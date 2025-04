Výpadek amerických financí postihuje zdravotní péči v ukrajinských regionech

Provizorní ordinace leží ve vesnici, která je patnáct kilometrů vzdálená od běloruských hranic. Čekárna se zaplnila už časně ráno. Tým zdravotníků, který sem přijel z Žytomyru, má několik hodin na to, aby pacienty ošetřil.

„Pokud jsou lidé upoutaní na lůžko nebo mají chronická onemocnění, jako je cukrovka nebo hypertenze, chodíme k nim domů,“ říká zdejší lékařka Julie. Pro některé pacienty, kteří sem chodí na pravidelné kontroly, je to jediná možnost, jak se dostat ke zdravotní péči i potřebným lékům.

Do vzdálenějších vesnic, jako je tato, tým mediků pravidelně jezdí jednou týdně. Zájem o ošetření má v průměru kolem třiceti pacientů. Počet výjezdů do regionů nyní postupně omezil až na polovinu. A to kvůli nedostatku financování – poté co zastavila pomoc americká vládní agentura pro mezinárodní rozvoj, uvádí ukrajinská strana.