Další jednání s USA se chystá začátkem března, řekl íránský činitel


před 20 mminutami|Zdroj: ČTK

Írán a Spojené státy mají odlišné názory na rozsah a mechanismus zrušení sankcí vůči Íránu výměnou za omezení jeho jaderného programu. Jednání ale pokračují, další kolo se chystá na začátek března, řekl v neděli agentuře Reuters vysoce postavený íránský činitel. Dodal, že existuje možnost dosažení prozatímní dohody.

Íránský činitel také řekl, že Teherán by mohl vážně zvážit návrh na vývoz části svých zásob vysoce obohaceného uranu a na vytvoření regionálního konsorcia pro obohacování uranu. Dodal ale, že na oplátku žádá uznání práva Íránu na mírové jaderné obohacování.

Západ dlouhodobě viní íránskou vládu, že se snaží získat jaderné zbraně. To ale Teherán popírá a tvrdí, že jeho jaderný program je zaměřen na civilní účely. Uran však obohacuje na úroveň výrazně vyšší, než je pro mírové účely potřeba.

Írán na případnou vojenskou agresi „rázně zareaguje", napsal Teherán šéfovi OSN
Příslušník íránské armády, ilustrační snímek

Írán usiluje o zrušení západních sankcí, které dlouhodobě paralyzují jeho ekonomiku a které vedly k prudkému znehodnocení národní měny. Koncem loňského prosince vypukly kvůli rostoucím životním nákladům v Íránu protivládní protesty, které přerostly v demonstrace za změnu režimu. V zemi vládne teokracie a tamní vláda tvrdě potlačuje veškerou opozici.

Kvůli brutálnímu potlačení protivládních demonstrací pohrozil americký prezident Donald Trump Íránu vojenským zásahem. Spojené státy zároveň zvyšují přítomnost svých armádních jednotek v regionu. Trump tento týden ve čtvrtek prohlásil, že se stran útoku na Írán rozhodne do deseti až patnácti dnů. Uvedl také, že je stále otevřená možnost dohody s Teheránem o jeho jaderném programu.

Studenti teheránské univerzity opět protestovali proti režimu, zatýkalo se
Obyvatelé Teheránu

Trump se diví houževnatosti režimu, řekl Witkoff

Americký vyslanec Steve Witkoff v sobotu podle agentury AFP v rozhovoru s moderátorkou Larou Trumpovou v televizi Fox News řekl, že prezident Trump se diví, proč ještě Írán pod jeho tlakem nekapituloval. Witkoff také potvrdil, že se setkal s Rezou Pahlavím, synem šáha svrženého islámskou revolucí v Íránu v roce 1979. „Setkal jsem se s ním na pokyn prezidenta,“ řekl bez dalších podrobností Witkoff. Pahlaví žije ve Spojených státech, odkud povzbuzuje Íránce k protivládním protestům. Vyjádřil také připravenost vést Írán k demokratické a sekulární budoucnosti.

Írán a Spojené státy tento měsíc vedly dvě kola nepřímých rozhovorů, první 6. února v Ománu a druhé tento týden ve Švýcarsku. Toto úterý šéf íránské diplomacie Abbás Arakčí, který se rozhovorů zúčastnil, řekl, že bylo dosaženo shody na hlavních principech.

Arakčí, který Teherán na jednáních o jaderném programu zastupoval už v letech 2013 až 2021, tedy před nástupem do úřadu ministra zahraničí v roce 2024, v pátek řekl, že očekává návrh dohody do několika dnů. Dodal, že Írán chce mír a jednání s USA. Vojensky se podle něj spor o íránský jaderný program nevyřeší.

USA a Írán v Ženevě dosáhly shody na hlavních principech, řekl Arakčí
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí

