ŽivěProjev amerického prezidenta Donalda Trumpa o stavu unie v Kongresu


25. 2. 2026Aktualizovánopřed 8 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, EBU
Nahrávám video
Živě: Projev amerického prezidenta Donalda Trumpa o stavu unie
Zdroj: ČT24

Americký prezident Donald Trump přednáší poselství o stavu unie. Tradiční projev, v němž Trump bude hovořit o dosavadních úspěších svého druhého mandátu a nastíní priority pro další rok, začal v sídle Kongresu ve 3:00 SEČ. Odpověď demokratů na Trumpovu řeč přednese guvernérka Virginie Abigail Spanbergerová. Desítky opozičních demokratů budou Trumpovu řeč bojkotovat.

Projev k oběma komorám Kongresu v americkém hlavním vysílacím čase přichází uprostřed obzvláště obtížného období pro prezidenta, který čelí řadě výzev doma i v zahraničí. V listopadu přitom USA čekají kongresové volby v polovině volebního období.

Podle televize CNN Trumpovu politiku schvaluje 36 procent voličů oproti 48 procentům před rokem. Jen 29 procent Američanů se podle nedávného průzkumu agentury AP a centra NORC domnívá, že se Spojené státy ubírají správným směrem, podle zbývajících 69 procent se země ubírá špatným směrem. Pesimistický pohled na vývoj v USA je častější než loni v březnu, kdy se špatným směrem země ubírala podle 60 procent Američanů, poznamenala agentura AP.

Nahrávám video
ŽIVĚ: Americký prezident Donald Trump přednáší tradiční projev o stavu unie (v původním znění)
Zdroj: EBU

Desítky opozičních demokratů budou Trumpovu řeč bojkotovat

Záměr Trumpův projev bojkotovat dalo najevo podle stanice CBS zhruba 50 demokratických zákonodárců. Je mezi nimi například kongresmanka Alexandria Ocasiová-Cortezová či druhá nejvýše postavená demokratka ve Sněmovně reprezentantů Katherine Clarková. Stanice CNN odhaduje, že projev bude bojkotovat více než 30 demokratů a část z nich se zúčastní mítinku nazvaného Lidový projev o stavu unie na prostranství National Mall poblíž Kapitolu, sídla amerického Kongresu ve Washingtonu.

První dáma Melania Trumpová podle CNN do Kapitolu dorazí s prezidentem a pozvala dvě ženy v souvislosti se svými iniciativami v oblastech pěstounské péče a zodpovědného užívání umělé inteligence.

Trump už splnil přes polovinu tezí projektu, od kterého se distancoval
Donald Trump

Očekává se také účast amerického mužského hokejového týmu, který triumfoval na zimních olympijských hrách v Miláně. Všichni členové hokejového týmu kromě pěti v úterý navštívili Bílý dům a podle stanice BBC se očekává, že se také zúčastní projevu. Ženský tým, který rovněž získal zlato, uvedl, že je za pozvání vděčný, ale odřekl účast kvůli jiným povinnostem. Stalo se tak poté, co Trump při telefonátu s mužským týmem zažertoval, že bude muset pozvat i ženy, jinak by nejspíš čelil ústavní žalobě.

Otevřenou otázkou také zůstává účast členů nejvyššího soudu USA, který minulý týden poměrem šesti ku třem rozhodl v neprospěch Trumpových plošných globálních cel. Trump po rozhodnutí, které označil za ostudné, prohlásil, že mu je jedno, jestli se soudci projevu zúčastní. Účast je nepovinná a není neobvyklé, aby se soudci akce neúčastnili.

USA přestanou v úterý vybírat cla, která soud označil za nezákonná
Ilustrační fotografie

Trump už avizoval, že jeho projev bude velmi dlouhý. Očekává se, že bude hovořit o svých úspěších od návratu do Bílého domu i plánech na nadcházející rok. Trumpova mluvčí Karoline Leavittová sdělila, že se prezident bude v projevu věnovat zejména ekonomice a vojenským úspěchům.

Dva představitelé Bílého domu agentuře Reuters potvrdili, že prezident bude hovořit o svých plánech pro Írán, ale podrobnosti neposkytli. Trump podle zdrojů rovněž vyzdvihne výsledky ve zprostředkování mírových dohod a vyjádří se ke čtvrtému výročí ruské invaze na Ukrajinu.

Rok od návratu Trumpa do Bílého domu přinesl cla i intervenci v Latinské Americe
Donald Trump

Výběr redakce

Žádná armáda nemůže zlomit vůli národa, který chce být svobodný, řekl Macinka

Žádná armáda nemůže zlomit vůli národa, který chce být svobodný, řekl Macinka

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Íránský soud vynesl první rozsudek smrti za protirežimní protesty, píše Reuters

Íránský soud vynesl první rozsudek smrti za protirežimní protesty, píše Reuters

před 4 hhodinami
Vojtěch žádá ve VZP forenzní audit, Kabátek pochybení odmítá

Vojtěch žádá ve VZP forenzní audit, Kabátek pochybení odmítá

před 6 hhodinami
Na zhruba desítce míst platila povodňová bdělost

Na zhruba desítce míst platila povodňová bdělost

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Ukrajinci v Česku podnikají, pečou i učí

Ukrajinci v Česku podnikají, pečou i učí

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Česko si připomnělo čtyři roky od začátku ruské války proti Ukrajině

Česko si připomnělo čtyři roky od začátku ruské války proti Ukrajině

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Rusko mír nechce a není tak silné, jak si myslí, zní z Evropy

Rusko mír nechce a není tak silné, jak si myslí, zní z Evropy

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Liberecký kraj koupí hotel a vysílač Ještěd

