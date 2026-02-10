Začernění v Epsteinových spisech neskrývá jen jména obětí, potvrdili kongresmani

Právě se stalo
Ve složkách týkajících se zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina byla začerněna jména nejméně šesti osob, které nebyly mezi oběťmi, naznačil podle CNN republikánský kongresman Thomas Massie spolu s demokratickým kongresmanem Ro Khannou. Oba měli v pondělí poprvé možnost prohlédnout nezačerněnou verzi spisů ministerstva spravedlnosti.

Zaměstnanci, kteří dostali za úkol připravit dokumenty ke zveřejnění, dostali pokyn omezit začerňování pouze na informace týkající se obětí a jejich rodin. Přesto byla v dokumentech začerněna i jména dalších osob, včetně právníků a známých osobností.

„Co mě znepokojilo, byla jména nejméně šesti mužů, která byla zakryta a která byla pravděpodobně inkriminována jejich zařazením do spisů,“ řekl podle CNN republikán Massie, který dodal, že „musel chvíli pátrat, než je našel“.

Dvojice zákonodárců zmíněná jména nezveřejnila a pouze uvedla, že je mezi nimi nejméně jeden občan USA, cizinec a „tři nebo čtyři“ další osoby, jejichž národnost „nemohli okamžitě určit“. Podle Massieho byla také jedna osoba „docela vysoko v zahraniční vládě“. Podle Khanny patřilo jedno ze jmen prominentní osobě.

Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwellová na fotografii zveřejněné americkým ministerstvem
Zdroj: Reuters/U.S. Justice Department

CNN poznamenává, že namísto toho, aby oba zákonodárci ministerstvo spravedlnosti přímo obviňovali, tak se ptali, zda agentura obdržela spisy již zredigované od FBI nebo od velké soudní poroty, a podle CNN „vyjádřili naději, že se tento problém podaří vyřešit“.

Možnost nahlédnout do spisů se má podle NBC News týkat pouze zhruba tří milionů dosud zveřejněných dokumentů, nikoliv celkových šesti milionů dokumentů o Epsteinovi v archivu ministerstva. Zákonodárci nyní resort vyzývají, aby jména těchto šesti osob odtajnilo, ale ponechali si i možnost odhalit jejich totožnost v budoucnu prostřednictvím slyšení výboru nebo na plenárním zasedání Sněmovny reprezentantů.

„Rád bych dal ministerstvu spravedlnosti šanci přiznat, že udělalo chybu a příliš cenzurovalo, a nechal je jména těch mužů odcenzurovat. To by byl pravděpodobně nejlepší způsob,“ řekl Massie. Ten také zmínil, že při zkoumání neredigovaných spisů nehledal jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podotkl však, že Trumpa ve složkách „neviděl jako potenciálního spolupachatele“.

Jako sběr kompromatu. Nové dokumenty o Epsteinovi připomínají sovětskou školu
Jeffrey Epstein

Úpravy nejsou v souladu se zákonem, který schválil Kongres

Úpravy, které popsali zákonodárci, nejsou v souladu se zákonem schváleným Kongresem, jehož byli spoluautory právě Massie a Khanna. Resort spravedlnosti měl omezit úpravy na osobní údaje obětí a materiály, které by ohrozily probíhající trestní vyšetřování. Kongres dosud neobdržel od ministerstva spravedlnosti protokol, který by vysvětloval, proč byly dané úpravy provedeny. Protokol je ministerstvo spravedlnosti povinno poskytnout do patnácti dnů od zveřejnění dokumentů 30. ledna.

Zákonodárci si mohou spisy v digitální podobě prohlédnout osobně, pokud o svém záměru ministerstvo informují čtyřiadvacet hodin předem. Zároveň si mohou dělat poznámky, ale nesmějí mít s sebou žádná elektronická zařízení, informoval dříve server CNBC. Demokratický kongresman Jamie Raskin, který si v pondělí část spisů také prohlédl, uvedl, že viděl „mnoho příkladů“ nadměrných úprav. „Byla redigována jména lidí, kteří nebyli oběťmi,“ řekl pro CNN.

Spisy jsou zpřístupněny pouze přímo členům Kongresu, nikoliv jejich asistentům a dalšímu personálu. K dispozici jsou pouze čtyři počítače. Raskin v této souvislosti odhadl, že by zákonodárcům trvalo sedm a půl roku projít všechny dokumenty, i kdyby byli u všech čtyř počítačů přítomni nepřetržitě po celou dobu, kdy je ministerstvo spravedlnosti zpřístupňuje.

Česká policie se zabývá kauzou související s Epsteinem
Ilustrační snímek

Sada obsahuje více než tři miliony stran

Americké ministerstvo spravedlnosti na konci ledna zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Epsteina. Sada obsahuje více než tři miliony stran, dva tisíce videí a 180 tisíc fotografií, mezi kterými je velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení.

Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně současného amerického prezidenta Donalda Trumpa či bývalého šéfa Bílého domu Billa Clintona, ačkoliv tito politici nebyli v souvislosti s jeho zločiny obviněni z žádného protiprávního jednání.

V dokumentech figurovalo například i jméno bývalého slovenského ministra zahraničí a někdejšího předsedy Valného shromáždění OSN Miroslava Lajčáka, který v reakci na zveřejněné informace odstoupil z pozice poradce premiéra Roberta Fica. Vazby významných osobností na Epsteina řeší i Británie, Norsko, Lotyšsko a další státy.

Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na osmnáct měsíců.

Starmer odmítl výzvy k rezignaci, od poslanců se dočkal potlesku
Britský premiér Keir Starmer

