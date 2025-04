Za kostní dřeň nejdřív poděkovala dopisem, teď se s dárcem mohla i setkat

Nejmladší vnučka se narodila v době, kdy Anně Pudíkové z Jevíčka diagnostikovali leukémii. Bojovat musela tvrdě, měsíce podstupovala každý den chemoterapii. Po pěti letech je to minulost a rodině i svým koníčkům se zase může věnovat naplno. V registru se pro ni našel dárce kostní dřeně, jejich transplantační znaky zapadly stejně jako puzzle do skládačky. „Pamatuju si, že paní profesorka mi to přišla říct, že kostní dřeň se ujala. To bylo to, co jsem chtěla slyšet,“ vzpomíná pacientka.

Dárci, o kterém věděla jen to, že je muž, zhruba třicátník, napsala po uzdravení dopis. „Dobrý den, mladý muži, posílám vám pár řádků, ve kterých vám chci z celého srdce co nejvíce poděkovat,“ napsala Petru Pinkerovi.