někdější Farageův spolužák židovského původu Peter Ettedgui v rozhovoru pro ITV.

Farage čelí obviněním z rasistických a antisemitských urážek
Šéf britské strany Reform UK Nigel Farage

Podobných vypovědí je víc než 20. Farage je však považuje za „politický útok“. „Byl jsem sotva náctiletý. Můžu si pamatovat všechno, co se stalo ve škole? Ne, nemohu,“ tvrdí. „Byl jsem někdy součástí extremistické organizace nebo se dopustil přímého útoku, skutečného útoku na tomto základě? Ne,“ dodává Farage.

Pozici nejsilnější strany v průzkumech to neohrozilo. Reformisté si naopak o jeden procentní bod polepšili a se 27 procenty jasně vedou. Poslední úspěchy potvrzují i čísla ze Skotska, kde je nyní strana anglického nacionalisty na druhém místě.

Reformisté –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 27

Labouristé –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 19

Konzervativci –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 18

Zdroj: YouGov

V Británii probíhá „boj o duši“ země, míní Starmer
Britský premiér Keir Starmer

Výběr redakce

V pražském Motole odstranili nádor v plicích díky 3D modelu

V pražském Motole odstranili nádor v plicích díky 3D modelu

před 53 mminutami
Britští reformisté navzdory řadě kauz hlásí širokou členskou základnu

Britští reformisté navzdory řadě kauz hlásí širokou členskou základnu

před 1 hhodinou
„Tak, jsem svobodný. Fajn.“ Před 90 lety abdikoval TGM

„Tak, jsem svobodný. Fajn.“ Před 90 lety abdikoval TGM

před 1 hhodinou
Turek nemá podle Šebelové ve vládě co dělat. Je to klasický politik emotivního rázu, míní Foldyna

Turek nemá podle Šebelové ve vládě co dělat. Je to klasický politik emotivního rázu, míní Foldyna

před 1 hhodinou
Změnily se jízdní řády na železnici

Změnily se jízdní řády na železnici

před 1 hhodinou
Vláda Andreje Babiše se v pondělí ujme moci

Vláda Andreje Babiše se v pondělí ujme moci

před 1 hhodinou
Zelenskyj připustil, že Ukrajina by mohla udělat kompromis ohledně NATO

Zelenskyj připustil, že Ukrajina by mohla udělat kompromis ohledně NATO

12:13Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Útok v Sydney má řadu obětí. Cílil na židovskou komunitu

Útok v Sydney má řadu obětí. Cílil na židovskou komunitu

10:20Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Britští reformisté navzdory řadě kauz hlásí širokou členskou základnu

Britští reformisté Nigela Farage prohlašují, že jsou „největší britskou politickou stranou“. V počtech členů předstihli vládní labouristy, kterým základna podporovatelů naopak klesá. Pokračující úspěchy pravice zatím nebrzdí ani skandály ohledně výdajů za kampaň a možných rasistických výroků jejího předsedy z dob studií.
před 1 hhodinou

Zelenskyj připustil, že Ukrajina by mohla udělat kompromis ohledně NATO

Evropské a americké bezpečnostní záruky pro Ukrajinu by mohly být náhradou za členství země v NATO, připustil podle Reuters ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zdůraznil přitom, že by to byl z ukrajinské strany kompromis a takové záruky by musely být právně závazné. V Berlíně více než pět hodin jednal s kancléřem Friedrichem Merzem a Američany o jejich návrhu na ukončení ruské války, k jehož původní podobě měl Kyjev a jeho evropští spojenci výhrady. Další debaty jsou v plánu na pondělí, uvedl poradce hlavy ukrajinského státu Dmytro Lytvyn.
12:13Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Útok v Sydney má řadu obětí. Cílil na židovskou komunitu

Střelba na pláži Bondi v Sydney si vyžádala patnáct obětí, včetně dítěte. Mrtvý je také jeden z útočníků. Podle zpravodajských agentur to oznámila australská policie. Zraněných je nejméně 40. Premiér státu Nový Jižní Wales Chris Minns oznámil, že útok cílil na židovskou komunitu v Sydney. Podle izraelského serveru The Jerusalem Post se na místě konaly oslavy židovského svátku chanuka, kterých se účastnily přibližně dva tisíce lidí.
10:20Aktualizovánopřed 3 hhodinami

V Súdánu jsou mrtví po dronovém úderu na nemocnici

Sedm lidí zemřelo a dalších dvanáct utrpělo zranění při dronovém útoku na vojenskou nemocnici v rebely obléhaném městě Dilling na jihu Súdánu. Mezi oběťmi jsou pacienti i jejich příbuzní, píše agentura AFP s odvoláním na zdravotníky.
17:17Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Kolemjdoucí bleskově odzbrojil střelce v Sydney

Jeden z kolemjdoucích v Sydney nejspíš zabránil většímu masakru, když se mu během krátké chvíle podařilo připlížit k jednomu ze střelců a odzbrojit ho. Video, jež se rychle šíří na sociálních sítích, zveřejnila australská média či britský Telegraph. Útok si vyžádal mnoho mrtvých, podle úřadů střelci cílili na účastníky židovské akce.
14:18Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Po střelbě na Brownově univerzitě v USA zemřeli nejméně dva lidé

Nejméně dva studenti zemřeli po sobotní střelbě na Brownově univerzitě ve státě Rhode Island na severovýchodě Spojených států. Dalších devět lidí utrpělo zranění, většina je ve stabilizovaném stavu, informovaly pode médií úřady. Policie později uvedla, že zadržela v souvislosti se střelbou jednu osobu. Po střelci, který byl hodiny po útoku na svobodě, pátraly asi čtyři stovky policistů. Někteří studenti médiím popsali, jak se v budově školy skrývali i několik hodin.
00:15Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Ropa za agenty pro Madura. Zabavený tanker měl pomoci Kubě, píše NYT

Firmy s vazbami na Kubu získávají větší podíl na vývozu venezuelské ropy. Děje se tak v době, kdy USA hrozí Caracasu intervencí a režim autoritáře Nicoláse Madura spoléhá na kubánské bezpečnostní síly v zemi, píše deník The New York Times (NYT). Jako spojka mezi oběma státy funguje podle listu sankciovaný panamský podnikatel. Zásobovat chudý komunistický ostrov měl i tanker zadržený tento týden Američany.
před 9 hhodinami

Nejstarší hongkongská prodemokratická strana oznámila rozpuštění

Nejstarší prodemokratická strana v Hongkongu, Demokratická strana, v neděli oznámila své rozpuštění. S odvoláním na jejího předsedu to uvedla agentura AFP.
před 10 hhodinami
Načítání...