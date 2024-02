Hlasování jako válka. Lukašenko ze strachu z protestů utáhl před běloruskými sněmovními „volbami“ šrouby

před 1 h hodinou | Zdroj: The Economist , ČTK , ČT24 , AP , Voice of Belarus , The Parliament , Centrum pro východní studia , Carnegie Endowment for International Peace , Belta

Bělorusové si v neděli vybírají nové složení dolní sněmovny a místních správ. Tak by tomu tedy bylo, kdyby „volby“ nebyly okatě nastaveny způsobem, aby v nich nemohl vyhrát nikdo, kdo by jakkoli ohrozil moc „posledního diktátora Evropy“, běloruského vůdce Alexandra Lukašenka. Ten se zřejmě chce za každou cenu vyhnout jakémukoliv nepříjemnému překvapení, které by se třeba jen vzdáleně podobalo mohutným protestům proti jeho režimu z léta a podzimu 2020. Podle analytiků připomínaly přípravy na hlasování spíše dobře naplánovanou vojenskou operaci.

Posledně jmenované uskupení existuje už od roku 2007, ale politickou stranou se stalo až loni v březnu. Bílá Rus neprosazuje žádný vlastní myšlenkový proud nebo ideologii, místo toho jenom bezvýhradně podporuje jakékoli směřování zvolené Alexandrem Lukašenkem. Lukašenko sám se ale překvapivě od Bílé Rusi poněkud distancuje. Hlava státu se například první zakládající schůze nové strany nezúčastnila, nekomentovala ji a zůstala nepovšimnuta i ze strany její tiskové kanceláře, jak píše polský think tank Centrum pro východní studia .

Prakticky jisté je to, že na oficiálním výsledku voleb nezáleží. Lukašenko dal v minulém roce zrušit nebo rozpustit všechny opoziční strany, ale i několik stran, které ho podporovaly. Na počátku loňského roku v zemi ještě existovalo patnáct registrovaných politických stran. Nyní mají voliči na výběr jen čtyři možnosti, všechny z nich provládní: Komunistickou stranu Běloruska, Liberálně demokratickou stranu, Republikánskou stranu práce a spravedlnosti a stranu Bílá Rus.

Dolní komora běloruského parlamentu, zvaného Národní shromáždění. Skládá se ze 110 poslanců volených na čtyři roky na základě přímých voleb tajným hlasováním. Jedná se o většinový systém, v němž o výsledku rozhoduje prostá většina v jednomandátových volebních obvodech. Volit může každý občan starší 21 let. Funkce sněmovny spočívají v projednávání návrhů zákonů a dalších záležitostí vlády, musí schvalovat jmenování předsedy vlády a může vyslovit vládě nedůvěru. Faktická moc a vliv komory jsou ale velice nízké.

Nový ústavní orgán

„Volby“ mají ještě jeden rozměr – někdy po nich a pozdějších letošních volbách do horní komory parlamentu Bělorusko aktivuje část ústavy, která byla přijata v roce 2022 a která ukládá vytvoření takzvaného „Všeběloruského lidového shromáždění“. Do tohoto orgánu, který má zastupovat „občanskou společnost“, místní byrokracii a ústřední orgány státní správy, bude regionálními a celostátními orgány jmenováno celkem asi dvanáct set osob.

„Ve skutečnosti půjde o něco mezi sovětským plénem ústředního výboru komunistické strany a čínským Všečínským shromážděním lidových zástupců,“ vysvětluje Arťom Šrajbman z think tanku Carnegie Endowment for International Peace. „Bude mít pravomoc nad všemi složkami státní správy, včetně výkonné moci. Není žádným tajemstvím, že předsedou shromáždění bude Lukašenko, neboť ústava umožňuje, aby tuto funkci i prezidentský úřad zastával do roku 2035 pouze první běloruský prezident,“ dodal.

Smyslem nového orgánu je připravit běloruský politický systém na Lukašenkův odchod z funkce prezidenta. Podle Šrajbmana bude Všeběloruské lidové shromáždění moci zavést stanné právo, rušit výsledky prezidentských voleb, anulovat všechna vládní rozhodnutí (kromě těch, která učinily soudy) a podepisovat všechna důležitá politická jmenování.

První „volby“ od protestů

Významné je aktuální hlasování však také v tom, že se jedná o první „volby“ od prezidentských „voleb“ v srpnu 2020. Ty, ač jsou jejich výsledky západními zeměmi včetně Česka neuznávané, zajistily Lukašenkovi jeho šesté funkční období, po nich ale následovaly bezprecedentní mohutné protesty proti Lukašenkově režimu, které trvaly až do podzimu téhož roku. Tehdy se naplno projevilo, jak nepopulární mezi svými lidmi jejich vládce ve skutečnosti je.

Britský týdeník The Economist dokonce napsal, že tehdejší události byly pro dlouholetého běloruského vládce veliký trapas. Poté, co mu státní průzkum mezi voliči přiřkl 79,7 procenta hlasů, se Lukašenko prohlásil za vítěze voleb. V odpověď do ulic hlavního města Minsku i dalších měst vyšly protestovat tisíce lidí, kteří stáli za opoziční kandidátkou Cichanouskou. Ta podle oficiálních výsledků dostala jen 9,9 procenta hlasů, exit polly jí přisuzovaly původně dokonce jen 6,8 procenta hlasů. Podle nezávislých průzkumů pro ni ale ve skutečnosti hlasovalo 56 procent voličů, zatímco pro Lukašenka jen 34 procent. „Volby“ podle opozice doprovázely podvody, režim například zakázal účast nezávislých pozorovatelů.