Represe pod maskou milostí. Lukašenko chystá „volby“

Po minulých „volbách“ hlavy státu před pěti lety se v Bělorusku konaly masové demonstrace. Opozice hlasování označila za zfalšované, ve skutečnosti podle ní vyhrála vůdkyně opozice Svjatlana Cichanouská. Následovaly represe včetně zatýkání a bití. Lukašenko šel tvrdě zasahující policisty osobně pozdravit se samopalem v ruce. Evropská unie vítězství diktátora neuznala a uvalila na něj sankce.

Kobkami od té doby podle opozice prošlo na 60 tisíc lidí a půl milionu dalších před surovým režimem odešlo do exilu. To, že Lukašenko nyní část vězňů propustil, označuje opozice za frašku. „Jako by podroboval demokracii testu: ‘Podívejte, pustím dvacet lidí. Stačí vám to? Jste připraveni zrušit sankce? Jste připraveni mě uznat? Ne? OK, tak ještě dvacet!’“ poznamenala Cichanouská, která rovněž žije mimo vlast.

Série milostí i zatýkání

Minsk minulý týden omilostnil 23 lidí odsouzených za extremistické trestné činy. V poslední době přitom postupně udělil milost desítkám politických vězňů, většinou lidem s vážnými zdravotními problémy, kteří vyjádřili lítost nad svým jednáním.

Agentura AP ovšem v listopadu s odvoláním na ochránce lidských práv upozornila, že úřady zahájily novou vlnu zatýkání, aby zlikvidovaly jakýkoliv náznak nesouhlasu před „volbami“, které se konají 26. ledna.