Macinka zavedl mírnější pravidla pro cestování ruských diplomatů

před 36 mminutami|Zdroj: ČTK

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se rozhodl zavést benevolentnější pravidla pro cestování ruských diplomatů v schengenském prostoru, i když předchozí vláda nedávno prosadila v EU v rámci protiruských sankcí možnost přísnějšího postupu, napsaly ve středu weby Deník N a Seznam Zprávy, Ruští diplomaté akreditovaní v jiné zemi EU tak musí své cesty do tuzemska jen oznamovat, není nutné, aby je ministerstvo zahraničí předem schválilo.

Důvodem, proč chtěl předchozí kabinet cesty ruských diplomatů schvalovat, byla snaha omezit zpravodajské aktivity pod diplomatickým krytím. Tuzemsko sice většinu ruských diplomatů po útoku příslušníků ruské tajné služby GRU v muničních skladech ve Vrběticích vyhostilo, ze schengenského prostoru však mohli i poté Rusové s diplomatickými pasy do Česka vstoupit.

Nový šéf české diplomacie nicméně po svém nástupu do funkce prosadil mírnější pravidla pro cestování ruských diplomatů do tuzemska.

„EU přijala opatření, které pro personál ruských diplomatických misí v zemích Schengenu zavádí povinnost informovat o vstupu na území jiných států EU, než je stát akreditace. Toto opatření platí od 25. ledna 2026. Opatření umožňuje členským státům EU zavést i další opatření, a to možnost takový vstup schvalovat. Česko nyní uplatňuje pouze notifikaci. Další kroky přijme po vyhodnocení nyní zavedené praxe,“ sdělil Deníku N a Seznam Zprávám mluvčí resortu zahraničí Daniel Drake.

Zpřísnění se připravovalo za Lipavského

Zpřísnění režimu chystal Černínský palác za předchozího ministra Jana Lipavského (za ODS), zavedeno ale už nebylo. Evropské opatření vstoupilo v platnost až po nástupu nové vlády.

„Prosazoval jsem omezení pohybu ruských diplomatů po Schengenu, protože ruské zpravodajské a vlivové operace v Evropě využívají diplomatické krytí a volný pohyb po Schengenu jim zbytečně rozšiřuje operační prostor. Naším cílem bylo snížit bezpečnostní riziko, posílit kontrolu a zavést férovou reciprocitu v diplomatických vztazích. Diplomat akreditovaný v jedné zemi nemá mít automaticky možnost cestovat po celé Evropě,“ přiblížil Lipavský původní úmysl diplomacie pro Deník N.

Macinka jde svým krokem proti doporučení tuzemských bezpečnostních složek, napsaly Seznam Zprávy. Připomněly, že Moskva už od roku 2021 vede Česko na svém seznamu nepřátelských zemí a Bezpečnostní informační služba (BIS) opakovaně označuje Rusko za největší bezpečnostní hrozbu pro tuzemsko.

Česko navrhuje omezit pohyb ruských diplomatů v Schengenu
Jan Lipavský

Ve čtvrtek bude sněžit na většině území. Zejména v jižní polovině Čech, na Českomoravské vrchovině a na západě Moravy může napadnout až deset centimetrů většinou mokrého sněhu, upozornil ve výstraze s nízkým stupněm nebezpečí ve středu dopoledne Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Meteorologové zároveň varují před možnými komplikacemi v dopravě.
Výplata superdávky se asi odloží, důvodem je náročnost přepočtu podpory, informoval ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). Nynější dávky by tak příjemci pobírali do července místo do dubna.
Šéfredaktoři vyzvali Macinkův resort, aby pouštěl na brífinky všechna média

Šéfredaktoři deseti českých médií vyzvali v otevřeném dopise ministerstvo zahraničních věcí, aby na své tiskové konference vpouštělo všechna média. Reagovali tak na úterní brífink ministra Petra Macinky (Motoristé), kterého se nemohli zúčastnit zástupci Deníku N. Šéfredaktoři to považují na nepřijatelné.
Post šéfa KDU-ČSL už Výborný obhajovat nebude. Kandidovat chce Grolich

Šéf opoziční KDU-ČSL Marek Výborný nebude na dubnovém sjezdu obhajovat post předsedy, sdělil na mimořádném brífinku ve sněmovně. Vnímá, že pro výraznější úspěch křesťanskodemokratické politiky a pro oslovení širší platformy středových voličů je potřeba změna, která přinese do vedení KDU-ČSL svěžejší vítr, uvedl. Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) oznámil, že se bude o post ucházet.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se rozhodl zavést benevolentnější pravidla pro cestování ruských diplomatů v schengenském prostoru, i když předchozí vláda nedávno prosadila v EU v rámci protiruských sankcí možnost přísnějšího postupu, napsaly ve středu weby Deník N a Seznam Zprávy, Ruští diplomaté akreditovaní v jiné zemi EU tak musí své cesty do tuzemska jen oznamovat, není nutné, aby je ministerstvo zahraničí předem schválilo.
Při zásahu na pracovišti Městského úřadu Černošice zadržela policie šestnáct lidí, zatím nikoho neobvinila, uvedl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Starosta Černošic Filip Kořínek (Věci černošické) sdělil, že se zásah týká hlavního detašovaného pracoviště v Podskalské ulici v Praze, kde se vyřizují mimo jiné osobní doklady a technické průkazy.
Vláda nechce zákopovou válku s Hradem, řekl Babiš o konfliktu Pavla s Macinkou

Opozice ve středu ve sněmovně znovu žádá vysvětlení aféry kolem zpráv ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla, které hlava státu zveřejnila a pokládá je za pokus o vydírání. Stanovisko chtěla pětice opozičních stran po premiéru Andreji Babišovi (ANO). Ten vystoupil hned v úvodu schůze. Mimo jiné řekl, že nestojí o zákopovou válku mezi Strakovou akademií a Hradem. Představitelé ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 volají po Macinkově demisi, případně po jeho odvolání z kabinetu. Sněmovna přerušila jednání do 12:00.
Chtějí zastavit čas a pracují s AI. Co říkají děti o dětech?

Český statistický úřad (ČSÚ) představil výsledky Minisčítání. V tomto projektu děti pomocí sociologických metod zkoumají své vrstevníky. Zaznělo 26 otázek na děti ve věku devíti až patnácti let. Výsledkem je jedinečný, byť ne dokonalý pohled nejmladší generace na ni samotnou.
