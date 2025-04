Koalice navrhne zkrácení lhůt azylové novely o minimálně třicet dnů

Pokud se novelu azylového a migračního zákona nepodaří projednat zrychleně, navrhne koalice podle poslance Petra Letochy (STAN) zkrácení některých lhůt o minimálně třicet dnů. Poslanec to řekl po schůzce koaličních stran se zástupci opozičních Pirátů k tématu. Hnutí ANO a SPD se schůzky nezúčastnila.

Podle Letochy šlo především o pracovní schůzku. „Skutečně jsme chtěli dát šanci i ANO a SPD, aby se vyjádřili k tomuto návrhu zákona, protože víme, že migrace, a zejména nelegální migrace, o čemž tento zákon je, je důležitou součástí jejich volebního programu,“ uvedl Letocha. Pokud by ANO a SPD měly například pozměňovací návrhy, mohly tak být podle poslance zapracovány přímo do návrhu zákona. Michal Zuna (TOP 09) doplnil, že jde už o několikátou schůzku svolanou koalicí, které se obě hnutí nezúčastnila.

Hlavním cílem podle Letochy je, aby byl zákon schválen ještě v tomto volebním období. „Víme, že to nebude jednoduché, zejména ve chvíli, kdy vidíme, jak Poslanecká sněmovna funguje. Proto určitě přijdeme s požadavkem na zkrácení lhůt minimálně o třicet dnů,“ sdělil poslanec. Zástupci Pirátů se podle něj na schůzce s koalicí shodli, že zkrácení lhůt blokovat nebudou.

„Hnutí ANO udělá vše pro to, aby tomu zabránilo. Tento problém způsobila vláda a také ho bude muset vyřešit bez nás. My se toho v případě důvěry voličů ujmeme po volbách, tehdy začne platit jasná politika nulové tolerance vůči nelegální migraci,“ dodala Schillerová.

Předsedkyně klubu opozičního hnutí ANO Alena Schillerová v úterý prohlásila, že ministerstvem připravená novela azylového zákona není ničím jiným než tichou implementací migračního paktu Evropské unie do českého práva, což je nepřijatelné.

Předložením novely se podle Okamury vláda snaží zastavit propad svých preferencí, SPD prosazuje nerespektování migračního paktu Evropské unie. Pokud by hnutí bylo součástí příští vlády, bude takové stanovisko prosazovat.

Podle předsedy pirátského poslaneckého klubu Jakuba Michálka je cílem novely to, aby vláda vypadala, že dělá něco s migrací. Zákon je podle Michálka nedotažený, nebyl řádně projednán a řada organizací, které se danými tématy zabývají, k němu mají připomínky. Projednat by se podle něj měl cizinecký zákon.

Jedním z hlavních cílů novely je zefektivnění řízení o vyhoštění nelegálně pobývajících cizinců. Pokud bude například cizinec vyhoštěn, nebude už moci žádat o azyl, čímž by se mělo zamezit podávání účelových žádostí. Do jednoho se mají spojit řízení o neudělení mezinárodní ochrany a o rozhodnutí o návratu cizince do země původu.