Britští reformisté se na dvoudenním sjezdu začínají připravovat na nástup k moci. Strana, která nyní vévodí průzkumům, získává body i hlasitou protiimigrační rétorikou. Lídr Nigel Farage slibuje, že do dvou týdnů od přijetí patřičných zákonů už žádné čluny s nelegálními běženci nepřistanou.
Britští reformisté se připravují na nástup k moci
V britském parlamentu mají reformisté čtyři poslance z šesti set padesáti, jejich předseda Nigel Farage se už přesto chystá do Downing Street. „Jsme lodě stoupající na tyrkysovém přílivu,“ prohlásil Farage o své straně.
Reformní strana se za poslední rok velmi posunula. Letošní sjezd ukázal, že vážně ji berou už i lobbisté a sponzoři z řad britských podniků. Jasný program a vize však straně stále chybí.
„Nám všem je jasné, že naši zemi řídí kabinet zcela nekvalifikovaných lidí. Nejsou způsobilí vládnout,“ pronesl na adresu současné vlády Farage.
Předseda reformistů požaduje volby do dvou let. Pokud by se konaly nyní, jasně by v nich zvítězil. Před vládními labouristy vede v průzkumech o osm procentních bodů. Hlasy bere oběma dominantním britským stranám, především ale konzervativcům.
„Konzervativci nás zklamali. Labouristé ještě víc. Reformisté teď mají šanci. Potřebujeme změnu,“ myslí si účastník sjezdu Reformní strany Steve Lloyd.
Podpora Skotů
Muži často popisovanému jako anglický nacionalista se daří i tam, kde by to čekal málokdo – ve Skotsku. Tam přitom politice dominovalo téma nezávislosti na Británii a Faragovi byl vyčítán brexit, který v referendu Skotové odmítli.
Mnohé Skoty si Farage získal sliby, že zastaví rekordní migraci. Do Glasgow a jeho okolí umístily úřady nejvíce žadatelů o azyl a stejně jako jinde, i tam mnozí chtějí, aby odešli.
Demonstrace ovládly v létě domácí agendu. Reformisté se z protiimigračních nálad snaží vytěžit co nejvíce, zároveň jim ale hrozí, že tím umírněnější voliče odradí. Například Farageův plán, že za deportaci Afghánců zaplatí Talibanu, jednoznačně odmítá 45 procent Britů.