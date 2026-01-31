Poradce slovenského premiéra Lajčák rezignuje

Právě se stalo
před 10 mminutami|Zdroj: ČTK, Denník N

Poradce slovenského premiéra Roberta Fica Miroslav Lajčák končí ve funkci. Fico už oznámil, že jeho rezignaci přijme, napsal slovenský Denník N.

Lajčákova rezignace přišla den po zveřejnění dalších spisů v kauze Jeffreyho Epsteina, podle kterých poradce se zesnulým finančníkem a sexuálním delikventem intenzivně komunikoval.

Připravujeme podrobnosti.

Nově zveřejněné Epsteinovy spisy ukazují na Trumpa, Muska či Gatese

15:10Aktualizovánopřed 2 mminutami
před 10 mminutami
Izraelské údery v Pásmu Gazy zabily podle nemocnic tři desítky lidí

08:35Aktualizovánopřed 28 mminutami
Na Ukrajině nastal rozsáhlý blackout, bez dodávek je značná část země

11:38Aktualizovánopřed 2 hhodinami
„Zemřel půl kilometru od cíle.“ Útoků na ukrajinské dobrovolníky přibývá

před 8 hhodinami
Americká vláda vstoupila do shutdownu

01:44Aktualizovánopřed 8 hhodinami
Kratom může být ve vysokých dávkách nebezpečný. Po jeho požití loni zemřelo třináct lidí

před 8 hhodinami
Venezuela chystá amnestii pro politické vězně

02:28Aktualizovánopřed 10 hhodinami

Páteční zveřejnění dalších spisů v případu Jeffreyho Epsteina ukazuje nové detaily o vazbách zesnulého sexuálního delikventa na vlivné osobnosti z politiky, byznysu i umění, píší média. Rozsáhlý soubor dokumentů obsahuje mimo jiné další zmínky o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi. Ve spisech se také objevily jména ministra obchodu Howarda Lutnicka, miliardářů Elona Muska a Billa Gatese nebo poradce slovenského premiéra Roberta Fica Miroslava Lajčáka.
15:10Aktualizovánopřed 2 mminutami

Poradce slovenského premiéra Roberta Fica Miroslav Lajčák končí ve funkci. Fico už oznámil, že jeho rezignaci přijme, napsal slovenský Denník N.
před 10 mminutami

Výbuch v íránském městě Bandar Abbás nepřežil jeden člověk, tvrdí úřady

Íránské přístavní město Bandar Abbás zasáhla silná exploze, uvedla íránská státní média. Podle nich výbuch zničil dvě podlaží jedné budovy, několik vozů a obchodů. Agentura Reuters s odvoláním na místní úřady uvedla, že si incident vyžádal jednu oběť a čtrnáct zraněných. Bližší informace o povaze výbuchu nejsou zatím k dispozici.
13:42Aktualizovánopřed 13 mminutami

Při izraelských úderech v Pásmu Gazy zemřelo v sobotu nejméně třicet Palestinců. Uvedly to agentura AP s odkazem na prohlášení nemocnic v oblasti. Podle agentury se jedná o jeden z nejvyšších počtů mrtvých od říjnového vyhlášení příměří. Izraelská armáda (IDF) údery potvrdila, jsou podle ní reakcí na páteční porušení příměří.
08:35Aktualizovánopřed 28 mminutami

Hosté Událostí, komentářů probrali letouny L-159 i směřování zahraniční politiky

Prosba o letouny L-159 ze strany Ukrajiny stále trvá, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro Český rozhlas. Možnost dodávky čtveřice bojových letounů zmínil prezident Petr Pavel při návštěvě napadené země v polovině ledna. Vládní koalice ale podpořila stanovisko ministerstva obrany, podle kterého jsou stroje pro Česko nepostradatelné. Poslanec Jiří Mašek (ANO) v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou uvedl, že letouny jsou pro českou armádu potřebné. Je proto přesvědčen, že je vláda Ukrajině nepošle. Poslanec Pavel Žáček (ODS) vidí v neposkytnutí bojových letounů politické důvody. Hosté probrali také současné směřování české zahraniční politiky nebo to, zda má na summitu NATO Česko zastoupit prezident, nebo premiér.
před 1 hhodinou

Na Ukrajině došlo k masivnímu blackoutu, proud kvůli systémovému selhání nejde ve významné části země, píše Ekonomična pravda s odkazem na zdroje z jedné energetické společnosti a z vlády. Příčina zatím není známá.
11:38Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Přemnožení sloni v Thajsku dostávají antikoncepci. Ekosystém země je neuživí

Thajsko poprvé použilo antikoncepční vakcínu pro volně žijící slony, píše agentura AFP s odvoláním na místní úřady. Asijská země totiž chce mít rychle rostoucí populaci těchto velkých chobotnatců pod kontrolou.
před 6 hhodinami

V posledních měsících na Ukrajině přibývá případů, kdy dobrovolníci platí za záchranu cizího života tím vlastním. Děje se to navzdory tomu, že se většinou označují viditelným logem humanitární organizace. Ani to je před útokem mnohdy neochrání. Jedním z takových příkladů je i příběh dobrovolníka Slávy.
před 8 hhodinami
