Celníci zabavili ketamin za čtvrt miliardy korun


18. 3. 2026Aktualizovánopřed 43 mminutami|Zdroj: ČTK

Celníci rozkryli mezinárodní skupinu, která ve velkém pašovala drogy přes zasilatelské společnosti nebo ukryté v kosmetických a jiných produktech. Zabavili mimo jiné rekordní zásilku 115 kilogramů ketaminu, která směřovala do Kanady. Koncová cena drogy na kanadském trhu by byla zhruba 250 milionů korun.

Policisté v případu stíhají tři cizince, kteří v současnosti čekají ve vazbách na vydání do Česka. V případě odsouzení jim hrozí až osmnáctileté vězení, doplnil ředitel Národní protidrogové centrály (NPC) Jakub Frydrych.

Případ je podle vedoucího oddělení odhalování celní a drogové trestné činnosti celní správy Ondřeje Kalivody výjimečný zejména objemem zadrženého ketaminu. Při dřívějších akcích zabavili celníci většinou nejvíce kolem jednoho kilogramu této drogy. Skupina také podle něj fungovala velmi sofistikovaně, kvůli přepravě ketaminu z Nizozemska do České republiky a posléze Kanady založila kosmetickou společnost, aby v obalech od vlasové kosmetiky mohla drogy pašovat.

Celníci nalezli ketamin v dózách se sypkou vlasovou kosmetikou. „Dóz byla tisícovka, ve zhruba 280 byl sofistikovaně schován ketamin v krystalické podobě,“ uvedl Kalivoda. Skupina podle celníků působila v několika státech – v Česku, Slovensku, Polsku, Rakousku, Německu, Švýcarsku, Kanadě, Austrálii a Srbsku. Kromě ketaminu pašovala kokain, MDMA (extáze) či amfetamin. Celníci spolupracovali na případu s polskými či slovenskými kolegy. Některé členy stíhají podle Frydrycha policisté z Polska i dalších států.

Policisté také na základě podnětu od celníků obvinili čtrnáct lidí kvůli obchodu s anaboliky. „Zajistili jsme šedesát tisíc balení zejména látek s anabolickým účinkem,“ prohlásil Kalivoda. Podle Frydrycha těchto případů přibývá kvůli roztříštěnému právnímu přístupu států EU k těmto látkám. Pachatelům hrozí až dvanáct let vězení.

Celníci na obou případech pracovali od roku 2023.

Praha i Bratislava chystají investice pro dodávky ropy z Česka na Slovensko

Praha i Bratislava chystají investice pro dodávky ropy z Česka na Slovensko

12:34Aktualizovánopřed 21 mminutami
Soud předběžným opatřením zakázal televizní vysílání Sbormistra

Soud předběžným opatřením zakázal televizní vysílání Sbormistra

08:08Aktualizovánopřed 30 mminutami
Nová firma do 48 hodin za sto eur, navrhuje Evropská komise

Nová firma do 48 hodin za sto eur, navrhuje Evropská komise

12:45Aktualizovánopřed 32 mminutami
Íránský útok má oběti v Izraeli. V Dubaji se ozvaly exploze

Íránský útok má oběti v Izraeli. V Dubaji se ozvaly exploze

01:11Aktualizovánopřed 38 mminutami
Celníci zabavili ketamin za čtvrt miliardy korun

Celníci zabavili ketamin za čtvrt miliardy korun

13:26Aktualizovánopřed 43 mminutami
Vnitro zrušilo Krizový informační tým, pomáhal i při povodních

Vnitro zrušilo Krizový informační tým, pomáhal i při povodních

10:07Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Soud nařídil obnovit vysílání Hlasu Ameriky

Soud nařídil obnovit vysílání Hlasu Ameriky

09:57Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Problémy s placením či navigací. Výpadky internetu v Rusku zasáhly už i Moskvu

