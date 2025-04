Máme schopnosti, které by Izrael měly znepokojovat, hrozí po úderech Hamás

před 44 m minutami | Zdroj: ČTK , The Jerusalem Post

Teroristické hnutí Hamás má stále schopnosti, které by měly Izraelce znepokojovat, prohlásil podle serveru The Jerusalem Post v rozhovoru se stanicí Al-Džazíra mluvčí tohoto teroristického hnutí. Řekl to v souvislosti s raketovým útokem na izraelská města Ašdod a Aškelon, podle listu na ně v neděli v noci letělo deset raket z Pásma Gazy. Palestinské úřady kontrolované Hamásem tvrdí, že v Gaze ve stejný den zemřelo nejméně 44 lidí po úderu izraelských sil, napsala agentura AFP.