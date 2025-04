Rafah se stává nárazníkovou zónou, zní z Jeruzaléma

Oblast města Rafah v Pásmu Gazy se stává izraelskou nárazníkovou zónou, prohlásil po sobotním obsazení takzvaného koridoru Morag izraelský ministr obrany Jisrael Kac. Ten zároveň obyvatele Pásma Gazy varoval, že izraelská armáda rozšíří bojové operace do většiny území oblasti, což si vynutí jejich evakuaci. Izrael 18. března v Pásmu Gazy zahájil novou ofenzivu, čímž přerušil křehké příměří uzavřené s teroristickým hnutím Hamás v lednu.

Obsazením koridoru Morag, který od sebe zcela odděluje oblasti měst Chán Júnis a Rafah, izraelská armáda zcela izoluje Rafah a jeho okolí a rozšiřuje tak na jihu Pásma Gazy nárazníkovou zónu na šířku asi pěti kilometrů. Toto území vymezené na severu koridorem Morag a na jihu podél egyptských hranic takzvaným Filadelfským koridorem tvoří přibližně pětinu celkové rozlohy Pásma Gazy.

Kac sdělil, že izraelská armáda brzy rozšíří své bojové operace do dalších částí Pásma Gazy, a dodal, že obyvatelé města Bajt Hánún na severu oblasti se již evakuují a že armáda obsazením tohoto prostoru rozšíří další z nárazníkových zón. Mluvčí armády mezitím vyzval k evakuaci obyvatele Chán Júnisu, a to poté, co byly z oblasti vypáleny tři rakety na Izrael, které byly ale před dopadem zneškodněny.