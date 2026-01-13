Bill a Hillary Clintonovi odmítli vypovídat v Kongresu o Epsteinovi


před 34 mminutami|Zdroj: ČTK

Bývalý americký prezident Bill Clinton a jeho manželka a někdejší ministryně zahraničí Hillary Clintonová odmítli vypovídat v Kongresu ohledně případu sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Clintonovi své rozhodnutí oznámili v dopise republikánskému předsedovi sněmovního výboru pro dohled Jamesi Comerovi, který zveřejnil deník The New York Times (NYT).

Comer už dříve Clintonovým pohrozil, že je v případě odmítnutí vypovídat obviní z pohrdání Kongresem. Následně by jim mohlo hrozit stíhání ministerstvem spravedlnosti.

„Každý člověk se musí rozhodnout, kdy už toho viděl nebo má dost a je připraven bojovat za tuto zemi, její principy a obyvatele, bez ohledu na následky. Pro nás ten čas nastal teď,“ stojí v rozsáhlém dopise zveřejněném několik hodin před nejzazším termínem jejich výpovědi, který Comer stanovil na úterý. Clintonovi v dopise své předvolání před sněmovní výbor pro dohled označili za „neplatné a právně nevymahatelné“.

Comerova snaha přinutit bývalého demokratického prezidenta a někdejší soupeřku úřadujícího šéfa Bílého domu Donalda Trumpa v prezidentských volbách k tomu, aby vypovídali, odráží jeho celkový přístup k prošetřování Epsteinova případu jeho výborem pro dohled, píše NYT. Comer se dle listu snaží odpoutat pozornost od Trumpových vazeb na Epsteina a od rozhodnutí jeho administrativy vyšetřování uzavřít bez zveřejnění klíčových informací. Místo toho se Comer snaží upozornit na prominentní demokraty, kteří rovněž měli vazby na Epsteina a jeho společnici Ghislaine Maxwellovou, míní NYT.

Clintonovi opakovaně tvrdí, že nemají žádné informace relevantní pro vyšetřování Epsteinova případu. V aktuálním dopise obvinili Comera, že se snaží „trestat ty, které vnímáte jako své nepřátele, a chránit ty, o kterých si myslíte, že jsou vašimi přáteli“. Comer podle Clintonových usiluje o politicky motivovaný soudní proces, jehož cílem je jejich uvěznění.

Američtí demokraté zveřejnili další snímky z Epsteinovy kauzy
Odsouzený sexuální delikvent Jeffrey Epstein (vpravo) s filozofem Noamem Chomskym

Epstein byl mimo jiné známý tím, že pěstoval vztahy s bohatými a mocnými. Stýkal se jak s Clintonem, tak s Trumpem, ačkoliv tito politici nebyli v souvislosti se zločiny finančníka obviněni z žádného protiprávního jednání.

Sám Epstein čelil před svou smrtí obvinění, že vedl rozsáhlou prostituční síť s nezletilými dívkami. Ze zneužívání ho nařkly desítky dívek, v roce 2008 se však po dohodě s prokurátory přiznal k jedinému sexuálnímu zločinu. Aféru pak v roce 2018 oživily investigativní články listu Miami Herald. Epstein o rok později spáchal sebevraždu, když v newyorském vězení čekal na soudní proces.

Epstein se chtěl setkat s Muskem či Thielem, uvádí nově zveřejněné dokumenty
Fotografie, na které je snímek z roku 1977 s Jeffreym Epsteinem a současným prezidentem USA Donaldem Trumpem

Výběr redakce

Babišova vláda žádá poslance o důvěru. Ministři představují priority

ŽivěBabišova vláda žádá poslance o důvěru. Ministři představují priority

06:00Aktualizovánopřed 6 mminutami
Lavina v Rakousku zabila chlapce z Česka

Lavina v Rakousku zabila chlapce z Česka

16:54Aktualizovánopřed 11 mminutami
Silná ledovka zkomplikovala dopravu

Silná ledovka zkomplikovala dopravu

06:02Aktualizovánopřed 41 mminutami
Razie, obvinění zaměstnance i změny. Reportéři ČT zmapovali situaci ve VZP

Razie, obvinění zaměstnance i změny. Reportéři ČT zmapovali situaci ve VZP

15:01Aktualizovánopřed 41 mminutami
Írán připouští dva tisíce mrtvých demonstrantů, jiné odhady jsou násobně vyšší

Írán připouští dva tisíce mrtvých demonstrantů, jiné odhady jsou násobně vyšší

11:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Mezi Kodaní a Washingtonem si volíme Dánsko, řekl grónský premiér

