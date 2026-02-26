Soud uložil podmínky v případu úmrtí studenta při výcviku ve Vyškově


V případu smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku uložil Okresní soud ve Vyškově dvěma zdravotnicím podmíněné tresty za usmrcení z nedbalosti. Mimo jiné pochybily při vyšetřování zraněného. Podmíněné tresty navrhl žalobce. Zdravotnice vinu odmítly, obhájkyně navrhovaly zproštění viny. Ženám hrozilo až šest let vězení. Rozhodnutí není pravomocné, strany se mohou odvolat.

Lence Šmýdové soud uložil dva a půl roku vězení podmíněně odložených na tři roky. Simoně Burianové jeden rok a čtyři měsíce vězení podmíněně odložených také na tři roky. Obžalované tentokrát u soudu přítomny nebyly.

Tragédie se stala v roce 2023 při taktickém výcviku ve vojenském prostoru Vyškov, kdy se student prvního ročníku zranil a po převozu do nemocnice zemřel. Mladý muž při nočním přesunu zakopl o větev a poranil se o pažbu zbraně, poranění si způsobil sám.

Na obvazišti jej vyšetřovala Šmýdová za přítomnosti své podřízené Burianové. Podle rozsudku vyšetřující zdravotnice pochybila, když pacienta vyšetřila jen zběžně a jeho stav podcenila. Věc nekonzultovala s lékařem, nezměřila hladinu kyslíku v krvi ani nepodala léky proti možnému otoku. Stejné pochybení soud přiřkl i druhé z obžalovaných.

Druhé pochybení

Student po vyšetření odešel do chatky. Následně se ale ve spánku začal dusit, což jej probudilo. Vyběhl zpět k ošetřovně, ale zhruba deset metrů před ní zkolaboval. Vojáci ho přenesli dovnitř, kde zdravotnice podle soudu pochybily znovu.

Chybně prováděly obnovení jeho životních funkcí, následně se rozhodly pro převoz vojenskou sanitkou, ačkoliv jim to dispečink zavolané záchranné služby opakovaně zakázal. Profesionální záchranáři sice po pozdějším převzetí pacienta jeho životní funkce obnovili, mladík však po převozu do nemocnice zemřel.

„Bylo pro ně zcela evidentní, na jakém místě to zranění na těle poškozeného je, že hrozí ohrožení jeho životních funkcí,“ konstatoval soudce Karel Menšík. V obhajobě si obžalované podle něj navíc odporovaly a musely si být vědomy toho, že zranění by mohlo mít závažnější následky, když zraněného poučovaly, aby na ubikaci nezůstával sám.

Fatální pak podle soudce bylo přerušení resuscitace kvůli transportu muže. Soudce uvedl, že operátorka převoz vojenským vozem z toho důvodu zcela jednoznačně vylučovala a obě zdravotnice to věděly.

Podle obhajoby šlo o chybu systému

Obhájkyně tvrdily, že šlo o řadu systémových pochybení, které ale nelze přičítat obžalovaným. Zdravotnice podle nich například opakovaně žádaly o přiřazení lékaře či poukazovaly na nedostatečnou vybavenost polní ošetřovny. Obhajoba také mluvila o chaosu v předávání informací mezi nadřízenými a podřízenými.

„Je to tragédie, která mne velice mrzí, ale za tu situaci se necítím vinná. Nebylo možné ten život zachránit. Čelila jsem okolnostem, které jsem nemohla ovlivnit,“ komentovala to už dříve Šmýdová.

Odůvodnění svého rozhodnutí soud připravuje.

