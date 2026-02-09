Česká policie se zabývá kauzou související s Epsteinem


před 10 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Česká policie se zabývá kauzou související s americkým finančníkem a sexuálním delikventem Jeffreyem Epsteinem, informovalo Policejní prezidium, podle něhož zatím policisté vyhodnocují informace z veřejných zdrojů. Poté upřesní další postup a rozhodne, který útvar se bude případem zabývat. Mezi miliony stran dokumentů zveřejněných v kauze je i několik českých stop – jednou z nich je, že si prý Epstein nechával z Česka dopravovat nezletilé dívky.

Vyšetřovací spisy zesnulého Epsteina obsahují podle některých médií i četné vazby na Česko. O korespondenci mezi Epsteinem a českými ženami informovaly v minulých dnech například servery iDNES.cz, Novinky nebo Seznam Zprávy.

Ze zveřejněných dokumentů podle Seznam Zpráv také vyplývá, že Epstein několikrát pobýval v Česku. Tři fotografie ho zachycují na Starém židovském hřbitově v Praze a podle jeho bankovního výpisu bydlel například v hotelu Marriott, napsaly v sobotu Seznam Zprávy. Z dalšího e-mailu lze podle serveru usuzovat, že Epstein zřejmě zvažoval koupi nemovitosti v Česku.

Jako sběr kompromatu. Nové dokumenty o Epsteinovi připomínají sovětskou školu
Jeffrey Epstein

Americké ministerstvo spravedlnosti na konci ledna zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Epsteina. Sada obsahuje více než tři miliony stran, dva tisíce videí a 180 tisíc fotografií, mezi kterými je velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení. Epstein, který v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění, včetně současného prezidenta USA Donalda Trumpa. Některé hostil ve svých nemovitostech, kde byly přítomny i mladé ženy a dívky.

Kvůli Epsteinovým spisům oznámil polský premiér Donald Tusk oficiální prověřování dokumentů, které má prozkoumat možné vazby na Polsko a prověřit i možný bezpečnostní rozměr, včetně zneužití sítě k získávání kompromitujících informací ve prospěch Ruska. V dokumentech figurovalo například i jméno bývalého slovenského ministra zahraničí a někdejšího předsedy Valného shromáždění OSN Miroslava Lajčáka, který v reakci na zveřejněné informace odstoupil z pozice poradce premiéra Roberta Fica (Smer). Vazby na Epsteina řeší i Británie, Norsko, Lotyšsko a další státy.

Poradce slovenského premiéra Lajčák rezignuje. Figuruje v Epsteinových spisech
Slovenský diplomat Miroslav Lajčák (vlevo) na snímku s Jeffreym Epsteinem

Výběr redakce

Kabinet mění opatření proti erozi půdy

Kabinet mění opatření proti erozi půdy

před 3 mminutami
Ústecký kraj schválil vymezení ploch pro těžbu lithia v Krušných horách

Ústecký kraj schválil vymezení ploch pro těžbu lithia v Krušných horách

12:37Aktualizovánopřed 3 mminutami
Česká policie se zabývá kauzou související s Epsteinem

Česká policie se zabývá kauzou související s Epsteinem

před 10 mminutami
Vláda rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády

Vláda rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády

04:04Aktualizovánopřed 23 mminutami
Plaga chce brzy rozeslat školám metodiku k omezení mobilů ve školách

Plaga chce brzy rozeslat školám metodiku k omezení mobilů ve školách

před 45 mminutami
Nezaměstnanost překročila v lednu pět procent

Nezaměstnanost překročila v lednu pět procent

11:38Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Moravští archeologové vypráví příběh jednoho lovce. Dočkali se světového uznání

Moravští archeologové vypráví příběh jednoho lovce. Dočkali se světového uznání

před 1 hhodinou
Vnitro dostatečně nechrání měkké cíle, míní NKÚ

Vnitro dostatečně nechrání měkké cíle, míní NKÚ

08:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

Kabinet mění opatření proti erozi půdy

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) oznámil, že mění požadavky na opatření proti erozi zemědělské půdy. Dále chce také upravit plochu, které se povinnost bránit odnosu části půdy vlivem srážek týká. Aktuálně to je zhruba 65 procent půdy v Česku. Někteří zemědělci upozorňují, že to je jeden z nejpřísnějších standardů v EU, kde je to průměrně 40 procent. Asociace soukromého zemědělství to vysvětluje tím, že v Česku je výrazně vyšší podíl velkých ploch v erozně ohrožených lokalitách.
před 3 mminutami

