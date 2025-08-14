Teplotní rekordy padly ve čtvrtek na patnácti ze 169 míst, kde se měří přes třicet let. Nejtepleji bylo na měřicí stanici Plzeň Mikulka, kde teploměr ukázal 36,2 stupně Celsia. Víc než 35 stupňů bylo v Tušimicích na Chomutovsku. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Příliv velmi teplého vzduchu do Česka od jihu bude podle meteorologů vrcholit v pátek, kdy očekávají nejvyšší teploty nad 37 stupni Celsia.
Padaly teplotní rekordy
„Dnešní den patří k těm velmi teplým,“ uvedl ČHMÚ. Hodnota z plzeňské Mikulky se však nepočítá jako rekordní, protože se zde neměří potřebných třicet let. Nejvyšší rekordní teplotou tak byla ta z Tušimic, kde čtvrtečních 35,4 stupně Celsia překonalo o rovný stupeň dosavadní rekord z roku 2015.
Také řada dalších nových maxim pro 14. srpen přepsala dosavadní hodnoty z roku 2015. Platí to i pro dva další čtvrteční nové rekordy 34,6 stupně Celsia ze Stříbra na Tachovsku a 34,1 stupně z Domažlic. Vedle Ústeckého a Plzeňského kraje jsou nová maxima pro tento den také z Jihočeského, Olomouckého, Královéhradeckého a Karlovarského kraje.
A bude ještě tepleji
V pátek podle předpovědi odpolední teploty vystoupí na 32 až 36 stupňů Celsia, v nížinách Čech ojediněle na 37 stupňů. „Teplo bude i na horách v tisíci metrech kolem 26 stupňů Celsia,“ uvedl ČHMÚ. Upozornil, že doprovodným jevem velmi vysokých teplot jsou nadlimitně zvýšené koncentrace přízemního ozonu v Praze a na některých místech Ústeckého kraje.
Mírné ochlazení meteorologové předpovídají na sobotu. Nejvyšší teploty v prvním víkendovém dni se však stále mohou pohybovat kolem tropických 30 stupňů Celsia.