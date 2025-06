Nedaří se snížit počty nehod na železničních přejezdech. Přitom Správa železnic investuje do zabezpečení miliardy korun. Nejčastější příčinou srážek je nepozornost. Když už člověk vjede do kolejiště a uvázne mezi závorami, radí odborníci zkusit závory prorazit. A pokud to nejde, ihned opustit auto a zavolat na tísňovou linku. Letos už záchranáři zasahovali u víc než šedesáti událostí.