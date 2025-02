Farageova strana Reform UK u britských voličů podle průzkumu poprvé vede

Každý pátý Brit, který volil v loňských červencových volbách konzervativce, by nyní dal svůj hlas protiimigrační pravicové straně Reform UK Nigela Farage. Vyplývá to z průzkumu agentury YouGov, o kterém informovala stanice Sky News. Poprvé tak v průzkumu YouGov strana, která bývá označována za populistickou, těsně předstihla vládnoucí labouristy i opoziční konzervativce, kteří se dlouhodobě střídají u moci.

Pro Farageovu stranu by nyní hlasovalo 25 procent Britů, o jeden procentní bod méně by získali labouristé a jednadvacet procent voličů by dalo svůj hlas konzervativcům. Liberálové se v průzkumu umístili na čtvrtém místě se čtrnácti procenty a na posledním místě skončili Zelení s procenty devíti.

Výsledky průzkumu tak pravděpodobně znovu oživí debatu uvnitř konzervativců, zda by se neměli sloučit s Farageovou stranou, píše Sky News. To ale Badenochová opakovaně odmítla.

Británie má většinový volební systém, který zvýhodňuje hlavní dvě politické strany, tedy labouristy a konzervativce. V důsledku toho se v zemi už řadu let střídají u moci pouze tyto dvě strany. Právě to je předmětem dlouhodobé kritiky ze strany menších stran, včetně Reform UK.

Je však podle něj potřeba říci, že to neznamená, že by reformisté v případě konání voleb obsadili parlament. Důvodem je jiný způsob hlasování než například v Česku. „Tady (v Británii) musí každá strana zvítězit v každém malém volebním obvodě. Může se stát to, co se stalo po volbách, když reformisté získali přes čtyři miliony hlasů, což je polovina toho, co získala vládnoucí labouristická strana – nakonec ale měli jenom pět poslanců, na rozdíl od labouristů, kteří jich mají čtyři sta,“ vysvětlil zpravodaj.

Příznivci Reform UK se podle Dolanského rekrutují ze dvou skupin – příznivců protiimigrační politiky a dřívějších voličů konzervativců. „To je pro tuto stranu velký problém, protože zaznamenala velký odliv příznivců a voličů, kteří se buď rozprostřeli do toho prostoru, nebo začali hlasovat pro samotné reformisty,“ tvrdí Dolanský s tím, že „skutečně velký problém“ pro konzervativce představuje odliv sponzorů.