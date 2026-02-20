Írán na případnou vojenskou agresi „rázně zareaguje“, napsal Teherán šéfovi OSN


před 37 mminutami|Zdroj: ČTK

Írán v dopise adresovaném generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterres tvrdí, že na případnou vojenskou agresi rázně zareaguje. V takovém případě bude Teherán považovat základny, zařízení a prostředky „nepřátelských sil“ v regionu za legitimní cíle. Rétorika amerického prezidenta Donalda Trumpa podle dopisu signalizuje skutečné riziko vojenské agrese, napsala ve čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na stálou misi Íránu při OSN.

Trump ve čtvrtek v úvodu prvního zasedání jeho Rady pro mír ve Washingtonu prohlásil, že si dává deset dní na to, aby se rozhodl, zda lze s Íránem dosáhnout smysluplné dohody o jeho jaderném programu. Zopakoval, že Írán nesmí vlastnit jadernou zbraň, a varoval, že pokud dohoda nebude, bude zle. Stanice CNN mezitím s odvoláním na informované zdroje o tom uvedla, že armáda USA je připravena zaútočit na Írán už tento víkend. Armáda. USA přitom k Íránu přesouvají velký počet lodí, bojových letadel i logistických letounů.

V dopise Guterresovi Teherán uvedl, že sám nezačne žádnou válku, ale že „v případě, že bude vystaven vojenské agresi, bude Írán reagovat rázně a přiměřeně“ při uplatňování svého práva na sebeobranu.

Írán mluví o kompromisech, rakety jsou ale tabu
Íránský raketový program, ilustrační foto

„Všechny základny, zařízení a prostředky nepřátelských sil v regionu by představovaly legitimní cíle,“ uvádí se v dopise. „Spojené státy by nesly plnou a přímou odpovědnost za jakékoli nepředvídatelné a nekontrolované důsledky,“ stojí dále v textu.

Trump vyslal na Blízký východ už druhou letadlovou loď, stupňuje tlak na Írán
Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford (na snímku z prosince 2025 u Svatého Tomáše)

Americký deník The Wall Street Journal (WSJ) ve čtvrtek napsal, že Trump zvažuje nejdřív omezený vojenský úder na Írán, aby ho donutil splnit jeho požadavky na jadernou dohodu. Počáteční útok by tak byl namířen na několik málo vojenských a vládních cílů.

Nešlo by tak o rozsáhlý útok, který by mohl vyvolat velkou odvetu. Pokud bude Írán i pak odmítat ukončení obohacování uranu, přistoupil by Washington na rozsáhlejší vojenskou kampaň proti zařízením režimu, tvrdí WSJ.

Armáda USA může udeřit na Írán už o víkendu, píše CNN
Největší letadlová loď na světě USS Gerald R. Ford (ilustrační foto)

Projekt společné evropské stíhačky je v ohrožení

Projekt společné evropské stíhačky je v ohrožení

před 3 hhodinami
Britská policie propustila exprince Andrewa, vyšetřován bude na svobodě

Britská policie propustila exprince Andrewa, vyšetřován bude na svobodě

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Trump: USA přispějí na Radu pro mír zajišťující obnovu Gazy deset miliard dolarů

Trump: USA přispějí na Radu pro mír zajišťující obnovu Gazy deset miliard dolarů

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Až o pětinu víc. Rozjel se program, který má zvýšit počet studentů učitelství

Až o pětinu víc. Rozjel se program, který má zvýšit počet studentů učitelství

před 5 hhodinami
Resort spravedlnosti loni zaplatil za rady v bitcoinové kauze přes sedm milionů

Resort spravedlnosti loni zaplatil za rady v bitcoinové kauze přes sedm milionů

před 5 hhodinami
Pavel v pondělí jmenuje Červeného ministrem. Na setkání řešili ochranu přírody

Pavel v pondělí jmenuje Červeného ministrem. Na setkání řešili ochranu přírody

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Maďarsko zvažuje i zastavení vývozu elektřiny a plynu na Ukrajinu

Maďarsko zvažuje i zastavení vývozu elektřiny a plynu na Ukrajinu

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Zástupci slovenské kultury varovali, že Česko se může vydat slovenskou cestou

Zástupci slovenské kultury varovali, že Česko se může vydat slovenskou cestou

před 9 hhodinami

Kvůli zabití aktivisty v Lyonu čelí obvinění tři lidé

Prokuratura ve francouzském Lyonu obvinila dva muže ze zabití nacionalistického aktivisty, který zemřel před týdnem po tamní manifestaci. Obviněn z podílu na jeho smrti je také asistent poslance krajně levicové strany Nepodrobená Francie (LFI) Raphaëla Arnaulta, informovala podle agentury AFP prokuratura.
před 2 hhodinami

