Postih některých jednání novela zpřísňuje. „Významnou novinkou je postih za takzvanou deepfake pornografii. Ústavně-právní výbor podpořil návrh, aby bylo trestné nejen vytvoření, ale i šíření materiálů vytvořených umělou inteligencí s cílem poškodit práva jiné osoby,“ podotýká Česká justice.

U zanedbání povinné výživy mají být trestné jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví vyživovaného člověka nebezpečí nouze. Hrozit by za to ale mělo podle úprav podpořených ústavně-právním výborem až dvouleté vězení místo ročního.

Změna u konopí má ulevit nemocným

Dolní komora pravděpodobně více uvolní pravidla pro pěstování a držení konopí. Poslanci na zmíněném výboru doporučili schválit návrh ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), který zvyšuje hranici pro přechovávání konopí na dvě stě gramů, upozornila Česká justice. Jde o domácí držení. Má to ulevit lidem, kteří si konopí pěstují pro léčebné účely.

Návrh prý vychází z logiky, že při pěstování tří rostlin, což novela připouští, běžně vzniká výnos přesahující sto gramů na rostlinu. Legalizovat by se také mohla léčba psilocybinem. Sazba u některých drogových deliktů by se mohla snížit. Za neoprávněnou výrobu a nakládání s omamnými látkami by mělo hrozit v základní sazbě až tříleté vězení, nyní platí sazba jeden rok až pět let odnětí svobody.