Ústecký kraj schválil vymezení ploch pro těžbu lithia v Krušných horách

Zastupitelé Ústeckého kraje v pondělí napodruhé schválili vymezení koridoru pro těžbu lithia v Krušných horách. Zpracovatelský závod má být v Prunéřově na Chomutovsku. Místopředseda představenstva společnosti ČEZ Pavel Cyrani řekl, že těžba a zpracování nerostné suroviny, která se využívá při výrobě baterií, patří s výší investice 42 miliard korun mezi největší transformační projekty v Ústeckém kraji. Rozhodnutí zastupitelů je klíčové pro další rozhodování investora o realizaci, zdůraznil Cyrani.
12:37Aktualizovánopřed 3 mminutami

Česká policie se zabývá kauzou související s Epsteinem

Česká policie se zabývá kauzou související s americkým finančníkem a sexuálním delikventem Jeffreyem Epsteinem, informovalo Policejní prezidium, podle něhož zatím policisté vyhodnocují informace z veřejných zdrojů. Poté upřesní další postup a rozhodne, který útvar se bude případem zabývat. Mezi miliony stran dokumentů zveřejněných v kauze je i několik českých stop – jednou z nich je, že si prý Epstein nechával z Česka dopravovat nezletilé dívky.
před 10 mminutami

Na Mnichovskou bezpečnostní konferenci má jet Pavel, Macinka i Zůna

Mnichovské bezpečnostní konference se za Česko zúčastní prezident Petr Pavel. Pojede i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který po pondělím zasedání vlády sdělil, že na okraj fóra má dohodnutá bilaterální jednání. V Mnichově má naplánován program na pátek a sobotu. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí v Mnichově řekl, že se zúčastní i ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Kabinet na pondělím zasedání schvaloval technické zabezpečení cesty.
před 19 mminutami

Vláda rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády

Vláda se na pondělním zasedání shodla, že zruší Národní ekonomickou radu vlády (NERV), která předchozímu kabinetu radila se strukturálními ekonomickými opatřeními. Podpořila rozšíření trestného činu obchodování s lidmi a odmítla pro nadbytečnost návrh novely opozičních poslanců o předcházení ekologické újmě. Také třeba jmenovala nové členy Rady vlády pro využití výnosu z dražeb emisních povolenek.
04:04Aktualizovánopřed 23 mminutami

Plaga chce brzy rozeslat školám metodiku k omezení mobilů ve školách

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) chce do měsíce rozeslat školám metodický materiál k omezení používání telefonů ve školách, uvedl ministr před jednáním vlády. Dokument má být podporou pro ředitele, bude obsahovat téma prevence, využívání technologií ve výuce i příklady dobré praxe alternativního programu o přestávkách. Metodický materiál je podle něj prvním krokem, legislativa může následovat.
před 45 mminutami

Nezaměstnanost překročila v lednu pět procent

Nezaměstnanost v Česku v lednu meziměsíčně vzrostla o 0,3 procentního bodu na 5,1 procenta. Na zvýšení měl vliv každoroční sezonní nárůst i navýšení podpory v nezaměstnanosti v prvních měsících, které je platné od ledna, uvedl Úřad práce ČR. Analytici také zmiňují vliv flexinovely zákoníku práce a odliv pracovníků z průmyslu. Nezaměstnanost podle nich roste dlouhodobě.
11:38Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Vnitro dostatečně nechrání měkké cíle, míní NKÚ

Ministerstvo vnitra nevytvořilo podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) ani po osmi letech funkční systém ochrany škol, nákupních či kulturních center nebo nemocnic, byť to předpokládala koncepce ochrany měkkých cílů pro léta 2017 až 2020. Také podle úřadu zanedbávalo svou koordinační roli a splnilo jen dva ze čtyř pilířů, na nichž měl systém stát. Úřad o závěrech své prověrky informoval v tiskové zprávě.
08:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Načítání...