Česká policie se zabývá kauzou související s Epsteinem

Česká policie se zabývá kauzou související s americkým finančníkem a sexuálním delikventem Jeffreyem Epsteinem, informovalo Policejní prezidium, podle něhož zatím policisté vyhodnocují informace z veřejných zdrojů. Poté upřesní další postup a rozhodne, který útvar se bude případem zabývat. Mezi miliony stran dokumentů zveřejněných v kauze je i několik českých stop – jednou z nich je, že si prý Epstein nechával z Česka dopravovat nezletilé dívky.
Vyšetřovací spisy zesnulého Epsteina obsahují podle některých médií i četné vazby na Česko. O korespondenci mezi Epsteinem a českými ženami informovaly v minulých dnech například servery iDNES.cz, Novinky nebo Seznam Zprávy.
Ze zveřejněných dokumentů podle Seznam Zpráv také vyplývá, že Epstein několikrát pobýval v Česku. Tři fotografie ho zachycují na Starém židovském hřbitově v Praze a podle jeho bankovního výpisu bydlel například v hotelu Marriott, napsaly v sobotu Seznam Zprávy. Z dalšího e-mailu lze podle serveru usuzovat, že Epstein zřejmě zvažoval koupi nemovitosti v Česku.
Americké ministerstvo spravedlnosti na konci ledna zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Epsteina. Sada obsahuje více než tři miliony stran, dva tisíce videí a 180 tisíc fotografií, mezi kterými je velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení. Epstein, který v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění, včetně současného prezidenta USA Donalda Trumpa. Některé hostil ve svých nemovitostech, kde byly přítomny i mladé ženy a dívky.
Kvůli Epsteinovým spisům oznámil polský premiér Donald Tusk oficiální prověřování dokumentů, které má prozkoumat možné vazby na Polsko a prověřit i možný bezpečnostní rozměr, včetně zneužití sítě k získávání kompromitujících informací ve prospěch Ruska. V dokumentech figurovalo například i jméno bývalého slovenského ministra zahraničí a někdejšího předsedy Valného shromáždění OSN Miroslava Lajčáka, který v reakci na zveřejněné informace odstoupil z pozice poradce premiéra Roberta Fica (Smer). Vazby na Epsteina řeší i Británie, Norsko, Lotyšsko a další státy.