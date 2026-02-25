Senátoři zkritizovali vládu za přístup k Ukrajině, řešil se i nový trestný čin

Bezpečnostní výbor Senátu označil za politováníhodné, že česká vláda neposkytla bránící se Ukrajině bitevní letouny L-159. Kritizoval také ministra obrany Jaromíra Zůnu (za SPD) – třeba za to, že Ukrajinu dosud nenavštívil a se svým kyjevským protějškem nejedná. Ministerstvo obrany vzkázalo, že zatím žádnou oficiální žádost o takové jednání neobdrželo. Senátoři probírali i nový trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moc a podmínky pro ruské diplomaty.
Zástupci policie a kontrarozvědky ráno seznamovali senátory s případem možného čínského špiona. Detaily z uzavřeného jednání však neřekli. Policisté cizince, který v tuzemsku působil jako novinář, zadrželi v polovině ledna. Jde o první případ na základě nové části trestního zákoníku. Podle senátorů je takový paragraf potřeba.
Předseda senátního bezpečnostního výboru Pavel Fischer (za TOP 09) řekl, že „náš trestní pořádek musí mít dostatek nástrojů pro to, abychom s těmi, kteří tady působí pro cizí mocnost, měli možnost nakládat“.
Ministerstvo chystá úpravu
Členka senátního bezpečnostního výboru Jana Mračková Vildumetzová (ANO) uvedla, že je nutné paragraf zpřesnit, aby nebyl popřípadě vůči lidem zneužitelný.
Část zákonodárců i odborníků upozorňuje na to, že je znění moc široké a potřebuje úpravu. Tu už ministerstvo spravedlnosti chystá. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) je ve hře „buď zrušení tohoto trestného činu a úprava trestného činu vyzvědačství, kde se to přímo nabízí. Anebo úprava, která bude jasně říkat, že trestné je pouze takové jednání, které je proti zájmům České republiky“.
Podle exministra vnitra Víta Rakušana (STAN) není úprava zákona potřebná, debaty o případných změnách se nicméně rád zúčastní. „Měnit nesmí znamenat vykostit ten základní smysl,“ míní Rakušan.
Čínský občan je aktuálně ve vazbě. Justice bude v nejbližší době rozhodovat o stížnosti proti vazebnímu stíhání. Pokud se případ dostane před soud, hrozí muži až pětileté vězení. „Probíhají vyšetřovací úkony, čili výslechy, vyhodnocování zajištěných listinných a dalších důkazů a samozřejmě určité překlady listin,“ uvedl státní zástupce Martin Bílý.
Přísnější podmínky pro ruské diplomaty
Členové bezpečnostního výboru řešili i podmínky pro ruské diplomaty. Pokud jsou akreditovaní v jiných unijních zemích, můžou cesty do Česka jen oznámit. Bývalá vláda připravila tvrdší opatření, které by vyžadovalo schválení ministerstva zahraničí předtím, než překročí hranice. Po zpřísnění volají i senátoři.
„My se jen ptáme pana ministra (Petra) Macinky (Motoristé), na co nám není schopný odpovědět, kdy a zda vůbec ta žádost odejde na vládu a zda vláda o té autorizaci bude rozhodovat,“ uvedl místopředseda senátního bezpečnostního výboru Róbert Šlachta (Přísaha).
„Otázka toho, jestli se přistoupí, nebo nepřistoupí k jinému opatření, to znamená k autorizaci, to je na dalším politickém rozhodnutí,“ dodal vrchní ředitel sekce bezpečnostní a mimoevropských zemí na ministerstvu zahraničních věcí Marek Libřický.
Senátoři se také zabývali obranyschopností Česka. Navrhované snížení letošních výdajů ministerstva obrany zhruba na 155 miliard korun je podle výboru v rozporu se závazky vůči Severoatlantické alianci i se zákonem.
