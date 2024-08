Záchranné složky pomáhají získávat dárce krve a kostní dřeně

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24

Ročně chodí na pravidelné dárcovské odběry krve zhruba čtvrt milionu lidí, bylo by jich ale potřeba mnohem víc. To platí i v případě krvetvorných buněk. S tím se snaží pomoct projekt s názvem „I tobě v žilách koluje naše krev!“. V jeho rámci přesvědčují policisté, hasiči a záchranáři své kolegy i veřejnost k darování krve nebo vstupu do registru dárců kostní dřeně.

Do registru dárců kostní dřeně se rozhodli zapsat policisté Jakub Čadil a David Varchola z Pohotovostní motorizované jednotky Praha. „Je to pro mě další forma, jak někomu můžu pomoci, i když nejsem v práci,“ popsal Čadil. Jejich kolega David Pešta se do registru zapsal už v roce 2013. „Po odběru je člověk unavený, bolí ho místo odběru, je omezený v pohybu, ale jinak si myslím, že těch pár dní za to stojí. Doufám, že ten, komu jsem daroval, se z nemoci vyléčil,“ řekl Pešta. I díky jeho příkladu někteří policisté vyplnili přihlášku a odevzdali vzorek slin do jednoho ze dvou českých registrů.