Nově zveřejněné Epsteinovy spisy ukazují na Trumpa, Muska či Gatese

Páteční zveřejnění dalších spisů v případu Jeffreyho Epsteina ukazuje nové detaily o vazbách zesnulého sexuálního delikventa na vlivné osobnosti z politiky, byznysu i umění, píší média. Rozsáhlý soubor dokumentů obsahuje mimo jiné další zmínky o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi. Ve spisech se také objevily jména ministra obchodu Howarda Lutnicka, miliardářů Elona Muska a Billa Gatese nebo poradce slovenského premiéra Roberta Fica Miroslava Lajčáka.
Sada zveřejněná americkými úřady obsahuje více než tři miliony stran, dva tisíce videí a 180 tisíc fotografií, mezi kterými je velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení, uvedl podle agentury Reuters náměstek ministryně spravedlnosti Todd Blanche.
Nově zveřejněné soubory obsahují podrobnosti o pobytu Epsteina ve vězení a o jeho smrti, součástí jsou také vyšetřovací spisy o Ghislaine Maxwellové, Epsteinově spolupracovnici, která byla odsouzena za pomoc při obchodování s nezletilými dívkami, píše stanice BBC.
Trumpovo jméno se objevilo ve stovkách spisů. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že některé dokumenty obsahovaly nepravdivá a senzační tvrzení proti Trumpovi. Jedna ze zpráv, jejíž odesílatel i příjemce byli anonymizováni, zmiňuje, že měl Epstein navštívit Trumpovu floridskou rezidenci Mar-al-Lago. Zpráva je z roku 2012, tedy několik let poté, co Trump prohlásil, že s Epsteinem přestal udržovat styky, informuje agentura Reuters.
Mezi novými dokumenty je i seznam obvinění proti Trumpovi, který loni sestavila FBI na základě podnětů z linky Národního centra pro hlášení hrozeb. Řada zmínek obsahuje obvinění ze sexuálního zneužívání. Podle BBC se však mnohá z těchto nařčení zakládají na neověřených informacích a postrádají přímé důkazy.
Kdy plánuješ nejdivočejší párty, ptal se Epsteina Musk
Spisy obsahují zmínky i o Trumpových spojencích, kteří se snažili od Epsteina distancovat, uvedla stanice CNN. Dokumenty ukazují, že ministr obchodu Howard Lutnick v roce 2012 plánoval cestu na Epsteinův ostrov, a to několik let poté, co prohlásil, že s Epsteinem přerušil styky.
Další e-mail podle Reuters ukazuje, že Lutnick pozval Epsteina na benefiční akci pro tehdejší demokratickou prezidentskou kandidátku Hillary Clintonovou, kterou Lutnick pořádal v roce 2015. Není jasné, zda se Epstein akce zúčastnil.
Podle CNN spisy dále uvádějí, že miliardář Elon Musk se v letech 2012 a 2013 pokoušel koordinovat výlety na Epsteinův ostrov, a to navzdory Muskovým tvrzením, že všechna pozvání odmítl. V jedné ze zpráv se miliardář zeptal, kdy Epstein plánuje „nejdivočejší párty“. Z informací ovšem není jasné, zda Musk ostrov někdy navštívil.
V nových dokumentech jsou rovněž obvinění proti miliardáři Billu Gatesovi. Dva e-maily z roku 2013, které zřejmě napsal Epstein, tvrdí, že se Gates nakazil pohlavní nemocí při styku s ruskými dívkami. Mluvčí spoluzakladatele společnosti Microsoft obvinění označil za „absolutně absurdní a zcela nepravdivá“.
Podle serveru Politico se také objevily nové detaily o bývalém poradci Trumpa Stevu Bannonovi, které naznačují, že měl s Epsteinem mnohem hlubší a přátelštější vztah, než se původně předpokládalo.
Ficův poradce
V dokumentech lze také znovu najít jméno Miroslava Lajčáka, bývalého slovenského ministra zahraničí a poradce premiéra Fica. Informoval o tom server deníku SME. Server 360tka zveřejnil část konverzace, v níž Epstein údajně Lajčákovi nabízí ženy a ten se snaží zprostředkovat setkání Fica s krajně pravicovým ideologem Bannonem. Lajčák autenticitu zpráv odmítl. „Neorganizoval jsem žádné setkání pro premiéra. Ženy nikdy nebyly součástí naší komunikace. Absolutně nikdy,“ odpověděl Lajčák serveru 360tka.
Několik hodin po zveřejnění nových poznatků ale Lajčák oznámil, že k sobotě rezignuje. Fico zároveň předeslal, že rezignaci přijme.