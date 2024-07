Experti se v Pásmu Gazy obávají epidemie dětské obrny

Světová zdravotnická organizace varuje před extrémně vysokým rizikem šíření dětské obrny v Pásmu Gazy i za jejími hranicemi. Virus způsobující závažné onemocnění objevili experti v odpadních vodách ve válkou zdevastované palestinské enklávě. V následujících dnech budou odebírat další vzorky, aby zjistili, do jaké míry se nákaza šíří mezi lidmi, informoval zpravodaj ČT Václav Černohorský.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) byla před válkou úroveň proočkovanosti populace v Gaze optimální. Dnes varuje, že systémový kolaps péče v troskách zdravotnických zařízení spolu s nemožností dodržovat základní hygienu a roky nefunkčním systémem čistění odpadních vod výrazně zvyšují riziko šíření nemocí.

„V Gaze můžeme čelit velmi vážné situaci a více lidí může umírat na nakažlivé nemoci než na následky zranění,“ prohlásil vedoucí týmu WHO na palestinských územích Ayadil Saparbekov.

Přes výzvy k příměří konflikt stále pokračuje

Izraelská armáda kvůli hrozbě nákazy obrnou nabízí očkování svým vojákům. Ve spolupráci s mezinárodními organizacemi pracuje i na dodávkách vakcín pro civilisty. Od loňského října jich do Gazy údajně dodala tři sta tisíc. „Pokud padne rozhodnutí začít hromadně očkovat a přivézt vakcíny do Gazy, pak to budou mít na starost izraelské úřady,“ dodal Saparbekov.

OSN zdůrazňuje, že pro efektivní boj s hrozbou šíření nakažlivých nemocí v Pásmu Gazy je klíčový klid zbraní, uvedl zpravodaj Černohorský. Dodal, že se stejným argumentem a výzvou k uzavření příměří přišlo také osm čelných představitelů izraelského zdravotnictví. Konflikt ale pokračuje.