Problémy s placením či navigací. Výpadky internetu v Rusku zasáhly už i Moskvu

před 4 hhodinami

Praha i Bratislava chystají investice pro dodávky ropy z Česka na Slovensko

Česko je připraveno zahájit investice, které zajistí dodávky ropy na Slovensko, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) po středečním jednání se slovenskou ministryní hospodářství Denisou Sakovou. Zajištění reverzního toku z Česka na Slovensko bude nyní posuzovat skupina expertů firem Transpetrol a Mero, uvedla Saková. Pracovní skupina má podle Havlíčka čas do konce dubna, aby představila detailní plán.
12:34Aktualizovánopřed 21 mminutami

Soud předběžným opatřením zakázal televizní vysílání Sbormistra

Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v Česku, sdělil Ivan David, advokát ženy, která na producenty snímku podala žalobu. V příběhu inspirovaném kauzou sbormistra souboru Bambini di Praga Bohumila Kulínského odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru se žena poznala jako jedna z obětí. Tvrdí, že film zasáhl do jejích práv na ochranu osobnosti. Producenty snímku jsou Česká televize, společnost endorfilm, innogy Česká republika a Barrandov Studio.
08:08Aktualizovánopřed 30 mminutami

Nová firma do 48 hodin za sto eur, navrhuje Evropská komise

Podnikatelé a firmy v Evropě budou moci založit svou společnost do 48 hodin, za méně než sto eur a bez požadavků na minimální základní kapitál. Tak by měla fungovat společnost EU Inc. založená podle takzvaného 28. režimu. Návrh ve středu v Bruselu představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. 28. režim je nový právní rámec, díky kterému budou moci start-upy a rychle rostoucí firmy podnikat napříč EU podle jednotných pravidel.
12:45Aktualizovánopřed 32 mminutami

V Irsku našli relikviáře ukradené před dekádami z českého kostela

Irská policie zajistila dva pozlacené dřevěné relikviáře z 18. století, které byly podle expertů ukradeny před téměř třiceti lety z českého kostela. S odvoláním na policii o tom informoval server irské veřejnoprávní stanice RTÉ. Ten připomíná, že kostely v některých oblastech Česka byly v 90. letech častým terčem zlodějů a až nyní, po desítkách let, se některé z těchto vzácných předmětů vracejí zpět.
před 38 mminutami

Celníci zabavili ketamin za čtvrt miliardy korun

Celníci rozkryli mezinárodní skupinu, která ve velkém pašovala drogy přes zasilatelské společnosti nebo ukryté v kosmetických a jiných produktech. Zabavili mimo jiné rekordní zásilku 115 kilogramů ketaminu, která směřovala do Kanady. Koncová cena drogy na kanadském trhu by byla zhruba 250 milionů korun.
13:26Aktualizovánopřed 43 mminutami

Vnitro zrušilo Krizový informační tým, pomáhal i při povodních

Ministerstvo vnitra ruší svůj Krizový informační tým (KRIT), který od roku 2022 koordinoval komunikaci státu k občanům v krizových situacích, třeba při povodních. Uvedl to v úterý šéf týmu Jan Paťawa. Ministerstvo v pondělí na webu informovalo o tom, že začlenění strategické komunikace resortu do oddělení tisku přinese úsporu v tabulkových místech, podle Paťawy stát zrušením týmu ztratí kapacity v odbornosti, kterou potřebuje.
10:07Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Příští rok na ISS poletí nanoroboti z ostravské univerzity. Jsou velcí jako virus

Experimentální modul, který umožní sledovat fungování nanorobotů ve stavu beztíže, připravují pro let na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) společně vědci a inženýři z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) a brněnské společnosti TRL Space. Experiment CONREX, který má letět příští rok s českým astronautem Alešem Svobodou na ISS, zástupci vysoké školy i firmy představili na veletrhu Amper v Brně.
před 5 hhodinami

Právo rodiče na pobyt s dítětem v nemocnici není absolutní, potvrdil ÚS

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost matky, která nesměla přenocovat u syna na jednotce intenzivní péče a následně žádala omluvu a odškodné. Potvrdil tak verdikt, podle kterého právo rodiče na pobyt s dítětem ve zdravotnickém zařízení není absolutní. Je podmíněné například vybavením nemocnice a nesmí narušit péči o pacienty. Stížnost matky, podanou i jménem chlapce, považoval ÚS za neopodstatněnou, vyplývá z usnesení v databázi soudu.
před 5 hhodinami
