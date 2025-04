Roste počet lidí pobírajících náhradní výživné. Může za to větší informovanost

Náhradní výživné stát platil původně pouze 24 měsíců, v listopadu 2023 ale dobu prodloužil na 48 měsíců. Návrh na prodloužení o dalších 24 měsíců celkově na 72 měsíců koncem letošního března schválili poslanci, platit by mohl od 1. července. Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta konstatuje, že po třech letech účinnosti zákona o náhradním výživném je jasné, že dávky mají smysl.

Náhradní výživné pobírá i paní Monika, která se sama stará o svou šestiletou dceru. „Můj někdejší partner neplatil výživné. Před rokem jsem si vyřešila exekuci a už rok výživné pobírám,“ prohlásila. Ona samotná dostává maximální možnou částku tři tisíce korun. „Pokryje to oběd ve školce a nějaký ten kroužek, ale to je tak všechno,“ dodala.

Zatímco v lednu 2024 dávku dostalo více než deset a půl tisíce osob, v prvním měsíci tohoto roku to bylo přes dvanáct tisíc. V únoru se počet příjemců zvýšil o více než tisícovku oproti loňsku. Počet rodičů, kteří o příspěvek žádají, postupně roste už od roku 2021, kdy byla dávka zavedena.

Novotná z Asociace neúplných rodin prodloužení vyplácení považuje za správný krok. „Pro mnohé rodiče představuje tato dávka skutečnou pomoc a představa, že by byla po čtyřech letech zastavena, přestože dítě je stále malé, je pro rodiče nepředstavitelná,“ uvedla. Podle dat ministerstva se náhradní výživné vyplácí nejčastěji na děti školou povinné od sedmi do patnácti let.

Výška dávky činí vždy rozdíl mezi výživným stanoveným soudem a částečným plněním v konkrétním měsíci, maximálně ale tři tisíce korun měsíčně. Žadatel musí vždy doložit exekuční titul, například rozsudek soudu, který upravuje vyživovací povinnost, a dále také prokázat, že dítě je nezaopatřené, a potvrdit, že už podal návrh na soudní výkon rozhodnutí nebo exekuci. Stát se pak snaží získat výživné od povinných osob. „Po neplatičích stát částku vymáhá přes celní správu, ale úspěšnost není moc vysoká,“ dodala Novotná.