Soud uložil muži podmínku za to, že nechal umrznout partnerku na Grossglockneru

Soud v rakouském Innsbrucku uložil muži podmínečný pětiměsíční trest za to, že zanechal svou partnerku v mrazivém počasí při výstupu na nejvyšší rakouskou horu Grossglockner. Soud sedmatřicetiletého muže uznal vinným ze zabití z hrubé nedbalosti, informovala agentura APA. Rakušan tvrdil, že za smrt ženy nenese trestní odpovědnost, neboť oba plánovali výpravu společně, napsala APA.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Projekt společné evropské stíhačky je v ohrožení

Německo-francouzská stíhačka příští generace, známá pod zkratkou FCAS, tedy jeden z velkých projektů evropské spolupráce v obranné oblasti, je v ohrožení. Berlín podle zdrojů agentury Reuters zvažuje objednávku dalších amerických stíhaček F-35, aby vyplnil vznikající mezeru ve vývoji. Důvodem je spor mezi hlavními dodavateli – francouzskou firmou Dassault a Airbusem, který zastupuje německé a španělské zájmy. Společnost Airbus chce projekt rozdělit napůl, aby každá z firem vyvíjela svůj vlastní bitevník.
před 3 hhodinami

Britská policie propustila exprince Andrewa, vyšetřován bude na svobodě

Britská policie propustila ve čtvrtek večer bratra krále Karla III. Andrewa Mountbattena-Windsora, kterého během dne zadržela kvůli vazbám na zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Exprinc bude vyšetřován na svobodě, informují média. BBC dříve uvedla, že jde o podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci. Mountbatten-Windsor, dříve známý jako princ Andrew, podle obvinění poskytoval Espteinovi důvěrné informace coby zmocněnec pro mezinárodní obchod. Král uvedl, že spoléhá na spravedlnost práva.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Trump: USA přispějí na Radu pro mír zajišťující obnovu Gazy deset miliard dolarů

Spojené státy přispějí na Radu pro mír, která si za úkol dává řešení mezinárodních konfliktů a obnovu Pásma Gazy, deset miliard dolarů (přibližně 206 miliard korun). Ve čtvrtek to na prvním zasedání této organizace uvedl americký prezident Donald Trump. Přispěly podle něj i další země. Trump se také vyjádřil i k napětí s Íránem a prohlásil, že si dává deset dní na to, aby se rozhodl, zda lze s Íránem dosáhnout smysluplné dohody o jeho jaderném programu. Jako pozorovatel se schůze účastnil i český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

VideoNATO cvičí obranu před Ruskem i za účasti českých výsadkářů

Největší letošní cvičení Severoatlantické aliance Steadfast Dart 26 vrcholí v německém Bergenu. Účastní se ho třináct členských zemí NATO bez USA. Svým průběhem odpovídá reálné obranné operaci kombinující boje na moři, souši i ve vzduchu. Deset tisíc účastníků operace testuje alianční síly rychlé reakce, které mají být připravené do deseti dnů od vydání rozkazu. Také česká armáda, která má na místě necelé dvě stovky výsadkářů, klade důraz na rychlou připravenost. Vojáci zkoušejí i technologické novinky, například práci s drony, obranu v kyberprostoru i strategickou komunikaci. Cvičení se zaměřuje na hrozbu ze strany Ruska, kterou si německá vláda dobře uvědomuje. „Ohrožuje nás hybridně, stínová flotila poškozuje naši podmořskou infrastrukturu a přibývá přeletů dronů,“ upozorňuje německý ministr obrany Boris Pistorius. Právě spolková země Dolní Sasko, kde leží Bergen, by v případě ohrožení byla klíčovým shromaždištěm aliančních sil před vysláním na východ.
před 6 hhodinami

Maďarsko zvažuje i zastavení vývozu elektřiny a plynu na Ukrajinu

Budapešť zvažuje zastavení exportu elektřiny a plynu na Ukrajinu, pokud Kyjev neobnoví dodávky ropy ropovodem Družba. Uvedl to podle agentury Reuters šéf kanceláře maďarského premiéra Gergely Gulyás. Maďarsko, stejně jako sousední Slovensko, už ve středu oznámilo přerušení dodávek nafty na Ukrajinu. Kyjev navíc dle Bratislavy odložil termín obnovení dodávek ropy na sobotu, což je posun o další den oproti termínu, se kterým Bratislava naposledy počítala.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
