Reform UK získala další křeslo v britském parlamentu

Spolu s anglickými obecními volbami se konaly doplňovací volby v parlamentním obvodě Runcorn a Helsby na severozápadě Anglie, kde rezignoval labouristický poslanec odsouzený za to, že několikrát udeřil jednoho z místních obyvatel.

V tomto obvodě vloni získali labouristé parlamentní křeslo náskokem více než 14 tisíc hlasů. Nyní zde s rozdílem šesti hlasů zvítězila Sarah Pochinová z Reform UK. Kvůli těsnému výsledku musí volební komise hlasy přepočítat.

„Nyní jsme my opozicí,“ prohlásil Farage na adresu labouristického premiéra Keira Starmera a konzervativců, kteří jsou v britském parlamentu hlavní opoziční silou. Uvedl, že po celé zemi je vidět odklon voličů od labouristů a konzervativců k jeho straně. „Je to fascinující,“ poznamenal. „Pro hnutí, pro stranu, je to velmi, velmi velká chvíle a není pochyb o tom, že se to děje všude.“