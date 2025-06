Jsou malé a znají válku. Rány na duši se mohou objevit i později

Ve světě rostoucích krizí, válečných konfliktů a nepokojů nemohou nikam utéct. Jsou to právě děti, které často využívají jako malé vojáky nebo živé štíty. Stávají se oběťmi sexuálního násilí nebo terčem únosců. Podle humanitární organizace Save The Children v konfliktních a válečných zónách nyní žije více dětí než kdykoli za posledních dvacet let, rovněž je více dětských uprchlíků.

„Pokud se děti kvůli válce stěhují se svými rodinami do jiných zemí, tak mohou prožívat smutek po zbytku rodiny nebo po svých kamarádech, po domácích zvířatech, po domově, na který byly zvyklé, jsou vystaveny různým adaptačním potížím, někdy čelí nepřijetí nebo šikaně kvůli své odlišnosti, nepochopení svých prožitků, mívají potíže s domluvou, čelí vysokým nárokům na integraci do nového prostředí a často i nejisté budoucnosti. Nevědí, jestli se rodina nebude chtít časem vrátit nebo třeba putovat ještě jinam,“ vysvětluje dále psychiatrička.

Kvůli válečným konfliktům na celém světě děti často čelí ztrátě blízkých vztahů, jejich příbuzní bojují na frontě nebo se stěhují do bezpečnějších oblastí, stejně tak se stěhují i jejich kamarádi. Duchoňová v této souvislosti také upozorňuje na to, že i děti někdy pobývají delší dobu v krytech, kvůli bombardování a sirénám nemají ani možnost kvalitního spánku.

Dětem zasaženým válkou mohou pomoci jejich blízcí tím, že jim budou naslouchat, komunikovat s nimi, budou otevření a vnímaví k jejich prožívání, budou je brát vážně. „Může pomoci dodržovat zažité drobné každodenní rituály, které pomáhají udržet kontinuitu života. Třeba společné obědy, večeře, pití čaje, povídání, zpívání, hraní her, slavení svátků a rodinných výročí, v některých rodinách třeba i modlitby nebo návštěvy náboženských obřadů,“ popisuje Duchoňová.

Pro děti, které přicházejí z válečných oblastí do jiných zemí, platí totéž. Lidé z majoritní společnosti by k nim měli podle psychiatričky přistupovat s otevřeností a respektem, snažit se pro ně vytvořit bezpečné prostředí a prostor ke sdílení jejich prožitků a potřeb, ale v žádném případě je nenutit k vyprávění o traumatických zážitcích a doptávat se na jejich detaily, to by mohlo vést k retraumatizaci.

„Šeptaly a nemohly spát“

Také řada médií o traumatech dětí, které zažily ozbrojený konflikt, neustále informuje. Například The Wall Street Journal v této souvislosti psal o izraelských dětech osvobozených ze zajetí teroristického hnutí Hamás. Lékaři v telavivské nemocnici sledovali skupinu hrajících si dětí a hledali stopy po tom, co prožily během sedmi týdnů, kdy je palestinští ozbrojenci drželi jako rukojmí. Děti propuštěné z Pásma Gazy podle doktorů mluvily šeptem, trpěly nespavostí a v některých případech vývojově zaostávaly.

Jedna dívka začala například napodobovat muže, kteří ji drželi v zajetí v Pásmu Gazy: „Buď zticha! Sedni si! Nedělej žádný hluk!“ nařídila podle lékaře jinému dítěti v arabštině. Tato scénka podle deníku naznačuje, jakým utrpením prošlo 39 dětí, které Hamás a další palestinští ozbrojenci zajali a které byly až na dvě propuštěny. Lékaři uvedli, že po fyzické stránce byly relativně nezraněné. Psychické jizvy však mohou být podle odborníků mnohem hlubší.