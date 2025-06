Stavěl načerno, pak mu vadil hluk z hřiště. Soud se muže nezastal

Holeček si nechal přeměřit úroveň hluku, podle soudu ale jeho intenzita nepřekročila stanovené limity. Navíc se měření uskutečnilo u kraje podnikatelova pozemku, u budovy by byl hluk zřejmě nižší. Měření ukázalo, že i v době, kdy na hřišti nikdo nebyl, byla úroveň hluku z takzvaného pozadí poměrně vysoká a blížila se hodnotám při sportování.

Podle předsedy soudního senátu Miloše Zdražila jsou výpovědi Holečka, jeho manželky a svědka poněkud nepravděpodobné. Manželka žalobce podle něj zmiňovala potíže, s nimiž se léčila již v roce 2010 a nelze dovodit, že by jejich hlavní příčinou byl hluk z hřiště. Výpověď svědka, že hluk byl „šílený“, považuje soud za expresivní nadsazené hodnocení.

Hluk z pozadí dosáhl asi 43 decibelů. „Z běžných informačních zdrojů lze zjistit, že vzdálený šum listí při slabém vánku činí deset decibelů, tichý šepot třicet, šum v tichém bytě, déšť, tlumený hovory, tichá myčka čtyřicet, denní ulice nebo tišší pračka padesát, běžná mluva šedesát decibelů,“ řekl Zdražil.

Uvedl, že soud musí vždy zhodnotit, zda obtěžování hlukem překročilo míru přiměřenou poměrům. To ale podle něj nenastalo. Také veřejný zájem na provozování sportovních aktivit převyšuje zájem majitele pozemku. Navíc na hřišti se nekonají žádná mistrovská utkání, při nichž by vznikal velký hluk a byla by na nich vyšší návštěvnost. Občasné doprovodné hlasové projevy k provozování sportu patří, sdělil.

Vilu si postavil na pozemku, který nebyl určený k výstavbě

„My jsme věřili, že zvítězí zdravý rozum. Hřiště tam existovalo dávno předtím, než Holečkova vila, která se velmi nestandardně takzvaně nabílila. Věřili jsme, že soud to musí vzít v potaz,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).

Holeček postavil vilu načerno na pozemku, který nebyl určený k výstavbě. Část plochy byla v územním plánu Pardubic označená jako rekreační zeleň. Proto město ani nemohlo stavební povolení vydat. Za nelegální stavbu dostal Holeček pokutu dvě stě tisíc korun, stavební úřad nařídil objekt odstranit.

Vše se ale vleklo, i kvůli údajně vysokým nákladům na demolici, a v roce 2014 ale zastupitelé schválili změnu využití části pozemku, kde dům stojí, na bydlení předměstské. Holeček si později začal stěžovat na hluk z hřiště, které funguje od roku 2015.