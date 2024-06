Tahoun brexitu a přítel Trumpa je zpět. Farage změnil názor a znovu kandiduje

Měsíc před britskými volbami vstoupil do děje nečekaně nový hráč – Nigel Farage, hlasitý kritik vlád, euroskeptik, tahoun brexitu a silný hlas proti přistěhovalectví. Před pěti lety se z britské politiky stáhl a věnoval se kariéře v médiích. V pondělí ohlásil návrat do čela své strany Reform UK, za kterou chce kandidovat do parlamentu.