Z disidentky agentkou Moskvy. Sudlianková v Česku řídila ruské dezinformace

Jejím řídícím důstojníkem byl šestatřicetiletý Alexej Nikolajevič Šavrov. I toho česká vláda dala na sankční seznam. „Alexej Šavrov je důstojníkem ruské zpravodajské vojenské služby GRU. Byl to on, kdo jí zadával úkoly, s kým konzultovala a byl to také on, kdo ji vyplácel,“ upozornil Šticha.

Útěk před Lukašenkovým režimem

Sudlianková do Česka přišla na konci devadesátých let coby uprchlice před režimem běloruského diktátora Alexandra Lukašenka. Začala spolupracovat s Rádiem Svobodná Evropa, přispívala do novin a časopisů a vystupovala i v dalších médiích jako komentátorka.

V roce 2002 se stala šéfredaktorkou týdeníku Pražský telegraf. Řadu let byla vnímána jako bojovnice proti běloruskému režimu.