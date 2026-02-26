VideoPolsko je průkopníkem finančních inovací i díky svému platebnímu systému


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události: Polsko je i díky systému BLIK průkopníkem finančních inovací
Zdroj: ČT24

Polsko je průkopníkem finančních inovací. Podle nového měření je země dokonce jedničkou v platbách přes internet nebo pomocí mobilního telefonu. Pomáhá k tomu i speciální polský platební systém Blik. Ten lze využít k platbám v e-shopech i kamenných obchodech, výběrům z bankomatů i platbám za služby. Stačí zadat jednorázový kód, který vygenerovala aplikace, a potvrdit. Systém funguje deset let a pravidelně ho využívá 53 procent obyvatel. Jen loni s ním Poláci uskutečnili téměř tři miliardy plateb – mnohem více než kreditními a debetními kartami.

Výběr redakce

S prevencí rizikového chování žáků pomůže školám projekt lékařské fakulty UK

VideoS prevencí rizikového chování žáků pomůže školám projekt lékařské fakulty UK

před 18 mminutami
Polsko je průkopníkem finančních inovací i díky svému platebnímu systému

VideoPolsko je průkopníkem finančních inovací i díky svému platebnímu systému

před 1 hhodinou
Senátoři zkritizovali vládu za přístup k Ukrajině, řešil se i nový trestný čin

Senátoři zkritizovali vládu za přístup k Ukrajině, řešil se i nový trestný čin

před 8 hhodinami
USA chtějí dalšími sankcemi na Írán vyvinout maximální tlak

USA chtějí dalšími sankcemi na Írán vyvinout maximální tlak

před 10 hhodinami
Vejce před Velikonocemi kvůli úbytku slepic s ptačí chřipkou podraží

VideoVejce před Velikonocemi kvůli úbytku slepic s ptačí chřipkou podraží

před 10 hhodinami
Ve čtvrtek bude na ministerstvu jednání s řediteli národních parků o škrtech, řekl Turek

Ve čtvrtek bude na ministerstvu jednání s řediteli národních parků o škrtech, řekl Turek

před 10 hhodinami
Pro vstup do Británie je nyní potřeba registrace ETA

VideoPro vstup do Británie je nyní potřeba registrace ETA

před 10 hhodinami
USA povolí prodej venezuelské ropy na Kubu, ale ne tamní vládě

USA povolí prodej venezuelské ropy na Kubu, ale ne tamní vládě

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Pod mezinárodním tlakem Čína zavřela tábory pro Ujgury, píše český vědec

Čína se prezentuje jako imunní vůči mezinárodnímu tlaku, především v otázce lidských práv. Praxe ale ukazuje, že Peking je ve skutečnosti na mezinárodní tlak citlivý, ukazuje nový výzkum českých vědců z Ústavu mezinárodních vztahů. Právě tento tlak měl podle nich vést k tomu, že Čína zrušila většinu táborů, kde věznila milion Ujgurů, a zadržené propustila nebo je přesunula jinam.
před 40 mminutami

VideoPolsko je průkopníkem finančních inovací i díky svému platebnímu systému

Polsko je průkopníkem finančních inovací. Podle nového měření je země dokonce jedničkou v platbách přes internet nebo pomocí mobilního telefonu. Pomáhá k tomu i speciální polský platební systém Blik. Ten lze využít k platbám v e-shopech i kamenných obchodech, výběrům z bankomatů i platbám za služby. Stačí zadat jednorázový kód, který vygenerovala aplikace, a potvrdit. Systém funguje deset let a pravidelně ho využívá 53 procent obyvatel. Jen loni s ním Poláci uskutečnili téměř tři miliardy plateb – mnohem více než kreditními a debetními kartami.
před 1 hhodinou

Kubánská pobřežní stráž zastřelila čtyři lidi na člunu. Podle Havany plánovali útoky

Kubánská pobřežní stráž zabila ve středu večer čtyři lidi, kteří vpluli do kubánských vod na motorovém člunu. Šest dalších zranila. Později je ministerstvo vnitra v Havaně označilo za „protivládně smýšlející Kubánce“ dříve hledané za plánování útoků v zemi. Na člunu měli několik zbraní a výbušnin a chtěli na ostrově rozpoutat teror. Úřady na ostrově v souvislosti se spiknutím zadržely dalšího podezřelého.
před 1 hhodinou

Hongkongský soud zrušil skoro šestiletý trest pro Jimmyho Laie z roku 2022

Hongkongský odvolací soud zrušil rozsudek nižšího soudu, který v roce 2022 uložil uvězněnému prodemokratickému mediálnímu magnátovi Jimmymu Laiovi bezmála šestiletý trest vězení za podvody. Napsaly to agentury Reuters a AP. Lai však ve vězení zůstává, protože začátkem února dostal 20 let vězení za porušení zákona o národní bezpečnosti.
před 2 hhodinami

Vláda USA pozastaví část financování pojištění pro Minnesotu, mluví o „podvodech“

Americká administrativa dočasně pozastaví část financování programu životního pojištění Medicaid pro stát Minnesota. Prohlásil to viceprezident USA JD Vance. Zdůvodnil to podezřením z podvodů v rámci toho, co popsal jako „agresivní boj proti zneužívání veřejných prostředků“, napsala agentura AP.
před 4 hhodinami

Ve Venezuele rezignovali generální prokurátor a ombudsman

Venezuelský generální prokurátor Tarek Saab a ombudsman Alfredo Ruiz rezignovali na své funkce. Agentura Reuters upozornila na Saabovu roli při politických procesech v zemi, popíral prý zadržování politických vězňů. Saab se vzápětí stal prozatímním ombudsmanem. Zvolen bude i dočasný generální prokurátor, než budou do obou funkcí jmenováni nástupci. Na žádost Reuters o komentář Saab zatím nereagoval.
před 7 hhodinami

USA chtějí dalšími sankcemi na Írán vyvinout maximální tlak

Spojené státy uvalily další sankce na Teherán s cílem vyvinout na něj maximální tlak před třetím kolem nepřímých rozhovorů o íránském jaderném programu – to se ve čtvrtek uskuteční v Ženevě. Americké ministerstvo financí se novými sankcemi zaměřilo na více než třicet osob, subjektů a lodí, které podle něj umožňují neoprávněný prodej íránské ropy a produkci zbraní, píše agentura AFP.
před 10 hhodinami

VideoPro vstup do Británie je nyní potřeba registrace ETA

Do Velké Británie je od středy možné cestovat pouze s elektronickou cestovní registrací ETA, kterou musí mít lidé, kteří v zemi chtějí zůstat méně než šest měsíců. Od zavedení registrace pro Evropany loni v dubnu teoreticky stačilo o ni mít požádáno – tolerance ale skončila. Podle tamní vlády ETA, která se vyřizuje on-line a stojí v přepočtu necelých 450 korun, zefektivní imigrační systém. Změny se týkají všech, kteří nemají vízum, povolení k pobytu nebo britský pas. Komplikace přinesly držitelům dvojího občanství.
před 10 hhodinami
Načítání...