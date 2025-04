Trump dal smartphonům a další elektronice výjimku z cel

12. 4. 2025 Aktualizováno před 40 m minutami | Zdroj: The Wall Street Journal , Reuters

Prezident Spojených států Donald Trump podle amerických médií udělil výjimku z nových cel na dovoz chytrých telefonů, počítačů nebo například čipů z Číny. Oznámil to úřad pro cla a ochranu hranic.

Krok zpět

„Je to další krok zpět, který by mohl zmírnit obavy některých spotřebitelů z okamžitého nárůstu cen elektronických výrobků,“ uvedl k tomu web amerického byznysového listu The Wall Street Journal.

Reuters dodala, že podle oznámení amerického úřadu platí výjimky zpětně od 5. dubna. Mají se týkat dvaceti kategorií produktů. Také tato agentura poznamenala, že toto opatření představuje další krok zpět od Trumpova maximalistického tarifního přístupu, včetně eskalace cel na dovoz čínského zboží.