Bill a Hillary Clintonovi odmítli vypovídat v Kongresu o Epsteinovi

Bývalý americký prezident Bill Clinton a jeho manželka a někdejší ministryně zahraničí Hillary Clintonová odmítli vypovídat v Kongresu ohledně případu sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Clintonovi své rozhodnutí oznámili v dopise republikánskému předsedovi sněmovního výboru pro dohled Jamesi Comerovi, který zveřejnil deník The New York Times (NYT).
Comer už dříve Clintonovým pohrozil, že je v případě odmítnutí vypovídat obviní z pohrdání Kongresem. Následně by jim mohlo hrozit stíhání ministerstvem spravedlnosti.
„Každý člověk se musí rozhodnout, kdy už toho viděl nebo má dost a je připraven bojovat za tuto zemi, její principy a obyvatele, bez ohledu na následky. Pro nás ten čas nastal teď,“ stojí v rozsáhlém dopise zveřejněném několik hodin před nejzazším termínem jejich výpovědi, který Comer stanovil na úterý. Clintonovi v dopise své předvolání před sněmovní výbor pro dohled označili za „neplatné a právně nevymahatelné“.
Comerova snaha přinutit bývalého demokratického prezidenta a někdejší soupeřku úřadujícího šéfa Bílého domu Donalda Trumpa v prezidentských volbách k tomu, aby vypovídali, odráží jeho celkový přístup k prošetřování Epsteinova případu jeho výborem pro dohled, píše NYT. Comer se dle listu snaží odpoutat pozornost od Trumpových vazeb na Epsteina a od rozhodnutí jeho administrativy vyšetřování uzavřít bez zveřejnění klíčových informací. Místo toho se Comer snaží upozornit na prominentní demokraty, kteří rovněž měli vazby na Epsteina a jeho společnici Ghislaine Maxwellovou, míní NYT.
Clintonovi opakovaně tvrdí, že nemají žádné informace relevantní pro vyšetřování Epsteinova případu. V aktuálním dopise obvinili Comera, že se snaží „trestat ty, které vnímáte jako své nepřátele, a chránit ty, o kterých si myslíte, že jsou vašimi přáteli“. Comer podle Clintonových usiluje o politicky motivovaný soudní proces, jehož cílem je jejich uvěznění.
Epstein byl mimo jiné známý tím, že pěstoval vztahy s bohatými a mocnými. Stýkal se jak s Clintonem, tak s Trumpem, ačkoliv tito politici nebyli v souvislosti se zločiny finančníka obviněni z žádného protiprávního jednání.
Sám Epstein čelil před svou smrtí obvinění, že vedl rozsáhlou prostituční síť s nezletilými dívkami. Ze zneužívání ho nařkly desítky dívek, v roce 2008 se však po dohodě s prokurátory přiznal k jedinému sexuálnímu zločinu. Aféru pak v roce 2018 oživily investigativní články listu Miami Herald. Epstein o rok později spáchal sebevraždu, když v newyorském vězení čekal na soudní proces.