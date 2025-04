Izrael udeřil na školu v Gaze. Prý útočil na Hamás

Mluvčí palestinské civilní ochrany agentuře AFP řekl, že při úderu zemřelo 31 lidí a dalších více než sto bylo zraněno. Agentura AP uváděla 27 mrtvých s odvoláním na prohlášení ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, které kontroluje teroristické hnutí Hamás. Mluvčí resortu však uvedl, že počet mrtvých by mohl dále růst, protože řada zraněných je ve velmi vážném stavu.

Izraelská armáda uvedla, že v oblasti útočila na Hamás. „Před útokem bylo podniknuto mnoho opatření pro snížení možných dopadů na civilisty,“ uvedla izraelská armáda. Ta dlouhodobě tvrdí, že Hamás využívá pro své vojenské účely i civilní infrastrukturu, což teroristé odmítají.

Izrael vede proti Hamásu válku v Pásmu Gazy v odvetě za útok ze 7. října 2023 už téměř osmnáct měsíců. Po zhruba dvou měsících klidu zbraní obnovil údery na Pásmo Gazy 18. března. Podle palestinských úřadů ovládaných Hamásem tam od té doby zahynulo 1163 lidí, přičemž za posledních 24 hodin to bylo prý 97 lidí. Izraelská armáda ve čtvrtek uvedla, že od poloviny března zabila na 250 členů Hamásu. Izraelské síly dále postupují do města Rafah, jehož čtvrti by se mohly stát součástí nové „bezpečnostní zóny“, kterou hodlá Izrael natrvalo obsadit, píše Reuters.