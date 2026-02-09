Írán začal hromadně zatýkat reformisty, včetně významných osobností


před 7 mminutami|Zdroj: ČTK

Íránské bezpečnostní síly začaly hromadně zatýkat představitele reformního hnutí v zemi, včetně řady významných osobností, uvedla agentura AP s odvoláním na lokální média. Vláda je údajně podezřívá z narušování politické situace v zemi během celostátních protivládních protestů, které vypukly na konci prosince.

Podle agentury IRNA s odvoláním na prohlášení teheránských prokurátorů byli zatčeni čtyři lidé a další osoby byly předvolány k výslechu. Obvinění se týkají údajných aktivit spojených s „organizací a vedením činností zaměřených na narušení politické a sociální situace v zemi“ během protivládních demonstrací.

Írán zatkl kvůli protestům čtyři cizince, údajné ultimátum od Trumpa popřel
Zvláštní síly íránských revolučních gard

Íránský soud o víkendu odsoudil nositelku Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadíovou k více než sedmi letům vězení. Zadrženi byli také nejméně čtyři členové íránského reformního hnutí, mezi nimi jeho lídryně Azar Mansúríová a bývalý diplomat Mohsen Amínzádeh. Zatčen byl rovněž Ebrahím Asgharzádeh, který stál v čele studentských protestů v roce 1979, během nichž studenti obsadili americkou ambasádu v Teheránu.

Zatčení opozičních osobností podle AP pravděpodobně pramení z jejich lednového reformního prohlášení, kde vyzývají íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího, aby odstoupil ze své funkce a aby na zemi dohlížela přechodná vládní rada.

Írán bude obohacovat uran i za cenu války, prohlásil šéf jeho diplomacie
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí

„Poté, co režim krutě umlčel lid v ulicích, obrátil svou pozornost dovnitř a zaměřil se na věrnou opozici,“ řekl podle AP odborník na Írán Alí Vaez z výzkumného ústavu International Crisis Group. Zůstává však nejasné, jak velkou politickou podporu reformisté v Íránu mají, píše AP.

V Íránu vládne od roku 1979 teokratický režim. Nedávné rozsáhlé protivládní protesty íránské bezpečnostní složky násilím potlačily. Íránská lidskoprávní organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA) sídlící ve Spojených státech uvedla, že při demonstracích, které začaly na konci prosince, zahynulo 6872 lidí, z nichž 6443 byli protestující. Zadrženo bylo okolo padesáti tisíc lidí.

Dobrý začátek, řekl k jednáním Írán. USA vzápětí oznámily nové sankce
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí se svou delegací v Maskatu

