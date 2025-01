Uznání Západu je mi jedno, řekl o „volbách“ Lukašenko

ČTK,

ČT24

, ket

26. 1. 2025 Aktualizováno před 24 m minutami | Zdroj: ČTK , ČT24

Alexandr Lukašenko ve volební místnosti

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko v den prezidentských „voleb“ vyloučil debatu s exilovou opozicí. Informovalo o tom Rádio Svoboda. Podle agentury Reuters navíc prohlásil, že mu je jedno, jestli Západ výsledek hlasování uzná, nebo ne. Odpůrci režimu považují „volby“ za frašku. Lukašenko si v nich zajistí sedmé funkční období v řadě.

Bělorusové „volí“ od osmi hodin ráno do osmi hodin večer místního času (18:00 SEČ). Štáb ČT hovořil v oblasti metropole jak s lidmi, kteří si přejí Lukašenkův konec, tak i s jeho podporovateli. „De facto jsme mohli natáčet všude. Policie, která je ve všech volebních místnostech, nás vždy předtím zkontrolovala, naši akreditaci a naše pasy,“ popsal zpravodaj ČT Karel Rožánek. Někteří Bělorusové byli nicméně v uplynulých dnech při rozhovorech obezřetní. „Urážet prezidenta je trestný čin, dát se do potyčky s policisty je trestný čin,“ konstatoval zpravodaj s tím, že tlak režimu na „nepohodlné“ lidi sílí. „Atmosféra napětí, někdy strachu, v zemi je,“ podotkl Rožánek. „Opozice jsou ti lidé, kteří jsou v zemi. Jsem připraven zapojit se do dialogu s těmi, kdo mají rozhodovací pravomoc,“ prohlásil v den „voleb“ Lukašenko podle státní agentury Belta a zmínil někdejší opoziční poslankyni Annu Kanopackou, která je jedním ze čtyř „protikandidátů“, skutečná opozice se k ní ale nehlásí. Podle AP čtveřici doplňují politici Sjarhej Syrankov, Aljaksandr Chižňak a Aleh Hajdukevič. Jména kandidátů ale v totalitním státě schvaluje Minsk, takže diktátor nemá ve „volbách“ skutečného soupeře. Lukašenko tak letos ani nevedl předvolební kampaň.

„Ten politický proces – nenazýval bych to ani volbami, je fraška, která si na volby bude jen hrát – bude mít diktátor Lukašenko velmi pevně pod kontrolou. Za posledních několik let se velmi účinně postaral o to, aby všichni kritici museli ze země uprchnout, případně byli uvězněni. Takže výsledky, které režim představí, nás nebudou moci přesvědčit,“ uvedl analytik Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky. Velká část běloruské společnosti je značně navázaná na stát, ať už jde o policisty či učitele nebo státní zaměstnance. „Tím spíše budou nuceni efektivním způsobem ukazovat loajalitu vůči režimu, která se manifestuje tak, jak to bylo u nás před rokem 1989, ve volbách,“ poznamenal Havlíček. Ne volby, ale rituál pro diktátory, komentuje Cichanouská Exilová opoziční vůdkyně Svjatlana Cichanouská hlasování už dříve označila za podvod. „To, čemu v demokratickém světě říkáte volby, nemá s touto událostí v Bělorusku nic společného. Protože to je spíše něco jako rituál pro diktátory, když se znovu jmenují,“ řekla Cichanouská nedávno v rozhovoru s agenturou Reuters a upozornila na věznění odpůrců režimu a absenci svobodných médií v zemi. Lukašenko nyní reagoval na dotaz reportéra BBC, jak lze běloruské „volby“ nazvat demokratickými, když nejvýznamnější oponenti jsou buď ve vězení, nebo v exilu, píše Rádio Svoboda. „Někteří jsou ve vězení, někteří v exilu a vy jste tady. To je právo volby. Je to demokratické,“ uvedl diktátor s tím, že „vězení je pro ty, kdo porušili zákon“.

Nová vlna zatýkání Minsk v poslední době podle médií postupně udělil milost desítkám lidí včetně některých politických vězňů, většinou lidem s vážnými zdravotními problémy, kteří vyjádřili lítost nad svým jednáním. Řada odpůrců režimu ale za mřížemi zůstává. Cichanouská před několika dny v rozhovoru pro Reuters obvinila Lukašenka z hraní her se Západem tím, že postupně propouští některé politické vězně před „volbami“ a doufá v ústupky od Západu. Propuštění vězněných sice přivítala, ale upozornila, že to nepředstavuje skutečné zmírnění represí, protože neustále přibývá dalších zatčených. Lidskoprávní organizace Vjasna eviduje v zemi přes 1250 politických vězňů.

Synové Lukašenka prý o moc nestojí Lukašenko, který vládne bývalé sovětské republice už přes třicet let, v den „voleb“ popřel zvěsti o tom, že chce předat moc jednomu ze svých tří synů. Jeho potomci to prý nechtějí dělat. „Není to práce pro ženu. Jsem zásadně proti tomu, aby tuto práci dělala žena. Žena nemůže být diktátor, ale máme dost mužů, kteří by mohli být vůdci,“ prohlásil dále. Evropský parlament před několika dny v rezoluci běloruský režim odsoudil jako nelegitimní a zločinný. Vyzval také Evropskou unii, členské státy a mezinárodní společenství, aby současné „volby“ odmítly jako podvod. EU, USA a Velká Británie Lukašenka už nyní neuznávají jako legitimního prezidenta Běloruska. Západ dříve uvalil na Minsk sérii sankcí kvůli porušování lidských práv nebo Lukašenkově podpoře ruské agrese proti Ukrajině.