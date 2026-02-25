Trump v projevu o stavu unie řekl, že preferuje diplomacii ve sporu s Íránem

Americký prezident Donald Trump v noci na středu prohlásil, že nedopustí, aby Írán vyvinul jadernou zbraň. V projevu o stavu unie zároveň řekl, že preferuje diplomatické řešení sporu s Teheránem. Prezident rovněž zopakoval svá dřívější tvrzení, že ukončil osm válek a že Rusko by nezahájilo invazi na Ukrajinu, kdyby byl tehdy prezidentem.
Očekává se, že se američtí vyjednavači sejdou k dalším zprostředkovaným rozhovorům s Íránci ve čtvrtek v Ženevě. „Chceme uzavřít dohodu,“ prohlásil Trump s tím, že upřednostňuje diplomatické řešení. V posledních dnech se v souvislosti s možným krachem jednání hovořilo o tom, že by USA mohly proti Íránu provést další vojenskou operaci.
Trump v projevu prohlásil, že od Teheránu ještě neslyšel, že nikdy nevyvine jadernou zbraň. Írán přitom označil za „největšího sponzora terorismu“ a dodal, že nikdy nedopustí, aby získal atomovou zbraň.
Prezident zároveň odkázal na loňskou operaci „Půlnoční kladivo“, tedy americké údery na íránská jaderná zařízení během červnové íránsko-izraelské války. „Po operaci Půlnoční kladivo byli varováni, aby se v budoucnu nepokoušeli obnovit svůj zbrojní program – přesto v tom pokračují a v tuto chvíli opět sledují své zlověstné jaderné ambice,“ uvedl Trump.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí přitom jen několik hodin před začátkem Trumpova projevu na X zopakoval, že Írán „nikdy nevyvine“ jadernou zbraň.
Sankce za omezení íránského jaderného programu
V roce 2015 Teherán podepsal s USA, Čínou, Ruskem, Německem, Francií, Británií a Evropskou unií dohodu nazvanou Společný všeobecný akční plán. Její součástí bylo zmírnění sankcí za omezení íránského jaderného programu. Trump ale v roce 2018, za svého prvního funkčního období, od dohody odstoupil a sankce obnovil. Írán pak začal dohodu porušovat. Teherán zároveň dlouhodobě tvrdí, že o jadernou zbraň neusiluje a že jeho jaderný program slouží civilním účelům.
Trump v projevu také poděkoval svým republikánům za navyšování investic do armády a poznamenal, že přiměl spojence v NATO, aby také zvýšili své výdaje na obranu.
Prezident, který otevřeně touží po Nobelově ceně míru, rovněž zopakoval své tvrzení, že ukončil osm válek, což deník The New York Times označil za „přehnané“ s tím, že v některých ze zmíněných zemích opět propukl konflikt.
Šéf Bílého domu rovněž prohlásil, že Rusko by nezaútočilo na Ukrajinu, kdyby byl tehdy prezidentem. O tom, že válka, kterou Rusko zahájilo celoplošnou invazí 24. února 2022, stále pokračuje, se Trump prakticky nezmiňoval, ačkoliv před svým znovuzvolením tvrdil, že by konflikt ukončil za 24 hodin, připomněl deník The New York Times.