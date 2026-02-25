Důležité
Prezident Trump přednesl své poselství o stavu unie Zobrazit

Trump v projevu o stavu unie řekl, že preferuje diplomacii ve sporu s Íránem


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump v noci na středu prohlásil, že nedopustí, aby Írán vyvinul jadernou zbraň. V projevu o stavu unie zároveň řekl, že preferuje diplomatické řešení sporu s Teheránem. Prezident rovněž zopakoval svá dřívější tvrzení, že ukončil osm válek a že Rusko by nezahájilo invazi na Ukrajinu, kdyby byl tehdy prezidentem.

Očekává se, že se američtí vyjednavači sejdou k dalším zprostředkovaným rozhovorům s Íránci ve čtvrtek v Ženevě. „Chceme uzavřít dohodu,“ prohlásil Trump s tím, že upřednostňuje diplomatické řešení. V posledních dnech se v souvislosti s možným krachem jednání hovořilo o tom, že by USA mohly proti Íránu provést další vojenskou operaci.

Trump v projevu prohlásil, že od Teheránu ještě neslyšel, že nikdy nevyvine jadernou zbraň. Írán přitom označil za „největšího sponzora terorismu“ a dodal, že nikdy nedopustí, aby získal atomovou zbraň.

USA jsou silnější než kdy dřív, uvedl Trump v projevu o stavu unie
Americký prezident Donald Trump v Kongresu USA

Prezident zároveň odkázal na loňskou operaci „Půlnoční kladivo“, tedy americké údery na íránská jaderná zařízení během červnové íránsko-izraelské války. „Po operaci Půlnoční kladivo byli varováni, aby se v budoucnu nepokoušeli obnovit svůj zbrojní program – přesto v tom pokračují a v tuto chvíli opět sledují své zlověstné jaderné ambice,“ uvedl Trump.

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí přitom jen několik hodin před začátkem Trumpova projevu na X zopakoval, že Írán „nikdy nevyvine“ jadernou zbraň.

Sankce za omezení íránského jaderného programu

V roce 2015 Teherán podepsal s USA, Čínou, Ruskem, Německem, Francií, Británií a Evropskou unií dohodu nazvanou Společný všeobecný akční plán. Její součástí bylo zmírnění sankcí za omezení íránského jaderného programu. Trump ale v roce 2018, za svého prvního funkčního období, od dohody odstoupil a sankce obnovil. Írán pak začal dohodu porušovat. Teherán zároveň dlouhodobě tvrdí, že o jadernou zbraň neusiluje a že jeho jaderný program slouží civilním účelům.

Trump v projevu také poděkoval svým republikánům za navyšování investic do armády a poznamenal, že přiměl spojence v NATO, aby také zvýšili své výdaje na obranu.

Američané přiblížili podrobnosti operace Půlnoční kladivo
Dan Caine během tiskové konference v Pentagonu

Prezident, který otevřeně touží po Nobelově ceně míru, rovněž zopakoval své tvrzení, že ukončil osm válek, což deník The New York Times označil za „přehnané“ s tím, že v některých ze zmíněných zemích opět propukl konflikt.

Šéf Bílého domu rovněž prohlásil, že Rusko by nezaútočilo na Ukrajinu, kdyby byl tehdy prezidentem. O tom, že válka, kterou Rusko zahájilo celoplošnou invazí 24. února 2022, stále pokračuje, se Trump prakticky nezmiňoval, ačkoliv před svým znovuzvolením tvrdil, že by konflikt ukončil za 24 hodin, připomněl deník The New York Times.

Výběr redakce

Azbest může způsobit rakovinu. Práci s ním musí hygieně hlásit všichni stavebníci

VideoAzbest může způsobit rakovinu. Práci s ním musí hygieně hlásit všichni stavebníci

před 1 hhodinou
Žádná armáda nemůže zlomit vůli národa, který chce být svobodný, řekl Macinka

Žádná armáda nemůže zlomit vůli národa, který chce být svobodný, řekl Macinka

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Íránský soud vynesl první rozsudek smrti za protirežimní protesty, píše Reuters

Íránský soud vynesl první rozsudek smrti za protirežimní protesty, píše Reuters

před 8 hhodinami
Vojtěch žádá ve VZP forenzní audit, Kabátek pochybení odmítá

Vojtěch žádá ve VZP forenzní audit, Kabátek pochybení odmítá

před 9 hhodinami
Na zhruba desítce míst platila povodňová bdělost

Na zhruba desítce míst platila povodňová bdělost

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Ukrajinci v Česku podnikají, pečou i učí

Ukrajinci v Česku podnikají, pečou i učí

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Česko si připomnělo čtyři roky od začátku ruské války proti Ukrajině

Česko si připomnělo čtyři roky od začátku ruské války proti Ukrajině

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Rusko mír nechce a není tak silné, jak si myslí, zní z Evropy

