Americký prezident Donald Trump přednáší poselství o stavu unie. Tradiční projev, v němž Trump bude hovořit o dosavadních úspěších svého druhého mandátu a nastíní priority pro další rok, začal v sídle Kongresu ve 3:00 SEČ. Odpověď demokratů na Trumpovu řeč přednese guvernérka Virginie Abigail Spanbergerová. Desítky opozičních demokratů budou Trumpovu řeč bojkotovat.
Projev k oběma komorám Kongresu v americkém hlavním vysílacím čase přichází uprostřed obzvláště obtížného období pro prezidenta, který čelí řadě výzev doma i v zahraničí. V listopadu přitom USA čekají kongresové volby v polovině volebního období.
Podle televize CNN Trumpovu politiku schvaluje 36 procent voličů oproti 48 procentům před rokem. Jen 29 procent Američanů se podle nedávného průzkumu agentury AP a centra NORC domnívá, že se Spojené státy ubírají správným směrem, podle zbývajících 69 procent se země ubírá špatným směrem. Pesimistický pohled na vývoj v USA je častější než loni v březnu, kdy se špatným směrem země ubírala podle 60 procent Američanů, poznamenala agentura AP.
Záměr Trumpův projev bojkotovat dalo najevo podle stanice CBS zhruba 50 demokratických zákonodárců. Je mezi nimi například kongresmanka Alexandria Ocasiová-Cortezová či druhá nejvýše postavená demokratka ve Sněmovně reprezentantů Katherine Clarková. Stanice CNN odhaduje, že projev bude bojkotovat více než 30 demokratů a část z nich se zúčastní mítinku nazvaného Lidový projev o stavu unie na prostranství National Mall poblíž Kapitolu, sídla amerického Kongresu ve Washingtonu.
První dáma Melania Trumpová podle CNN do Kapitolu dorazí s prezidentem a pozvala dvě ženy v souvislosti se svými iniciativami v oblastech pěstounské péče a zodpovědného užívání umělé inteligence.
Očekává se také účast amerického mužského hokejového týmu, který triumfoval na zimních olympijských hrách v Miláně. Všichni členové hokejového týmu kromě pěti v úterý navštívili Bílý dům a podle stanice BBC se očekává, že se také zúčastní projevu. Ženský tým, který rovněž získal zlato, uvedl, že je za pozvání vděčný, ale odřekl účast kvůli jiným povinnostem. Stalo se tak poté, co Trump při telefonátu s mužským týmem zažertoval, že bude muset pozvat i ženy, jinak by nejspíš čelil ústavní žalobě.
Otevřenou otázkou také zůstává účast členů nejvyššího soudu USA, který minulý týden poměrem šesti ku třem rozhodl v neprospěch Trumpových plošných globálních cel. Trump po rozhodnutí, které označil za ostudné, prohlásil, že mu je jedno, jestli se soudci projevu zúčastní. Účast je nepovinná a není neobvyklé, aby se soudci akce neúčastnili.
Trump už avizoval, že jeho projev bude velmi dlouhý. Očekává se, že bude hovořit o svých úspěších od návratu do Bílého domu i plánech na nadcházející rok. Trumpova mluvčí Karoline Leavittová sdělila, že se prezident bude v projevu věnovat zejména ekonomice a vojenským úspěchům.
Dva představitelé Bílého domu agentuře Reuters potvrdili, že prezident bude hovořit o svých plánech pro Írán, ale podrobnosti neposkytli. Trump podle zdrojů rovněž vyzdvihne výsledky ve zprostředkování mírových dohod a vyjádří se ke čtvrtému výročí ruské invaze na Ukrajinu.