Macinka zavedl mírnější pravidla pro cestování ruských diplomatů

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se rozhodl zavést benevolentnější pravidla pro cestování ruských diplomatů v schengenském prostoru, i když předchozí vláda nedávno prosadila v EU v rámci protiruských sankcí možnost přísnějšího postupu, napsaly ve středu weby Deník N a Seznam Zprávy, Ruští diplomaté akreditovaní v jiné zemi EU tak musí své cesty do tuzemska jen oznamovat, není nutné, aby je ministerstvo zahraničí předem schválilo.
Důvodem, proč chtěl předchozí kabinet cesty ruských diplomatů schvalovat, byla snaha omezit zpravodajské aktivity pod diplomatickým krytím. Tuzemsko sice většinu ruských diplomatů po útoku příslušníků ruské tajné služby GRU v muničních skladech ve Vrběticích vyhostilo, ze schengenského prostoru však mohli i poté Rusové s diplomatickými pasy do Česka vstoupit.
Nový šéf české diplomacie nicméně po svém nástupu do funkce prosadil mírnější pravidla pro cestování ruských diplomatů do tuzemska.
„EU přijala opatření, které pro personál ruských diplomatických misí v zemích Schengenu zavádí povinnost informovat o vstupu na území jiných států EU, než je stát akreditace. Toto opatření platí od 25. ledna 2026. Opatření umožňuje členským státům EU zavést i další opatření, a to možnost takový vstup schvalovat. Česko nyní uplatňuje pouze notifikaci. Další kroky přijme po vyhodnocení nyní zavedené praxe,“ sdělil Deníku N a Seznam Zprávám mluvčí resortu zahraničí Daniel Drake.
Zpřísnění se připravovalo za Lipavského
Zpřísnění režimu chystal Černínský palác za předchozího ministra Jana Lipavského (za ODS), zavedeno ale už nebylo. Evropské opatření vstoupilo v platnost až po nástupu nové vlády.
„Prosazoval jsem omezení pohybu ruských diplomatů po Schengenu, protože ruské zpravodajské a vlivové operace v Evropě využívají diplomatické krytí a volný pohyb po Schengenu jim zbytečně rozšiřuje operační prostor. Naším cílem bylo snížit bezpečnostní riziko, posílit kontrolu a zavést férovou reciprocitu v diplomatických vztazích. Diplomat akreditovaný v jedné zemi nemá mít automaticky možnost cestovat po celé Evropě,“ přiblížil Lipavský původní úmysl diplomacie pro Deník N.
Macinka jde svým krokem proti doporučení tuzemských bezpečnostních složek, napsaly Seznam Zprávy. Připomněly, že Moskva už od roku 2021 vede Česko na svém seznamu nepřátelských zemí a Bezpečnostní informační služba (BIS) opakovaně označuje Rusko za největší bezpečnostní hrozbu pro tuzemsko.