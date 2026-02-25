USA chtějí dalšími sankcemi na Írán vyvinout maximální tlak


před 1 hhodinou

Spojené státy uvalily další sankce na Teherán s cílem vyvinout na něj maximální tlak před třetím kolem nepřímých rozhovorů o íránském jaderném programu – to se ve čtvrtek uskuteční v Ženevě. Americké ministerstvo financí se novými sankcemi zaměřilo na více než třicet osob, subjektů a lodí, které podle něj umožňují neoprávněný prodej íránské ropy a produkci zbraní, píše agentura AFP.

Americký prezident Donald Trump opakovaně hrozí Íránu údery v případě, že Teherán neuzavře dohodu o svém jaderném programu. USA do oblasti Blízkého východu v posledních dnech soustředily největší počet válečných lodí, včetně letadlových, za poslední desetiletí. V regionu shromažďují největší leteckou sílu od invaze do Iráku v roce 2003, napsal deník The Wall Street Journal.

Nové sankce cílí především na plavidla, která „v rámci íránské stínové flotily přepravují íránskou ropu a ropné produkty na zahraniční trhy,“ uvedlo ministerstvo financí s tím, že chce tímto způsobem zasáhnout zdroje příjmů úřadů blízkovýchodní země.

„Írán zneužívá finanční systémy k nepovolenému prodeji ropy, praní výnosů, získávání komponentů pro své jaderné a konvenční zbrojní programy a podpoře svých teroristických prostředníků,“ uvedl ministr financí Scott Bessent v prohlášení. Trumpova administrativa podle něj bude vyvíjet maximální tlak na Teherán s cílem tyto aktivity omezit.

Zůstává velká šance na diplomatické řešení sporu s USA, řekl Arakčí
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí

Trump mluví o „zlověstných jaderných ambicích“

Trump v projevu v Kongresu v noci na středu obvinil Írán ze „zlověstných jaderných ambicí“. Rovněž prohlásil, že Teherán již vyvinul rakety schopné ohrozit Evropu i americké vojenské základny a plánuje výstavbu nových střel, které by mohly zasáhnout přímo území Spojených států.

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaíl Baghaí označil slova amerického prezidenta za velkou lež a výroky Trumpovy administrativy přirovnal k nacistické propagandě.

Írán a Spojené státy tento měsíc vedly dvě kola nepřímých rozhovorů o jaderném programu Teheránu, první 6. února v Ománu a druhé minulý týden ve Švýcarsku, kde se bude konat i třetí kolo.

