Běloruská opozice operuje proti Lukašenkovi v exilu, ten zatím pokračuje v zatýkání

Do vlasti se nyní nemohou vrátit stovky tisíc Bělorusů, kteří před represemi uprchli do zahraničí. „Například se obávají, že mohou být pronásledováni jako demonstranti nebo zrádci běloruské vlády,“ podotknul Andrej Stryžak, šéf neziskové organizace Belarus Solidarity Foundation.

Lukašenko dokáže udržet zemi alespoň částečně mimo orbit Moskvy, říká Soukup

To, že Lukašenko dokáže velmi dobře využívat své vztahy s Moskvou, potvrdil v pořadu Horizont ČT24 i redaktor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Bělorusové podle něj vnímají, že jejich lídr je politikem, který dokáže alespoň částečně udržet zemi mimo orbit Moskvy, respektive mimo snahy, které v Moskvě zaznívají – aby se Bělorusko prakticky stalo jen další územní jednotkou Ruska.

Pokud bude Lukašenko naživu, tak si země alespoň částečnou nezávislost udrží. „Situace je opravdu taková, že momentálně Alexandr Lukašenko je do značné míry garantem toho, že Bělorusko alespoň formálně zůstává nezávislé. V případě, že by se s ním cokoliv stalo, tak si myslím, že Moskva by velmi rychle našla někoho, koho by posadila na jeho místo, kdo by byl už stoprocentně loajální,“ usuzuje.