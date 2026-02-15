Americké ministerstvo zaslalo zákonodárcům dopis o spisech o Epsteinovi


Americké ministerstvo spravedlnosti poslalo dopis zákonodárcům týkající se začernění v dokumentech vztahujících se k zesnulému sexuálnímu delikventovi Jeffreymu Epsteinovi. Napsal o tom server Politico.

Dopis, který je vyžadován zákonem, obsahuje obecný popis typů provedených úprav a seznam významných osob, které jsou v dokumentech jakýmkoli způsobem zmíněny.

Americké ministerstvo spravedlnosti na konci ledna zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Epsteina. Sada obsahuje více než tři miliony stran, dva tisíce videí a 180 tisíc fotografií, mezi kterými je velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení.

Jako sběr kompromatu. Nové dokumenty o Epsteinovi připomínají sovětskou školu
Jeffrey Epstein

Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně současného amerického prezidenta Donalda Trumpa či bývalého šéfa Bílého domu Billa Clintona. Tito politici nebyli v souvislosti s jeho zločiny obviněni z žádného protiprávního jednání.

V dokumentech figurovalo například i jméno bývalého slovenského ministra zahraničí a někdejšího předsedy Valného shromáždění OSN Miroslava Lajčáka, který v reakci na zveřejněné informace odstoupil z pozice poradce premiéra Roberta Fica (Smer). Vazby významných osobností na Epsteina řeší i Velká Británie, Norsko, Lotyšsko a další státy.

Začernění v Epsteinových spisech neskrývá jen jména obětí, potvrdili kongresmani
Zleva republikánský kongresman Thomas Massie a demokratický kongresman Ro Khanna

Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na osmnáct měsíců.

Každý ví, co Epstein dělá, řekl Trump roku 2006 dle dokumentu FBI šéfovi policie
Donald Trump s Jeffreym Epsteinem na snímku, který zveřejnili demokraté z výboru americké Sněmovny reprezentantů pro dohled