Liberecký kraj koupí hotel a vysílač Ještěd

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

ŽivěProjev amerického prezidenta Donalda Trumpa o stavu unie v Kongresu

Americký prezident Donald Trump přednáší poselství o stavu unie. Tradiční projev, v němž Trump bude hovořit o dosavadních úspěších svého druhého mandátu a nastíní priority pro další rok, začal v sídle Kongresu ve 3:00 SEČ. Odpověď demokratů na Trumpovu řeč přednese guvernérka Virginie Abigail Spanbergerová. Desítky opozičních demokratů budou Trumpovu řeč bojkotovat.
02:48Aktualizovánopřed 8 mminutami

Valné shromáždění OSN schválilo rezoluci na podporu Ukrajiny, píší agentury

Valné shromáždění OSN schválilo rezoluci, ve které vyjádřilo podporu Ukrajině bránící se ruské vojenské agresi. Napsaly to v noci na středu agentury Reuters a AFP. OSN tak učinilo na svém mimořádném zasedání v úterý – tedy v den čtvrtého výročí ruské invaze na Ukrajinu. Pro usnesení hlasovali zástupci 107 zemí, proti jich bylo 12 a dalších 51 se zdrželo. Proti rezoluci byly země jako Rusko, jeho spojenec Bělorusko, Írán nebo Kuba. Hlasování se zdržela Čína, Maďarsko nebo Spojené státy, reprezentované zástupkyní velvyslance USA při OSN Tammy Bruceovou.
před 1 hhodinou

Žádná armáda nemůže zlomit vůli národa, který chce být svobodný, řekl Macinka

Žádná armáda nemůže zlomit vůli národa, který se rozhodl být svobodný, řekl v úterý český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na jednání Rady bezpečnosti Organizace spojených národů (OSN) k situaci na Ukrajině. Vyzval přitom Rusko, aby válku zastavilo a dalo šanci míru, nikoliv jako gesto slabosti, ale coby krok zodpovědnosti. Ukrajina a její spojenci si připomínají čtvrté výročí plnohodnotné ruské invaze. Pokračující agresi na Ukrajině se věnuje i mimořádné zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Íránský soud vynesl první rozsudek smrti za protirežimní protesty, píše Reuters

Islámský revoluční soud v Íránu vynesl rozsudek smrti nad íránským občanem obviněným z „nepřátelství vůči bohu“. V případě vykonání rozsudku půjde o první takový případ související s celostátními protirežimními protesty, které v Íránu vypukly na konci loňského roku. Dosud si vyžádaly tisíce obětí. S odvoláním na zdroj blízký rodině obviněného to uvedla agentura Reuters. Obvinění přichází v době, kdy na některých univerzitách studenti od soboty začali znovu demonstrovat.
před 4 hhodinami

VideoMexické úřady se snaží obnovit pořádek v turistických oblastech

Mexické úřady vyslaly další dva tisíce vojáků do státu Jalisco na západním pobřeží země. V neděli tam vypukly násilnosti po zabití jednoho z předních drogových bossů. V turistické oblasti, kde se bude odehrávat i část mistrovství světa ve fotbale, se úřady snaží obnovit pořádek. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová ujišťuje, že na šampionátu bude bezpečnost zaručena. Právě celostátní jednotky, které provádějí v městech osobní prohlídky, provedly zásah proti drogovému kartelu – podle prezidentky bez jakékoliv přímé americké účasti. Sheinbaumová nicméně připustila, že s nimi Američané předtím sdíleli zpravodajské informace.
před 6 hhodinami

Česko si připomnělo čtyři roky od začátku ruské války proti Ukrajině

Po České republice se konaly akce připomínající začátek ruské plnohodnotné invaze na Ukrajinu před čtyřmi lety, 24. února 2022. Bezpečnost a obranyschopnost Česka, Ukrajiny a celé Evropy byly tématy veřejného slyšení v Senátu, ze kterého se členové vlády Andreje Babiše (ANO) omluvili, zatímco prezident Petr Pavel dorazil. Zajištění bezpečnosti je odpovědností nás všech, řekl Pavel v horní komoře. Prezident se odpoledne sešel na Hradě s podporovateli napadené země.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Rusko mír nechce a není tak silné, jak si myslí, zní z Evropy

Ukrajina je národem tichých hrdinů, současný konflikt je pak válkou o svobodu. V den čtvrtého výročí velké ruské invaze to uvedl generální tajemník NATO Mark Rutte, který se účastnil ceremonie v sídle Severoatlantické aliance. Podle Rutteho je další pomoc Kyjevu zcela zásadní. Výročí si připomněli také europoslanci. Řada z nich kritizovala Maďarsko a Slovensko za jejich přístup k válce.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

VideoUkrajinské přežití závisí na dodávkách zbraní ze Západu, zdůraznil Kopečný

V den čtvrtého výročí plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu byl hostem Interview ČT24 moderovaného Barborou Kroužkovou bezpečnostní expert a bývalý vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. Ten řekl, že ukrajinské přežití závisí na dodávkách zbraní ze Západu. „První tři roky to byla společná role Evropy a Spojených států a pak se od toho USA odklonily. Teď už je to jen o Evropě a ta v tom obstává. Ne díky českým financím, ale i díky české muniční iniciativě. Díky evropským státům, především severní a západní Evropy, které velké části svého rozpočtu (…) dedikují tomu, aby byl v Evropě mír a aby Ukrajina přežila,“ zdůraznil Kopečný, který v pořadu hovořil mimo jiné také o ruské ekonomice, o tom, co by mohlo invazní armádu zastavit či jak dlouho podle něj ještě bude konflikt na Ukrajině trvat.
před 7 hhodinami
Načítání...