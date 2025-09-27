Podle dokumentů, které zveřejnili američtí demokraté, se chtěl zesnulý sexuální delikvent Jeffrey Epstein setkat s prominentními postavami amerického veřejného života, jako je Elon Musk, Peter Thiel nebo Steve Bannon. Dokumenty však neukazují na žádné provinění z jejich strany, podotýká Reuters.
Epstein se chtěl setkat s Muskem či Thielem, uvádí nově zveřejněné dokumenty
Demokraté v Kongresu zveřejnili diářové záznamy, které patřily zesnulému finančníkovi a sexuálnímu delikventovi Epsteinovi. Ukazují, že měl v plánu se setkat s republikánskými sponzory Elonem Muskem a Peterem Thielem, stejně jako s konzervativním komentátorem Stevem Bannonem.
Dokumenty z let 2014 až 2019, které podle demokratů pocházejí z Epsteinovy pozůstalosti, také uvádějí, že britský princ Andrew letěl v roce 2000 Epsteinovým soukromým letadlem. Andrew dříve veškerá obvinění vůči své osobě popřel a soudnímu procesu se vyhnul díky finanční dohodě, kterou s ženou, jež ho obvinila ze sexuálního zneužívání, uzavřel v roce 2022.
Ve zveřejněných dokumentech se neobjevila žádná obvinění týkající se Muska, Thiela, Bannona ani prince Andrewa, píše Reuters. Záznamy už neříkají, zda se Epsteinovy schůzky s Muskem, Thielem a Bannonem skutečně konaly.
Musk v pátek na síti X s odkazem na zprávu napsal: „Toto je nepravdivé.“ Mluvčí Thiela a právní zástupci Bannona i prince Andrewa na žádosti o komentář nereagovali.
„Demokraté se nezastaví“
Americký prezident Donald Trump v posledních měsících čelí kritice ze strany některých svých příznivců i demokratů kvůli způsobu, jakým jeho administrativa naložila s Epsteinovou kauzou.
Ministerstvo spravedlnosti začátkem července uvedlo, že nezveřejní spisy ze svého vyšetřování, čímž porušilo dřívější sliby Trumpa a jeho spojenců, že tak učiní.
Demokraté uvedli, že dokumenty ukazují, že se Epstein přátelil s „některými z nejmocnějších a nejbohatších lidí na světě“, a vyzvali ministerstvo spravedlnosti, aby zveřejnilo všechny dokumenty ze svého vyšetřování. „Demokraté se nezastaví, dokud neidentifikujeme všechny spolupachatele Epsteinových ohavných zločinů,“ uvedla mluvčí výboru Sara Guerrerová.
Ředitel FBI Kash Patel ve výpovědi před Kongresem začátkem měsíce uvedl, že neexistují žádné důvěryhodné informace o tom, že by Epstein obchodoval s ženami a nezletilými dívkami s kýmkoli jiným.
Epsteina poslal soud v roce 2008 na osmnáct měsíců do vězení za sexuální zneužívání. V roce 2019 spáchal americký finančník sebevraždu ve vazbě, kde čekal na soudní proces kvůli dalšímu obvinění ze zneužívání nezletilých dívek. Epsteinova spolupracovnice Ghislaine Maxwellová si nyní za napomáhání ke zneužívání dívek odpykává dvacetiletý trest vězení.