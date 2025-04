ANO podle Kantaru v březnu oslabilo, lehce posílilo SPOLU

Zisk hnutí ANO se nyní pohybuje na podobné úrovni, jaké dosahovalo hnutí v závěru loňského roku, uvádí autoři průzkumu. Nadále si ale drží mezi volebními uskupeními s převahou první místo.

Druhá koalice SPOLU si o 1,5 bodu polepšila na současných 19 procent, čímž se opět dostala na svůj lednový zisk. Následují STAN se ziskem dvanáct procent, SPD by dosáhlo na sedm procent, Motoristé na 6,5 procenta a do Poslanecké sněmovny by se probojovali ještě Piráti se šesti procenty. Přízeň těchto stran a hnutí je za poslední měsíc stabilní.

Těsně pod hranicí vstupu do sněmovny by podle březnového modelu zůstalo Stačilo!, ze statistického hlediska však nelze říci, zda by se toto uskupení v březnu do sněmovny nakonec probojovalo, či nikoliv.