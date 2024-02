Smysl pro tumor zvýšil zájem o dárcovství kostní dřeně. Zaregistroval se i seriálový protagonista Filip Březina

„Pro registraci je potřeba, aby člověku bylo osmnáct až čtyřicet let s tím, že by měl být zdravý, neměl by brát dlouhodobě žádné léky. Ideální dárce je pro nás mladý muž kolem pětadvaceti až třiceti let, což Filip Březina splňuje,“ podotkla Kuříková. Herec se přidal ke zhruba sto šedesáti tisícům lidí, kteří jsou v Česku jako možní dárci evidováni. Ideální počet by byl podle lékařky z IKEMu dvě stě tisíc dárců.

Je totiž nutné mezi dárcem a příjemcem najít shodu. „Nejznámější jsou pacienti s leukémií, ale vyhledáváme i pro pacienty, kteří trpí jinou poruchou krvetvorby, jako je těžká forma anémie, případně metabolické poruchy. U malých dětí jsou to poruchy imunity,“ vysvětlila Kuříková, komu všemu může transplantace kostní dřeně pomoci.

Seriál jako terapie pro onkologické pacienty

Reakce na Smysl pro tumor dostává Filip Březina i od bývalých onkologických pacientů. „Píšou mi, že jim seriál pomáhá, že má terapeutický účinek. Sice jim připomíná ty zlé časy, ale už jsou schopni se tomu zasmát. To je přece krásné,“ říká.

Pro něj samotného prý bylo natáčení příběhu o rakovině „neuvěřitelnou cestou sebepoznání“. Za nejsilnější označuje natáčení na radiačním oddělení, kam jeho postava docházela na radiační terapii. Stejně jako skutečným pacientům s nádorem mozku byla herci na míru odlita maska, která zajišťuje přesné zacílení při ozařování. „Byla tam obrovská skříň s maskami, za nimiž jsou reální lidé. A nebylo jich málo. Takové tísnivé,“ popisuje.

Za skvělé označuje setkání s režisérkou Terezou Kopáčovou, kameramanem Pavlem Berkovičem a hereckými kolegy Radkou Malou, Terezou Brodskou či Jiřím Bartoškou, který si osobně onkologickou léčbou prošel.