Mezi Kodaní a Washingtonem si volíme Dánsko, řekl grónský premiér

před 1 hhodinou
Úrazy kvůli ledovce plnily urgentní příjmy

Úrazy kvůli ledovce plnily urgentní příjmy

12:33Aktualizovánopřed 1 hhodinou
V Německu obžalovali dva Ukrajince ze špionáže pro Rusko a z přípravy sabotáže

V Německu obžalovali dva Ukrajince ze špionáže pro Rusko a z přípravy sabotáže

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Lavina v Rakousku zabila chlapce z Česka

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel třináctiletý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. O neštěstí informovala agentura APA s tím, že záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili asi 45 minut oživit. APA původně informovala o tom, že chlapci bylo 12 let, na základě informací salcburské policie následně věk opravila.
16:54Aktualizovánopřed 11 mminutami

Bill a Hillary Clintonovi odmítli vypovídat v Kongresu o Epsteinovi

Bývalý americký prezident Bill Clinton a jeho manželka a někdejší ministryně zahraničí Hillary Clintonová odmítli vypovídat v Kongresu ohledně případu sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Clintonovi své rozhodnutí oznámili v dopise republikánskému předsedovi sněmovního výboru pro dohled Jamesi Comerovi, který zveřejnil deník The New York Times (NYT).
před 34 mminutami

Írán připouští dva tisíce mrtvých demonstrantů, jiné odhady jsou násobně vyšší

Íránský režimní činitel řekl agentuře Reuters, že při tamních protivládních protestech zemřely asi dva tisíce lidí, včetně civilistů a členů bezpečnostních složek. Podle jiných zdrojů ale může být obětí několikanásobně více, některé odhady uvádějí až dvanáct tisíc mrtvých. Serveru BBC svědci popsali střelbu do davů a první případy odsouzení k trestu smrti.
11:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Mezi Kodaní a Washingtonem si volíme Dánsko, řekl grónský premiér

Pokud si Grónsko musí vybrat mezi Dánskem a Spojenými státy, volí Dánsko, prohlásil v úterý grónský premiér Jens-Frederik Nielsen. Zopakoval, že ostrov není na prodej, informuje agentura Reuters. Zájem o Grónsko v posledních dnech dává opakovaně najevo americký prezident Donald Trump, nevyloučil přitom k jeho zisku ani použití síly vůči spojenecké zemi Severoatlantické aliance.
před 1 hhodinou

Světové centrální banky podpořily šéfa Fedu

Vedoucí představitelé hlavních centrálních bank světa se postavili za šéfa americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella, kterému administrativa prezidenta Donalda Trumpa hrozí trestním stíháním. Společné stanovisko zveřejnila Evropská centrální banka (ECB), kterou vede Christine Lagardeová.
12:10Aktualizovánopřed 1 hhodinou

V Německu obžalovali dva Ukrajince ze špionáže pro Rusko a z přípravy sabotáže

Německé generální státní zastupitelství obžalovalo dva Ukrajince ze špionáže a přípravy sabotáže ve prospěch Ruska. Informovalo o tom v tiskové zprávě. Ve spolupráci se třetím občanem Ukrajiny poslali dotyční z Kolína nad Rýnem na Ukrajinu dva balíčky s GPS lokátory – cílem kroku bylo dle prokuratury otestovat způsob, jak příště poslat v balíčcích výbušninu.
před 3 hhodinami

Některá evropská letiště kvůli ledovce přerušila provoz

Provoz řady středoevropských letišť v úterý výrazně omezila tvorba ledovky. Nepřízeň počasí postihla letiště v Praze, ve Vídni, v Bratislavě a Budapešti. Vídeňské letiště Schwechat obnovilo provoz kolem 11:00 poté, co jej ráno kvůli silné vrstvě ledu na několik hodin přerušilo. Také bratislavské Letiště M. R. Štefánika a letiště v Budapešti po 13:00 provoz obnovila. Led a sníh však nadále komplikuje pozemní dopravu kromě Slovenska a Rakouska také v Německu. Řada železničních spojů byla zrušena, další nabírají zpoždění.
10:25Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Účty podporující nezávislost Skotska po odpojení internetu v Íránu umlkly

Účty na sociální síti X podporující nezávislost Skotska na Spojeném království se náhle odmlčely poté, co íránské úřady kvůli masivním protirežimním protestům v zemi odpojily internet. Informoval o tom list The Telegraph, podle nějž tato skutečnost naznačuje propojení mezi režimem v Teheránu a internetovými influencery snažícími se zasahovat do britské politiky.
před 3 hhodinami
Načítání...