Rusko mír nechce a není tak silné, jak si myslí, zní z Evropy

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

USA jsou silnější než kdy dřív, uvedl Trump v projevu o stavu unie

Spojené státy jsou zpět silnější, lepší a bohatší než kdy předtím, prohlásil v noci na středu americký prezident Donald Trump v úvodu svého projevu o stavu unie. Podle šéfa Bílého domu Spojené státy zažily v posledním roce nevídané změny a mají nyní nejsilnější ekonomiku vůbec. Trump se věnoval zejména domácí politice a ekonomice a v závěru také zahraniční politice. Desítky opozičních demokratů Trumpovu řeč bojkotovaly.
02:48Aktualizovánopřed 22 mminutami

Trump v projevu o stavu unie řekl, že preferuje diplomacii ve sporu s Íránem

Americký prezident Donald Trump v noci na středu prohlásil, že nedopustí, aby Írán vyvinul jadernou zbraň. V projevu o stavu unie zároveň řekl, že preferuje diplomatické řešení sporu s Teheránem. Prezident rovněž zopakoval svá dřívější tvrzení, že ukončil osm válek a že Rusko by nezahájilo invazi na Ukrajinu, kdyby byl tehdy prezidentem.
před 1 hhodinou

Valné shromáždění OSN schválilo rezoluci na podporu Ukrajiny, píší agentury

Valné shromáždění OSN schválilo rezoluci, ve které vyjádřilo podporu Ukrajině bránící se ruské vojenské agresi. Napsaly to v noci na středu agentury Reuters a AFP. OSN tak učinilo na svém mimořádném zasedání v úterý – tedy v den čtvrtého výročí ruské invaze na Ukrajinu. Pro usnesení hlasovali zástupci 107 zemí, proti jich bylo 12 a dalších 51 se zdrželo. Proti rezoluci byly země jako Rusko, jeho spojenec Bělorusko, Írán nebo Kuba. Hlasování se zdržela Čína, Maďarsko nebo Spojené státy, reprezentované zástupkyní velvyslance USA při OSN Tammy Bruceovou.
před 4 hhodinami

Žádná armáda nemůže zlomit vůli národa, který chce být svobodný, řekl Macinka

Žádná armáda nemůže zlomit vůli národa, který se rozhodl být svobodný, řekl v úterý český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na jednání Rady bezpečnosti Organizace spojených národů (OSN) k situaci na Ukrajině. Vyzval přitom Rusko, aby válku zastavilo a dalo šanci míru, nikoliv jako gesto slabosti, ale coby krok zodpovědnosti. Ukrajina a její spojenci si připomínají čtvrté výročí plnohodnotné ruské invaze. Pokračující agresi na Ukrajině se věnuje i mimořádné zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Íránský soud vynesl první rozsudek smrti za protirežimní protesty, píše Reuters

Islámský revoluční soud v Íránu vynesl rozsudek smrti nad íránským občanem obviněným z „nepřátelství vůči bohu“. V případě vykonání rozsudku půjde o první takový případ související s celostátními protirežimními protesty, které v Íránu vypukly na konci loňského roku. Dosud si vyžádaly tisíce obětí. S odvoláním na zdroj blízký rodině obviněného to uvedla agentura Reuters. Obvinění přichází v době, kdy na některých univerzitách studenti od soboty začali znovu demonstrovat.
před 8 hhodinami

VideoMexické úřady se snaží obnovit pořádek v turistických oblastech

Mexické úřady vyslaly další dva tisíce vojáků do státu Jalisco na západním pobřeží země. V neděli tam vypukly násilnosti po zabití jednoho z předních drogových bossů. V turistické oblasti, kde se bude odehrávat i část mistrovství světa ve fotbale, se úřady snaží obnovit pořádek. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová ujišťuje, že na šampionátu bude bezpečnost zaručena. Právě celostátní jednotky, které provádějí v městech osobní prohlídky, provedly zásah proti drogovému kartelu – podle prezidentky bez jakékoliv přímé americké účasti. Sheinbaumová nicméně připustila, že s nimi Američané předtím sdíleli zpravodajské informace.
před 9 hhodinami

Česko si připomnělo čtyři roky od začátku ruské války proti Ukrajině

Po České republice se konaly akce připomínající začátek ruské plnohodnotné invaze na Ukrajinu před čtyřmi lety, 24. února 2022. Bezpečnost a obranyschopnost Česka, Ukrajiny a celé Evropy byly tématy veřejného slyšení v Senátu, ze kterého se členové vlády Andreje Babiše (ANO) omluvili, zatímco prezident Petr Pavel dorazil. Zajištění bezpečnosti je odpovědností nás všech, řekl Pavel v horní komoře. Prezident se odpoledne sešel na Hradě s podporovateli napadené země.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Rusko mír nechce a není tak silné, jak si myslí, zní z Evropy

Ukrajina je národem tichých hrdinů, současný konflikt je pak válkou o svobodu. V den čtvrtého výročí velké ruské invaze to uvedl generální tajemník NATO Mark Rutte, který se účastnil ceremonie v sídle Severoatlantické aliance. Podle Rutteho je další pomoc Kyjevu zcela zásadní. Výročí si připomněli také europoslanci. Řada z nich kritizovala Maďarsko a Slovensko za jejich přístup k válce.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Načítání...