Studenti teheránské univerzity opět protestovali proti režimu, zatýkalo se


Na renomované teheránské univerzitě v sobotu, na začátku nového semestru, vypukly nové protesty proti íránskému režimu. Na technické Šarífově univerzitě studenti provolávali protestní hesla a střetli se s příslušníky milic basídž, uvedli podle agentury DPA aktivisté na sociálních sítích. Další protesty uspořádali studenti medicíny v Mašhadu na severovýchodě Íránu.

V kampusu Šarífovy univerzity se sešly davy studentů, kteří křičeli heslo „Ať žije šáh“, čímž mysleli Rezu Pahlavího, syna šáha svrženého v roce 1979. Rezá Pahlaví žije v zahraničí a stala se z něj jedna z nejznámějších osobností íránské opozice. Během sobotních protestů byl také blíže neurčený počet jejich účastníků zadržen.

Podle íránské tiskové agentury Mehr nový semestr na mnoha univerzitách začal asi s měsíčním zpožděním. Vysoké školy provoz přerušily v důsledku masových protestů na začátku ledna. Úřady během nich na několik týdnů v zemi omezily přístup k internetu. Po zrušení tohoto opatření některé vysoké školy výuku obnovily v on-line formě.

Íránské bezpečnostní složky protesty, které začaly jako výraz nespokojenosti s ekonomickou situací a přerostly v protirežimní demonstrace, brutálně potlačily. Podle lidskoprávních aktivistů přišlo o život více než sedm tisíc lidí, z toho přes dvě stě příslušníků represivního aparátu. Šlo o nejrozsáhlejší protesty za několik desetiletí v zemi.

